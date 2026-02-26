La residente sostuvo que las autoridades no actuaron con celeridad para trasladar a la deportista a la clínica más cercana | Composición LR | Panamericana

Fanny Zorzet, testigo del momento en que la campeona Lizeth Marzano fue atropellada por Adrián Villar, compartió detalles del incidente ocurrido en San Isidro. Según su relato, la deportista permaneció boca abajo con una herida en la cabeza, mientras que las autoridades y el equipo médico tardaron aproximadamente 27 minutos en llegar para atender la emergencia.

"Logré ver allá, desde el punto de vista que tenía. (El carro) paró un segundo y de nuevo la volvió a picar, llegó hasta ese punto y corrió por todo Camino Real. Él ha chocado contra un árbol que estaba en la vía peatonal, o sea sí se ha subido al sardinel y lo derrumbó. Es ahí donde se encuentra el guardafango tirada en el piso", contó la vecina para Panamericana Televisión.

Personal médico tardó casi media hora en llegar

A las 11:30 p.m., Zorzet paseaba con su mascota cuando ocurrió el accidente. Según su versión, cuatro personas fueron testigos del hecho y vieron a Lizeth Marzano tendida en el suelo, mientras Adrián Villar huía a bordo de su camioneta.

"Lizeth estaba boca abajo. Estaba convulsionando, la trataron de voltear. No es que estaba pidiendo ayuda, estaba inconsciente. En ese momento, habrá sido unos 5 o 10 minutos que llegó el Serenazgo. Lo que no llegaba era la Policía y ya después llegó la ambulancia", comentó.

La residente criticó la inacción de los serenos y la falta de urgencia de los paramédicos, ya que pasaron casi 30 minutos antes de que la atleta fuera atendida. "El Serenazgo no hizo nada, no la tocó. Vi a los de la ambulancia muy tranquilos, bajando del auto, evaluando. Tal vez no se dieron cuenta de la gravedad del caso", lamentó.

Pese a esta situación, Zorzet contó que cuando llegó la ambulancia los paramédicos no socorrieron de inmediato a LIzeth Marzano. “Cualquiera la hubiera podido llevar a la clínica en menos de 3 minutos, sin tráfico, a las 11:30 de la noche cuando no pasa ni un auto (...) La Policía no hacía absolutamente nada, mirándose unos a otros, comuncándose por radio, total lentitud y la ambulancia habrá llegado unos 27 minutos después”, refirió.

Detención preliminar de Adrián Villar

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Adrián Villar nueve días después del accidente que resultó en la muerte de Lizeth Marzano. Según la orden judicial, se autorizó su detención preliminar por 72 horas, ante el riesgo de que obstruyera las investigaciones o intentara huir.

El arresto se realizó en el distrito de Miraflores durante un allanamiento en la casa de sus familiares. Aunque durante la intervención se le colocó el chaleco de detenido, este fue retirado antes de su traslado a la comisaría. El joven de 21 años no hizo declaraciones a la prensa.

