¿Hay regiones del Perú sin universidades? Es falso lo que dijo el candidato Roberto Chiabra

El candidato presidencial Roberto Chiabra, del partido político Unidad Nacional, señaló en una entrevista para el programa Desayuno Electoral, de Perú21, lo siguiente:

“Hay regiones de nuestro país que no tienen ni una universidad”.

Esta afirmación es falsa. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a nivel nacional existen 105 universidades licenciadas entre públicas y privadas, de las cuales al menos una universidad pública licenciada se ubica en cada región del Perú, como figura en la siguiente tabla elaborada por PerúCheck en base a los datos de la Sunedu al 11 de febrero de 2026:

REGIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL Amazonas Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Áncash Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Apurímac Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Arequipa Universidad Nacional de San Agustín Ayacucho Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Cajamarca Universidad Nacional de Cajamarca Callao Universidad Nacional del Callao Cusco Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Huancavelica Universidad Nacional de Huancavelica Huánuco Universidad Nacional Hermilio Valdizán Ica Universidad Nacional San Luis Gonzaga Junín Universidad Nacional del Centro del Perú La Libertad Universidad Nacional de Trujillo Lambayeque Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lima Universidad Nacional Mayor de San Marcos Loreto Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Madre de Dios Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Moquegua Universidad Nacional de Moquegua Pasco Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Piura Universidad Nacional de Piura Puno Universidad Nacional del Altiplano San Martín Universidad Nacional de San Martín Tacna Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tumbes Universidad Nacional de Tumbes Ucayali Universidad Nacional de Ucayali

Asimismo, según el mapa de universidades públicas del Ministerio de Educación, a nivel nacional existen 66 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio peruano, algunas de ellas con licenciamiento pendiente:

Fuente: Mapa de universidades públicas del Ministerio de educación, publicado el 11 de marzo de 2025.

Además el Sistema de Información Universitaria de la Sunedu, informa que actualmente existen más de 1,418,991 estudiantes de pregrado repartidos en todas las regiones de nuestro país, cifras actualizadas al 2025-II.

Fuente: Sistema Nacional de Información Universitaria.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalló que del 2017 al 2024 un total de 248 929 personas se titularon de las universidades públicas a nivel nacional.

PerúCheck se contactó con el consultor educativo y exgerente regional de educación de Cusco, Arturo Ferro Vásquez, para quien esta afirmación no se asemeja con la verdad: “todas las regiones tienen una y más [universidades]” precisó.

Sobre la Ley Universitaria

La Ley Universitaria N° 30220 establece que el licenciamiento institucional verifica condiciones básicas de calidad como infraestructura, líneas de investigación, plana docente, servicios complementarios y sostenibilidad académica. Por ello, afirmar que una región “no tiene ni una universidad” implicaría la inexistencia total de instituciones universitarias licenciadas en dicha jurisdicción, lo cual no se condice con los registros oficiales disponibles hasta febrero de 2026.

Fuente: Ley Universitaria N°30220.

PerúCheck se comunicó con el candidato Roberto Chiabra para saber sus descargos y respondió a través de WhatsApp:

“Es a nivel provincia, en función de la extensión de cada región. Ejemplo: Chincheros en Apurímac, donde los jóvenes terminan su secundaria a los 16 o 17 años y tienen que ir a una universidad lejana de su residencia donde se presenta el desarraigo familiar, prácticamente los padres “pierden” a sus hijos y estos tienen que buscar una pensión y están en desventaja con los locales a lo que se suma la situación de inseguridad actual. La idea es democratizar la educación, es decir si el joven no puede ir a la universidad o instituto tecnológico superior, estos deben ir donde ellos, lo ideal es tener colegios, universidades e institutos tecnológicos de calidad en función de la riqueza local para que se formen y trabajen en su región. Gracias.”

Conclusión

Según la Sunedu y el Ministerio de Educación, a nivel nacional por lo menos existe una universidad pública en cada región, además de las universidades privadas que están en varias regiones del país. Por tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato de Unidad Nacional, Roberto Chiabra, de que hay regiones sin universidades, como falsa.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.