Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

El MEF publicó el cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público para marzo 2026 | Foto: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el cronograma de pagos para el Año Fiscal 2026, que incluye los depósitos mensuales de sueldos y pensiones del sector público. Según lo establecido, los pagos correspondientes a marzo se efectuarán durante la tercera semana, respetando el orden habitual que sigue el Estado para trabajadores y pensionistas.

Las operaciones estarán a cargo del Banco de la Nación, que fijará los días específicos para cada entidad pública. Además, la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, formaliza también el calendario de pagos para los beneficiarios del Decreto Ley N.° 19990, cuyos fondos son administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), garantizando así la transparencia en la distribución de estos recursos.

Cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del Estado – marzo 2026

Los pagos de sueldos del sector público por marzo se efectuarán durante la tercera semana, siguiendo el calendario habitual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y respetando el mismo orden aplicado a los pensionistas.

Miércoles 18 de marzo: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público , Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso , Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Jueves 19 de marzo: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Viernes 20 de marzo: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Lunes 23 de marzo: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Cronograma de pago de pensiones del sector público – marzo 2026

El Banco de la Nación realizará el pago de pensiones a los jubilados del sector público según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las fechas de abono se asignarán de acuerdo con el sector o entidad en la que trabajó cada beneficiario, respetando el orden definido por su afiliación institucional y siguiendo el calendario oficial de cada organismo estatal.