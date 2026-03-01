¿Continuarán las lluvias en marzo? Esto dice el Senamhi a propósito del Niño Costero
Lima se encuentra en un periodo de receso de precipitaciones; sin embargo, esto podría cambiar en los próximos días, según alertó el organismo.
- Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante
- Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses
La presencia de lluvias en febrero causó cierta sorpresa en Lima por su intensidad y duración. Ahora que inicia un nuevo mes, muchos se preguntan si estos episodios se volverán a repetir, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronunció para dar a conocer lo que se espera.
De acuerdo con el organismo, la capital registrará un nuevo periodo de precipitaciones en marzo. Este evento climático estará acompañado de calor intenso, a raíz del desarrollo del Niño Costero, fenómeno que también condicionará un otoño e invierno más cálidos de lo habitual.
TE RECOMENDAMOS
¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
Fechas a considerar
Grinia Avalos, directora de Meteorología del Senamhi, explicó en Canal N que las lluvias volverán a presentarse a partir del 4 de marzo en la costa peruana. Su intensidad será similar a las que se vieron el mes pasado. En febrero, el impacto fue mayor en distritos del norte y sur de Lima, donde se reportaron algunos aniegos y el descenso de un huaico en la zona alta Chosica.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Los nuevos acontecimientos se desarrollarán de sur a norte del país, por lo que se estima que en Arequipa las precipitaciones comiencen entre el 4 y 5 de marzo; en Lima, entre el 7 y 8 de marzo; y en la zona norte, como Tumbes y Piura, alrededor del 9 o 10 de marzo, debido a la coincidencia con la llegada de ondas Kelvin cálidas.
Estaciones alteradas
La especialista también explicó que, si bien el periodo lluvioso culmina entre marzo y abril, el Niño Costero continuará manifestándose después de ese plazo, a través del incremento de temperaturas, lo que generará un otoño y un invierno más cálidos a nivel nacional.
En cuanto al calor, hizo una comparación llamativa al recordar que durante el evento de El Niño de 1998 se superaron los 35 °C en Lima, mientras que esta semana se registraron hasta 34,5 °C en el distrito de La Molina. Añadió que estos reportes con valores elevados se mantendrán por lo menos durante los próximos días, por lo que recomendó a la población evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación e hidratarse constantemente.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.