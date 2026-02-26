HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Universidades en Perú deberán demostrar cada año su calidad académica, advierte Sunedu

Además, el nuevo reglamento incluye auditorías externas obligatorias cada tres años, en las que se busca una rendición de cuentas y asegurar un servicio educativo de calidad a los estudiantes.

La Sunedu aprueba un nuevo reglamento que busca garantizar la verificación continua de la calidad de la educación superior en Perú.
La Sunedu aprueba un nuevo reglamento que busca garantizar la verificación continua de la calidad de la educación superior en Perú. | Foto: Andina

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó un nuevo reglamento que establece mecanismos de verificación permanente sobre la calidad del servicio universitario en el país. La decisión, anunciada este 26 de febrero de 2026 en Lima, busca reforzar la supervisión continua del cumplimiento de estándares mínimos en las instituciones de educación superior.

La medida se formalizó mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0011-2026-SUNEDU/CD y se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.° 32105, norma que introduce cambios a la Ley Universitaria (Ley N.° 30220). Con ello, Sunedu plantea un modelo orientado a fortalecer la transparencia y asegurar que las universidades licenciadas mantengan las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

lr.pe

Sunedu aprueba reglamento del Informe Anual de Cumplimiento: qué deberán presentar las universidades licenciadas

El reglamento dispone que todas las universidades con licenciamiento vigente presenten cada año un Informe Anual de Cumplimiento (IAC). A través de este documento, las casas de estudio deberán sustentar que continúan cumpliendo las Condiciones Básicas de Calidad y, además, deberán demostrar el uso adecuado de los recursos destinados al servicio educativo.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según lo indicado por la entidad, este reporte anual busca consolidar prácticas de mejora continua dentro de las universidades y, a la vez, resguardar los derechos de los estudiantes. El objetivo es que el cumplimiento de estándares no se limite al proceso de licenciamiento, sino que se evidencie de manera sostenida con información periódica.

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

lr.pe

Auditorías públicas en universidades: externas obligatorias cada tres años e internas facultativas, según Sunedu

El reglamento también regula la aplicación de auditorías públicas vinculadas a la verificación del cumplimiento continuo de las CBC. En este esquema, se considera la ejecución de auditorías internas, de carácter facultativo, y auditorías externas, que serán obligatorias cada tres años.

Estas auditorías buscan realizar una verificación independiente del cumplimiento de condiciones de calidad y complementar la labor de supervisión de Sunedu. De acuerdo con lo informado, la supervisión se desarrollará bajo un enfoque de riesgo y proporcionalidad, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y promover una gestión universitaria orientada a garantizar un servicio educativo de calidad para los estudiantes a nivel nacional.

