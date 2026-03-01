HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Continuarán las lluvias en marzo? Esto dice el Senamhi a propósito del Niño Costero

Lima se encuentra en un periodo de receso de precipitaciones; sin embargo, esto podría cambiar en los próximos días, según alertó el organismo.

Lluvias en Lima
Lluvias en Lima | Andina/Difusión

La presencia de lluvias en febrero causó cierta sorpresa en Lima por su intensidad y duración. Ahora que inicia un nuevo mes, muchos se preguntan si estos episodios se volverán a repetir, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronunció para dar a conocer lo que se espera.

De acuerdo con el organismo, la capital registrará un nuevo periodo de precipitaciones en marzo. Este evento climático estará acompañado de calor intenso, a raíz del desarrollo del Niño Costero, fenómeno que también condicionará un otoño e invierno más cálidos de lo habitual.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Perú en alerta por inminente crecida de ríos: marzo será un mes crítico, alerta Senamhi

lr.pe

Fechas a considerar

Grinia Avalos, directora de Meteorología del Senamhi, explicó en Canal N que las lluvias volverán a presentarse a partir del 4 de marzo en la costa peruana. Su intensidad será similar a las que se vieron el mes pasado. En febrero, el impacto fue mayor en distritos del norte y sur de Lima, donde se reportaron algunos aniegos y el descenso de un huaico en la zona alta Chosica.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Los nuevos acontecimientos se desarrollarán de sur a norte del país, por lo que se estima que en Arequipa las precipitaciones comiencen entre el 4 y 5 de marzo; en Lima, entre el 7 y 8 de marzo; y en la zona norte, como Tumbes y Piura, alrededor del 9 o 10 de marzo, debido a la coincidencia con la llegada de ondas Kelvin cálidas.

PUEDES VER: ¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

lr.pe

Estaciones alteradas

La especialista también explicó que, si bien el periodo lluvioso culmina entre marzo y abril, el Niño Costero continuará manifestándose después de ese plazo, a través del incremento de temperaturas, lo que generará un otoño y un invierno más cálidos a nivel nacional.

En cuanto al calor, hizo una comparación llamativa al recordar que durante el evento de El Niño de 1998 se superaron los 35 °C en Lima, mientras que esta semana se registraron hasta 34,5 °C en el distrito de La Molina. Añadió que estos reportes con valores elevados se mantendrán por lo menos durante los próximos días, por lo que recomendó a la población evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación e hidratarse constantemente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

LEER MÁS
Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

LEER MÁS
Arcoiris sorprende a limeños tras lluvias de verano: así se observó desde diversos distritos de la capital

Arcoiris sorprende a limeños tras lluvias de verano: así se observó desde diversos distritos de la capital

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

LEER MÁS
“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

LEER MÁS
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Continuarán las lluvias en marzo? Esto dice el Senamhi a propósito del Niño Costero

Gobierno de José María Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

André Carrillo se ilusiona con Mano Menezes al mando de la selección peruana: "Intentará jugar de igual a igual con todo el mundo"

Sociedad

Choque entre camión de carga y bus de El Chino genera intenso tráfico en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra

Detonan dinamita por segunda vez en la entrada del Instituto Tecnológico Ciro Alegría Bazán en La Libertad

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José María Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

Resultados Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza y Humberto Abanto pasaron a segunda vuelta

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y así va el resto de candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025