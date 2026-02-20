Minsa presenta Plan de Prevención y Control del Dengue 2026 ante alerta epidemiológica: ¿Cómo evitar el dengue?

Profesionales de la salud recomiendan revisar el agua de los floreros en casa. Fuente: GOB.PE

En el Perú, el dengue continúa siendo un problema en salud pública que se intensifica durante las temporadas de calor y lluvias. Según el Ministerio de Salud (Minsa), las acciones preventivas como el control vectorial y la eliminación de criaderos se deben reforzar en todo el país.

En ese contexto, y en el marco de la alerta epidemiológica preventiva vigente a nivel nacional, el Minsa presentó el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026. El documento establece acciones orientadas a reducir la transmisión del virus propagado por el zancudo Aedes aegypti, fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud, entre otras.

Plan de Prevención y Control del Dengue 2026

Con un presupuesto inicial de S/ 86 255 487, el presente plan busca alcanzar los siguientes objetivos específicos:

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la investigación de brotes.

y la investigación de brotes. Optimización de la atención integral del paciente bajo criterios de calidad y seguridad.

del paciente bajo criterios de calidad y seguridad. Reducción sostenida del riesgo de transmisión en zonas con presencia del vector.

Asimismo, promueve la participación activa de los gobiernos locales, instituciones educativas y comunidades en la adopción de prácticas saludables. También contempla el desarrollo de estrategias de comunicación y sensibilización para evitar la automedicación y fomentar la identificación oportuna de signos de alarma.

Identificación de síntomas y signos de alarma

Durante los cambios presentes en el clima de verano, se favorece la proliferación del zancudo transmisor del dengue. Por ello, las autoridades recomiendan a la población reconocer los principales síntomas de la enfermedad, tales como:

Fiebre alta.

Dolor detrás de los ojos.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular y articular.

Los signos de alarma pueden presentarse:

Dolor abdominal intenso y persistente.

Vómitos continuos.

Sangrado.

Somnolencia.

Irritabilidad.

Decaimiento general.

Ante la detección de los síntomas y signos de alarma, el Minsa recomienda no automedicarse, mantener una adecuada hidratación y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

Acciones preventivas comunitarias contra el dengue

Siguiendo la línea estratégica para evitar la reproducción del zancudo, el plan incorpora estrategias comunitarias como las sesiones educativas sobre la ficha de autoevaluación “10 minutos contra el dengue”, orientadas a que las familias identifiquen y eliminen criaderos en sus viviendas. En el sector Educación se implementa la estrategia “Cole seguro, sin dengue y sin zancudo”, que incluye capacitaciones a escolares y docentes para reforzar hábitos preventivos.

Personal del Ministerio de Salud acude a las calles a brindar información sobre el dengue. Fuente: GOB.PE

Para mejorar la capacidad de respuesta, el Minsa, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, cuenta con una red nacional de laboratorios equipados para el diagnóstico oportuno del dengue. A ello se suma la compra centralizada de kits de diagnóstico para los laboratorios de salud pública del país, garantizando el abastecimiento de insumos a nivel nacional.

De manera complementaria, equipos técnicos del sector han realizado asistencias presenciales y virtuales en diversas regiones priorizadas, con el objetivo de fortalecer las múltiples estrategias, entre ellas: la vigilancia epidemiológica, el control vectorial, la prevención comunitaria, entre otras.

Como parte de las acciones informativas, el Minsa mantiene habilitada la línea 113, servicio gratuito de orientación en salud. La ciudadanía puede acceder además a información mediante WhatsApp y Telegram en los números 952 842 623 y 955 557 000, así como a través del correo electrónico institucional infosalud@minsa.gob.pe

Con estas acciones, el sector Salud busca consolidar una respuesta integral frente al dengue, combinando prevención, diagnóstico oportuno y participación ciudadana para reducir el impacto de la enfermedad en la población.

