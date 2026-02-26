HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
EN VIVO

🔴 LÓPEZ ALIAGA, ACUÑA Y KEIKO: crece con la PELEA por el VOTO | #las10deldía

Sociedad

Testigo del atropello contra la campeona Lizeth Marzano denuncia que ambulancia tardó casi 27 minutos en llegar

La ciudadana Fanny Zorzet relató que la deportista quedó boca abajo con una herida en la cabeza tras el accidente. Aseguró que Serenazgo de San Isidro y el personal médico no actuaron con celeridad.

La residente sostuvo que las autoridades no actuaron con celeridad para trasladar a la deportista a la clínica más cercana
La residente sostuvo que las autoridades no actuaron con celeridad para trasladar a la deportista a la clínica más cercana | Composición LR | Panamericana

Fanny Zorzet, testigo del momento en que la campeona Lizeth Marzano fue atropellada por Adrián Villar, compartió detalles del incidente ocurrido en San Isidro. Según su relato, la deportista permaneció boca abajo con una herida en la cabeza, mientras que las autoridades y el equipo médico tardaron aproximadamente 27 minutos en llegar para atender la emergencia.

"Logré ver allá, desde el punto de vista que tenía. (El carro) paró un segundo y de nuevo la volvió a picar, llegó hasta ese punto y corrió por todo Camino Real. Él ha chocado contra un árbol que estaba en la vía peatonal, o sea sí se ha subido al sardinel y lo derrumbó. Es ahí donde se encuentra el guardafango tirada en el piso", contó la vecina para Panamericana Televisión.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Adrián Villar viajó a Cajamarca cuatro días después de atropellar a campeona Lizeth Marzano, afirma PNP: "Lo hemos seguido"

lr.pe

Personal médico tardó casi media hora en llegar

A las 11:30 p.m., Zorzet paseaba con su mascota cuando ocurrió el accidente. Según su versión, cuatro personas fueron testigos del hecho y vieron a Lizeth Marzano tendida en el suelo, mientras Adrián Villar huía a bordo de su camioneta.

"Lizeth estaba boca abajo. Estaba convulsionando, la trataron de voltear. No es que estaba pidiendo ayuda, estaba inconsciente. En ese momento, habrá sido unos 5 o 10 minutos que llegó el Serenazgo. Lo que no llegaba era la Policía y ya después llegó la ambulancia", comentó.

La residente criticó la inacción de los serenos y la falta de urgencia de los paramédicos, ya que pasaron casi 30 minutos antes de que la atleta fuera atendida. "El Serenazgo no hizo nada, no la tocó. Vi a los de la ambulancia muy tranquilos, bajando del auto, evaluando. Tal vez no se dieron cuenta de la gravedad del caso", lamentó.

Pese a esta situación, Zorzet contó que cuando llegó la ambulancia los paramédicos no socorrieron de inmediato a LIzeth Marzano. “Cualquiera la hubiera podido llevar a la clínica en menos de 3 minutos, sin tráfico, a las 11:30 de la noche cuando no pasa ni un auto (...) La Policía no hacía absolutamente nada, mirándose unos a otros, comuncándose por radio, total lentitud y la ambulancia habrá llegado unos 27 minutos después”, refirió.

PUEDES VER: Abogado de la familia de Lizeth Marzano no descarta solicitud de prisión preventiva contra Adrián Villar

lr.pe

Detención preliminar de Adrián Villar

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Adrián Villar nueve días después del accidente que resultó en la muerte de Lizeth Marzano. Según la orden judicial, se autorizó su detención preliminar por 72 horas, ante el riesgo de que obstruyera las investigaciones o intentara huir.

El arresto se realizó en el distrito de Miraflores durante un allanamiento en la casa de sus familiares. Aunque durante la intervención se le colocó el chaleco de detenido, este fue retirado antes de su traslado a la comisaría. El joven de 21 años no hizo declaraciones a la prensa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adrián Villar viajó a Cajamarca cuatro días después de atropellar a campeona Lizeth Marzano, afirma PNP: "Lo hemos seguido"

Adrián Villar viajó a Cajamarca cuatro días después de atropellar a campeona Lizeth Marzano, afirma PNP: "Lo hemos seguido"

LEER MÁS
Hermano de Lizeth Marzano asegura que familia de Adrián Villar intentó conciliar con dinero: "La vida de mi hermana no tiene precio"

Hermano de Lizeth Marzano asegura que familia de Adrián Villar intentó conciliar con dinero: "La vida de mi hermana no tiene precio"

LEER MÁS
Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Adrián Villar viajó a Cajamarca cuatro días después de atropellar a campeona Lizeth Marzano, afirma PNP: "Lo hemos seguido"

Adrián Villar viajó a Cajamarca cuatro días después de atropellar a campeona Lizeth Marzano, afirma PNP: "Lo hemos seguido"

LEER MÁS
Peruano descargó aplicativo desde Play Store y ladrones le robaron S/9.000 de forma sistemática: “Tenían todos mis datos”

Peruano descargó aplicativo desde Play Store y ladrones le robaron S/9.000 de forma sistemática: “Tenían todos mis datos”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate presidencial 2026: candidatos entre propuestas vacías y populistas para la lucha contra la criminalidad y corrupción

Junín: alcalde de Coviriali recibe 2 impactos de bala y permanece en estado crítico

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Sociedad

PNP desmiente que Adrián Villar haya ido a clínica a realizarse examen: ''Nunca ha pasado dosaje etílico''

Suboficial PNP desaparece en Huaraz tras salir de su trabajo: cámaras registran su ingreso a camioneta de colega

Arequipa: Fiscalía pide saber que había dentro de la caja negra hallada en helicóptero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026: candidatos entre propuestas vacías y populistas para la lucha contra la criminalidad y corrupción

Junín: alcalde de Coviriali recibe 2 impactos de bala y permanece en estado crítico

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025