La presencia de lluvias en febrero causó cierta sorpresa en Lima por su intensidad y duración. Ahora que inicia un nuevo mes, muchos se preguntan si estos episodios se volverán a repetir, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronunció para dar a conocer lo que se espera.

De acuerdo con el organismo, la capital registrará un nuevo periodo de precipitaciones en marzo. Este evento climático estará acompañado de calor intenso, a raíz del desarrollo del Niño Costero, fenómeno que también condicionará un otoño e invierno más cálidos de lo habitual.

Fechas a considerar

Grinia Avalos, directora de Meteorología del Senamhi, explicó en Canal N que las lluvias volverán a presentarse a partir del 4 de marzo en la costa peruana. Su intensidad será similar a las que se vieron el mes pasado. En febrero, el impacto fue mayor en distritos del norte y sur de Lima, donde se reportaron algunos aniegos y el descenso de un huaico en la zona alta Chosica.

Los nuevos acontecimientos se desarrollarán de sur a norte del país, por lo que se estima que en Arequipa las precipitaciones comiencen entre el 4 y 5 de marzo; en Lima, entre el 7 y 8 de marzo; y en la zona norte, como Tumbes y Piura, alrededor del 9 o 10 de marzo, debido a la coincidencia con la llegada de ondas Kelvin cálidas.

Estaciones alteradas

La especialista también explicó que, si bien el periodo lluvioso culmina entre marzo y abril, el Niño Costero continuará manifestándose después de ese plazo, a través del incremento de temperaturas, lo que generará un otoño y un invierno más cálidos a nivel nacional.

En cuanto al calor, hizo una comparación llamativa al recordar que durante el evento de El Niño de 1998 se superaron los 35 °C en Lima, mientras que esta semana se registraron hasta 34,5 °C en el distrito de La Molina. Añadió que estos reportes con valores elevados se mantendrán por lo menos durante los próximos días, por lo que recomendó a la población evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación e hidratarse constantemente.

