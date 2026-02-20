¿Hay regiones del Perú sin universidades? Es falso lo que dijo el candidato Roberto Chiabra

El candidato presidencial Roberto Chiabra, del partido político Unidad Nacional, señaló en una entrevista para el programa Desayuno Electoral, de Perú21, lo siguiente:
“Hay regiones de nuestro país que no tienen ni una universidad”.
Esta afirmación es falsa. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a nivel nacional existen 105 universidades licenciadas entre públicas y privadas, de las cuales al menos una universidad pública licenciada se ubica en cada región del Perú, como figura en la siguiente tabla elaborada por PerúCheck en base a los datos de la Sunedu al 11 de febrero de 2026:
|REGIÓN
|UNIVERSIDAD NACIONAL
|Amazonas
|Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
|Áncash
|Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
|Apurímac
|Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
|Arequipa
|Universidad Nacional de San Agustín
|Ayacucho
|Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
|Cajamarca
|Universidad Nacional de Cajamarca
|Callao
|Universidad Nacional del Callao
|Cusco
|Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
|Huancavelica
|Universidad Nacional de Huancavelica
|Huánuco
|Universidad Nacional Hermilio Valdizán
|Ica
|Universidad Nacional San Luis Gonzaga
|Junín
|Universidad Nacional del Centro del Perú
|La Libertad
|Universidad Nacional de Trujillo
|Lambayeque
|Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
|Lima
|Universidad Nacional Mayor de San Marcos
|Loreto
|Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
|Madre de Dios
|Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
|Moquegua
|Universidad Nacional de Moquegua
|Pasco
|Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
|Piura
|Universidad Nacional de Piura
|Puno
|Universidad Nacional del Altiplano
|San Martín
|Universidad Nacional de San Martín
|Tacna
|Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
|Tumbes
|Universidad Nacional de Tumbes
|Ucayali
|Universidad Nacional de Ucayali
Asimismo, según el mapa de universidades públicas del Ministerio de Educación, a nivel nacional existen 66 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio peruano, algunas de ellas con licenciamiento pendiente:
Fuente: Mapa de universidades públicas del Ministerio de educación, publicado el 11 de marzo de 2025.
Además el Sistema de Información Universitaria de la Sunedu, informa que actualmente existen más de 1,418,991 estudiantes de pregrado repartidos en todas las regiones de nuestro país, cifras actualizadas al 2025-II.
Fuente: Sistema Nacional de Información Universitaria.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalló que del 2017 al 2024 un total de 248 929 personas se titularon de las universidades públicas a nivel nacional.
PerúCheck se contactó con el consultor educativo y exgerente regional de educación de Cusco, Arturo Ferro Vásquez, para quien esta afirmación no se asemeja con la verdad: “todas las regiones tienen una y más [universidades]” precisó.
La Ley Universitaria N° 30220 establece que el licenciamiento institucional verifica condiciones básicas de calidad como infraestructura, líneas de investigación, plana docente, servicios complementarios y sostenibilidad académica. Por ello, afirmar que una región “no tiene ni una universidad” implicaría la inexistencia total de instituciones universitarias licenciadas en dicha jurisdicción, lo cual no se condice con los registros oficiales disponibles hasta febrero de 2026.
Fuente: Ley Universitaria N°30220.
PerúCheck se comunicó con el candidato Roberto Chiabra para saber sus descargos y respondió a través de WhatsApp:
“Es a nivel provincia, en función de la extensión de cada región. Ejemplo: Chincheros en Apurímac, donde los jóvenes terminan su secundaria a los 16 o 17 años y tienen que ir a una universidad lejana de su residencia donde se presenta el desarraigo familiar, prácticamente los padres “pierden” a sus hijos y estos tienen que buscar una pensión y están en desventaja con los locales a lo que se suma la situación de inseguridad actual. La idea es democratizar la educación, es decir si el joven no puede ir a la universidad o instituto tecnológico superior, estos deben ir donde ellos, lo ideal es tener colegios, universidades e institutos tecnológicos de calidad en función de la riqueza local para que se formen y trabajen en su región. Gracias.”
Según la Sunedu y el Ministerio de Educación, a nivel nacional por lo menos existe una universidad pública en cada región, además de las universidades privadas que están en varias regiones del país. Por tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato de Unidad Nacional, Roberto Chiabra, de que hay regiones sin universidades, como falsa.
Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.