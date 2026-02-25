HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: ¿Cuál es la situación legal de la periodista Marisel Linares? | LR+ Noticias

Economía

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

El Ministerio de Economía estableció las fechas de pago para sueldos y pensiones de marzo 2026, organizadas para cada entidad y gestionadas mediante el Banco de la Nación.

El MEF publicó el cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público para marzo 2026
El MEF publicó el cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público para marzo 2026 | Foto: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el cronograma de pagos para el Año Fiscal 2026, que incluye los depósitos mensuales de sueldos y pensiones del sector público. Según lo establecido, los pagos correspondientes a marzo se efectuarán durante la tercera semana, respetando el orden habitual que sigue el Estado para trabajadores y pensionistas.

Únete a nuestro canal de política y economía

Las operaciones estarán a cargo del Banco de la Nación, que fijará los días específicos para cada entidad pública. Además, la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, formaliza también el calendario de pagos para los beneficiarios del Decreto Ley N.° 19990, cuyos fondos son administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), garantizando así la transparencia en la distribución de estos recursos.

TE RECOMENDAMOS

AREQUIPA INUNDADA: HUAICOS AZOTAN LA CIUDAD BLANCA | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

lr.pe

Cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del Estado – marzo 2026

Los pagos de sueldos del sector público por marzo se efectuarán durante la tercera semana, siguiendo el calendario habitual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y respetando el mismo orden aplicado a los pensionistas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Miércoles 18 de marzo: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.
  • Jueves 19 de marzo: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.
  • Viernes 20 de marzo: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.
  • Lunes 23 de marzo: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

PUEDES VER: BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

lr.pe

Cronograma de pago de pensiones del sector público – marzo 2026

El Banco de la Nación realizará el pago de pensiones a los jubilados del sector público según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las fechas de abono se asignarán de acuerdo con el sector o entidad en la que trabajó cada beneficiario, respetando el orden definido por su afiliación institucional y siguiendo el calendario oficial de cada organismo estatal.

  • Jueves 12 de marzo: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Ministerio de Energía y Minas.
  • Viernes 13 de marzo: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Lunes 16 de marzo: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y RENIEC.
  • Martes 17 de marzo: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
Notas relacionadas
Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Inician los pagos a trabajadores del sector público este 18 de febrero con aumento salarial incluido, según cronograma del Banco de la Nación

Inician los pagos a trabajadores del sector público este 18 de febrero con aumento salarial incluido, según cronograma del Banco de la Nación

LEER MÁS
Declaran días no laborables este 16 y 17 de febrero en esta provincia: para sector público y privado

Declaran días no laborables este 16 y 17 de febrero en esta provincia: para sector público y privado

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP: Presentan tercer proyecto de ley para concretar el noveno desembolso

Retiro AFP: Presentan tercer proyecto de ley para concretar el noveno desembolso

LEER MÁS
Julio Velarde: "La autonomía del Banco Central de Reserva no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

Julio Velarde: "La autonomía del Banco Central de Reserva no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

LEER MÁS
Exigen plan de contingencia al Midagri ante alza de precios del pollo y alimentos por intensas lluvias

Exigen plan de contingencia al Midagri ante alza de precios del pollo y alimentos por intensas lluvias

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno de Cuba mata a cuatro personas de una embarcación civil con matrícula de EE. UU.

Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Economía

ONP publica cronograma de marzo 2026: fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

Indecopi congela cuentas de dos inmobiliarias por presuntas irregularidades en venta de terrenos: multas podrían llegar a superar los S/2 millones

Indecopi elimina requisitos impuestos por el MTC a buses turísticos: ¿cómo funcionará ahora el servicio en Perú?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 18 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Mario Vizcarra acude a la CIDH para denunciar persecución política contra Martín Vizcarra

Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025