Pedro Castillo en audiencia por caso de organización criminal: "Esta investigación está construida bajo un techo de vidrio"

El sentenciado expresidente Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias por los casos Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Petroperú (caso Tarata).

Pedro Castillo está en prisión preventiva por este caso desde marzo del 2023. Foto:Composición/LR
El sentenciado expresidente Pedro Castillo se pronunció durante la audiencia de ampliación de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de organización criminal bajo la modalidad de tráfico de influencias y colusión. La medida se pidió por los casos Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Petroperú (caso Tarata).

En ese sentido, el exmandatario afirmó que la indagación en su contra llevada por el Ministerio Público "se está construyendo bajo un techo de vidrio". Asimismo, Castillo mencionó que se han "inventado muchas cosas".

"Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hoy en día, lo que tenemos que ver, señor magistrado, está en sus manos. Corrija, señor magistrado, estoy 3 años acá y no se me viene a mí encontrando algún indicio. ¿Eso no se llama abuso?", manifestó el exjefe de Estado.

En esa misma línea, el expresidente comentó que la sentencia en primera instancia que pesa en su contra "es un verdadero mamarracho". Sobre el pedido de la Fiscalía para ampliar la prisión preventiva, Castillo dijo que "no tiene la culpa de que el Ministerio Público no haga su trajo".

"Cuando yo llego a palacio, yo no me inventé los ministerios. Los ministerios ya están establecidos desde que se funda la patria. Puramente a los ministros Juan Silva, al doctor este, a Heiner Alvarado. Y nunca se trató de que tenemos que estar en el gobierno para llenarse los bolsillos, para hacer algo en contra del país. Al contrario, su propia defensa lo acaba de decir. ¿Cómo se actuó con el puente Tarata?", cuestionó.

Pedro Castillo podría enfrentar una pena de 32 años

La fiscal suprema adjunta Galinka Meza, representante del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, considera que Pedro Castillo podría ser condenado a 32 años de prisión.

Meza señaló en una audiencia previa que, al atribuirse a Castillo la comisión de varios delitos en concurso real, la eventual pena podría alcanzar los 32 años de prisión. Explicó que, conforme al artículo 50 del Código Penal, la sumatoria de sanciones permitiría establecer ese tiempo de condena en caso de que se emita una sentencia condenatoria.

