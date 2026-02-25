Fiscalía incluye a Marisel Linares como investigada por presunto encubrimiento personal

La Fiscalía decidió incorporar a Marisel Linares por presunto encubrimiento personal en la investigación abierta contra su hijastro, Adrián Villar, quien enfrenta acusaciones por homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono de la escena de un accidente de tránsito, luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano, hecho que ocasionó su fallecimiento.

El Ministerio Público informó que Linares presentó un escrito en el que afirma ser el propietario del vehículo con el que, de acuerdo con las pesquisas, Adrián Alonso Villar Chirinos atropelló a la joven deportista el pasado 17 de febrero en San Isidro. Asimismo, el documento fiscal advierte que las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro evidenciarían la participación de otras personas que habrían actuado con el propósito de sustraer de la acción de la justicia a Villar Chirinos. Fue en ese contexto que Linares fue incorporada por dicho delito.

Investigaciones continúan contra Adrián Villar

La pesquisa preliminar continúa también contra Adrián Villar, quien es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, además de omisión de socorro en agravio de Lizeth Marzano, y por el presunto delito contra la administración de justicia en la modalidad de fuga del lugar de un accidente de tránsito, en perjuicio del Estado, representado por el Poder Judicial.

Recordemos que la periodista Marisel Linares había compartido un comunicado en el que señalaba que el auto que provocó el accidente contra la deportista Marzano figuraba a su nombre, pero que desde septiembre del año pasado ya no le pertenecía. Además, indicó que la persona que estaba en el vehículo ese día enfrentaría el proceso. Sin embargo, en ningún momento mencionó el nombre de la persona involucrada.

Cámaras captan a Marisel Linares y Adrián Villar horas después del accidente

La República accedió en exclusiva a imágenes que muestran a la periodista Marisel Linares en compañía de su hijastro, Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, luego del atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

De acuerdo con el registro audiovisual difundido, la comunicadora de Willax Televisión se encontró con el joven aproximadamente cuatro horas después de que se conociera el hecho, alrededor de las 3.00 a. m. En las imágenes también aparece un hombre que sería la actual pareja de Linares y padre del investigado.

