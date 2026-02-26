HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly cuestiona declaraciones de Francesca Montenegro tras acudir a la PNP: “Parecía que le habían dado un 'discursito'”

Medina se pronunció sobre el mensaje que la influencer ofreció a la prensa tras presentarse ante la Policía junto a su padre, donde afirmó que desde el inicio le pidió a Adrián Villar que se entregue a la justicia.

La joven habló ante los medios tras acudir a la DIVPIAT acompañada de su padre. Foto: Composición LR
La joven habló ante los medios tras acudir a la DIVPIAT acompañada de su padre. Foto: Composición LR

En la más reciente emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el caso Lizeth Marzano, que involucra a Francesca Montenegro, luego de que la joven acudiera voluntariamente a la Policía para brindar su versión de los hechos.

La conductora analizó la declaración que la influencer ofreció a la prensa tras presentarse ante la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) junto a su familia, donde expresó su solidaridad con la familia de la deportista fallecida y aseguró que desde el inicio le exigió a Adrián Villar que se ponga a disposición de la justicia.

PUEDES VER Magaly Medina critica a Marisel Linares tras video donde se le ve junto a Adrián Villar: “No hacer nada es una negligencia”

lr.pe

Magaly pone en duda lo dicho por la influencer

Durante el programa, Medina cuestionó la forma en que Montenegro se expresó ante los medios y dejó entrever que, a su criterio, el discurso no habría sido espontáneo.

“Vamos a escuchar lo que la influencer tuvo que decir, que parecía que le habían dado una especie de ‘discursito’ en el que ella se equivocaba en partes” comentó.

PUEDES VER Hermano de Lizeth Marzano reacciona a video de reunión entre Adrián Villar y Marisel Linares: "¿No estaba supuestamente en un estado de shock?"

lr.pe

También, la conductora contrastó las declaraciones de la joven con las imágenes difundidas previamente en su espacio, donde se la observa reunida en un parque de San Isidro junto a Villar, la periodista Marisel Linares y su padre horas después del accidente.

“Ella dice: ‘le exigí desde el primer momento que se entregue’. Pero finalmente no se le ve en ningún momento indignada o increpándole”, agregó.

¿Quién es Francesca Montenegro?

Con solo 21 años, la joven ha construido una imagen pública ligada al mundo digital y empresarial. Se ha posicionado como creadora de contenido en Instagram, donde supera los 71 mil seguidores, y en TikTok, donde alcanza más de 181 mil, compartiendo publicaciones sobre moda, tendencias y proyectos personales.

Cursa la carrera de Administración en la Universidad del Pacífico y complementó su formación con estudios en Fashion Business en el Istituto Marangoni. Además, impulsa su propia propuesta como cofundadora de The Body Brand, emprendimiento enfocado en el rubro textil, y ha participado en colaboraciones con marcas asociadas al sector lujo.

Tras hacerse público su vínculo con el caso Marzano, su actividad en redes sociales experimentó cambios visibles: eliminó fotografías en las que aparecía junto a Adrián Villar y limitó la opción de comentarios en sus publicaciones más recientes. En paralelo, el Ministerio Público continúa con las investigaciones y no descarta citar a declarar a personas del círculo cercano de Villar y Montenegro como parte de las diligencias en curso.

Notas relacionadas
Daniela Darcourt sorprende al llamar a Magaly Medina en vivo y enlazarla con Flavia López: "No hablo con intrascendentes"

Daniela Darcourt sorprende al llamar a Magaly Medina en vivo y enlazarla con Flavia López: "No hablo con intrascendentes"

LEER MÁS
Hermano de Lizeth Marzano reacciona a video de reunión entre Adrián Villar y Marisel Linares: "¿No estaba supuestamente en un estado de shock?"

Hermano de Lizeth Marzano reacciona a video de reunión entre Adrián Villar y Marisel Linares: "¿No estaba supuestamente en un estado de shock?"

LEER MÁS
¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación?: esta es la diferencia de edad entre ambos

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación?: esta es la diferencia de edad entre ambos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gonzalo Méndez, exnovio de Gabriela Serpa y acusado de estafarla con S/300.000, reaparece como coach motivacional

Gonzalo Méndez, exnovio de Gabriela Serpa y acusado de estafarla con S/300.000, reaparece como coach motivacional

LEER MÁS
Hija de Melcochita revela video de beso entre Monserrat Seminario y amigo del cómico que confirmaría infidelidad: "Trató de fugarse 2 veces con él"

Hija de Melcochita revela video de beso entre Monserrat Seminario y amigo del cómico que confirmaría infidelidad: "Trató de fugarse 2 veces con él"

LEER MÁS
Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Espectáculos

Gonzalo Méndez, exnovio de Gabriela Serpa y acusado de estafarla con S/300.000, reaparece como coach motivacional

Venezolana Isabella Ladera responde a usuarios que llaman “padrastro” a Hugo García en redes sociales

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son captados de la mano y él sonríe al ser consultado por la actriz peruana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Baguazo: Corte Suprema condena a 7 años de prisión a dos generales PNP por homicidio

Cesar Acuña: ciudadano denuncia entrega de víveres con material de Alianza para el Progreso durante período electoral

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025