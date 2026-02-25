José María Balcázar llega a Arequipa por emergencia de lluvias: presidente arriba con Denisse Miralles y ministros

El presidente José María Balcázar llegó este miércoles a Arequipa para atender la emergencia de lluvias que golpea a la región. Arribó acompañado de Denisse Miralles y varios ministros de Estado. La visita se da luego de que el Ejecutivo oficializara la declaratoria de emergencia en cientos de distritos por las fuertes precipitaciones.

La comitiva aterrizó en la base aérea de la ciudad. Junto a la titular del Consejo de Ministros viajaron los titulares de Defensa, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Según información oficial, el grupo sostendrá reuniones con autoridades locales y equipos técnicos para revisar daños en infraestructura vial, viviendas y áreas agrícolas.

TE RECOMENDAMOS GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El Consejo de Ministros declaró en estado de emergencia 707 distritos en diversas regiones del país. En el caso de Arequipa, las lluvias provocaron huaicos, desbordes de ríos y afectación de carreteras nacionales. También se dispuso la declaratoria de emergencia del servicio de transporte terrestre en algunos tramos de vías que conectan con Ica, Piura y Tumbes.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo con el reporte oficial, la visita de José María Balcázar busca supervisar la respuesta del Ejecutivo y coordinar el envío de ayuda humanitaria. Las autoridades regionales han solicitado maquinaria pesada, apoyo para restablecer vías bloqueadas y recursos para atender a familias damnificadas. La agenda incluye un sobrevuelo en zonas críticas y una reunión de evaluación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

PUEDES VER: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

José María Balcázar reconoció no tener información sobre la emergencia en Arequipa

Días antes de su llegada, el presidente José María Balcázar reconoció en una entrevista para Radio Yaraví que no tenía información detallada sobre la situación en Arequipa tras las fuertes lluvias. Ante la consulta de los periodistas sobre los daños en el sur, respondió: “Recién me entero por ustedes”. La declaración se dio cuando se le preguntó si alguna autoridad local le había comunicado el impacto de las inundaciones.

El mandatario también señaló que hasta ese momento no había recibido un reporte directo de las autoridades regionales sobre la magnitud de la emergencia. Las declaraciones se dieron días despues del inicio de desbordes de ríos, viviendas afectadas y vías dañadas en distintos distritos de la región.