La joven habló ante los medios tras acudir a la DIVPIAT acompañada de su padre. Foto: Composición LR

La joven habló ante los medios tras acudir a la DIVPIAT acompañada de su padre. Foto: Composición LR

En la más reciente emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el caso Lizeth Marzano, que involucra a Francesca Montenegro, luego de que la joven acudiera voluntariamente a la Policía para brindar su versión de los hechos.

La conductora analizó la declaración que la influencer ofreció a la prensa tras presentarse ante la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) junto a su familia, donde expresó su solidaridad con la familia de la deportista fallecida y aseguró que desde el inicio le exigió a Adrián Villar que se ponga a disposición de la justicia.

Magaly pone en duda lo dicho por la influencer

Durante el programa, Medina cuestionó la forma en que Montenegro se expresó ante los medios y dejó entrever que, a su criterio, el discurso no habría sido espontáneo.

“Vamos a escuchar lo que la influencer tuvo que decir, que parecía que le habían dado una especie de ‘discursito’ en el que ella se equivocaba en partes” comentó.

También, la conductora contrastó las declaraciones de la joven con las imágenes difundidas previamente en su espacio, donde se la observa reunida en un parque de San Isidro junto a Villar, la periodista Marisel Linares y su padre horas después del accidente.

“Ella dice: ‘le exigí desde el primer momento que se entregue’. Pero finalmente no se le ve en ningún momento indignada o increpándole”, agregó.

¿Quién es Francesca Montenegro?

Con solo 21 años, la joven ha construido una imagen pública ligada al mundo digital y empresarial. Se ha posicionado como creadora de contenido en Instagram, donde supera los 71 mil seguidores, y en TikTok, donde alcanza más de 181 mil, compartiendo publicaciones sobre moda, tendencias y proyectos personales.

Cursa la carrera de Administración en la Universidad del Pacífico y complementó su formación con estudios en Fashion Business en el Istituto Marangoni. Además, impulsa su propia propuesta como cofundadora de The Body Brand, emprendimiento enfocado en el rubro textil, y ha participado en colaboraciones con marcas asociadas al sector lujo.

Tras hacerse público su vínculo con el caso Marzano, su actividad en redes sociales experimentó cambios visibles: eliminó fotografías en las que aparecía junto a Adrián Villar y limitó la opción de comentarios en sus publicaciones más recientes. En paralelo, el Ministerio Público continúa con las investigaciones y no descarta citar a declarar a personas del círculo cercano de Villar y Montenegro como parte de las diligencias en curso.

