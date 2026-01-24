HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Lima registró el día más caluroso del verano 2026: así seguirá la temperatura en los próximos días

El verano en Lima alcanzó uno de sus picos más altos, con temperaturas que superaron los 30 °C en La Molina. Expertos señalan que este fenómeno se debe al ingreso de vientos del norte y a la escasa nubosidad.

Lima registra el día más caluroso del verano 2026 con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius
Lima registra el día más caluroso del verano 2026 con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius | Marco Cotrina/LR

El verano continúa intensificándose en la capital. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima registró esta semana el día más caluroso del verano 2026, con temperaturas que superaron los 30 grados Celsius, en el marco de los avisos por incremento de temperatura en la costa peruana que se mantendrán en los próximos días.

La estación Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina, reportó el viernes 23 de enero una temperatura máxima de 31,9 °C, considerada la más alta registrada en Lima en lo que va del verano. Especialistas del Senamhi explicaron que este pico de calor, así como la sensación de bochorno, estuvo asociado al ingreso de vientos del norte y a una menor cobertura nubosa durante el día.

lr.pe

Aumento de temperaturas en la costa peruana

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 020, el Senamhi advirtió que desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de enero se registrará un incremento de la temperatura diurna en la costa, de moderada a fuerte intensidad. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las tardes, lo que podría intensificar la sensación térmica en varias zonas urbanas.

Senamhi advierte aumento de temperatura en la costa peruana. Foto: John Reyes/LR

Senamhi advierte aumento de temperatura en la costa peruana. Foto: John Reyes/LR

Las regiones más afectadas por este evento serán Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la población a protegerse del sol usando gorros de ala ancha, sombrillas y lentes oscuros, así como a evitar la exposición prolongada durante las horas de mayor radiación.

Pronóstico de temperaturas, según Senamhi

Para el sábado 24 de enero, se prevén temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 36 °C en la costa central, y valores entre 26 °C y 31 °C en la costa sur. En Lima Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 28 °C y 33 °C.

En tanto, el domingo 25 de enero se esperan temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 36 °C en la costa central, y entre 27 °C y 32 °C en la costa sur. En Lima, los valores se mantendrán entre 28 °C y 33 °C.

