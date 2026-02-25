HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: ¿Cuál es la situación legal de la periodista Marisel Linares? | LR+ Noticias

Sociedad

Fiscalía incluye a Marisel Linares como investigada por presunto encubrimiento personal

El hijastro de la periodista enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono de la escena tras el atropello de Lizeth Marzano.

Marisel Linares es incluida en investigación por el Ministerio Público por encubrimiento personal.
Marisel Linares es incluida en investigación por el Ministerio Público por encubrimiento personal. | Composición LR

La Fiscalía decidió incorporar a Marisel Linares por presunto encubrimiento personal en la investigación abierta contra su hijastro, Adrián Villar, quien enfrenta acusaciones por homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono de la escena de un accidente de tránsito, luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano, hecho que ocasionó su fallecimiento.

El Ministerio Público informó que Linares presentó un escrito en el que afirma ser el propietario del vehículo con el que, de acuerdo con las pesquisas, Adrián Alonso Villar Chirinos atropelló a la joven deportista el pasado 17 de febrero en San Isidro. Asimismo, el documento fiscal advierte que las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro evidenciarían la participación de otras personas que habrían actuado con el propósito de sustraer de la acción de la justicia a Villar Chirinos. Fue en ese contexto que Linares fue incorporada por dicho delito.

TE RECOMENDAMOS

PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Investigaciones continúan contra Adrián Villar

La pesquisa preliminar continúa también contra Adrián Villar, quien es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, además de omisión de socorro en agravio de Lizeth Marzano, y por el presunto delito contra la administración de justicia en la modalidad de fuga del lugar de un accidente de tránsito, en perjuicio del Estado, representado por el Poder Judicial.

Recordemos que la periodista Marisel Linares había compartido un comunicado en el que señalaba que el auto que provocó el accidente contra la deportista Marzano figuraba a su nombre, pero que desde septiembre del año pasado ya no le pertenecía. Además, indicó que la persona que estaba en el vehículo ese día enfrentaría el proceso. Sin embargo, en ningún momento mencionó el nombre de la persona involucrada.

Cámaras captan a Marisel Linares y Adrián Villar horas después del accidente

La República accedió en exclusiva a imágenes que muestran a la periodista Marisel Linares en compañía de su hijastro, Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, luego del atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

De acuerdo con el registro audiovisual difundido, la comunicadora de Willax Televisión se encontró con el joven aproximadamente cuatro horas después de que se conociera el hecho, alrededor de las 3.00 a. m. En las imágenes también aparece un hombre que sería la actual pareja de Linares y padre del investigado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adrián Villar podría recibir 8 años de prisión por la muerte de Lizeth Marzano, estima Fiscalía

Adrián Villar podría recibir 8 años de prisión por la muerte de Lizeth Marzano, estima Fiscalía

LEER MÁS
Interno muere en penal de Trujillo durante horario de visita: Fiscalía inicia investigación

Interno muere en penal de Trujillo durante horario de visita: Fiscalía inicia investigación

LEER MÁS
Pedro Castillo: Fiscalía busca ampliar prisión por 12 meses contra expresidente por caso organización criminal

Pedro Castillo: Fiscalía busca ampliar prisión por 12 meses contra expresidente por caso organización criminal

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, respondió a seguidora tras muerte de Lizeth Marzano: "Estoy tratando de cuidar mi paz"

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Fiscalía incluye a Marisel Linares como investigada por presunto encubrimiento personal

Sociedad

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

Gabinete de Denisse Miralles: bancadas preparan sus votos con miras al pedido de confianza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025