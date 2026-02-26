Chiclayo: vecinos compran motobombas para evacuar ellos mismos el agua de lluvia ante la ausencia de la Municipalidad

Cansados de esperar la actuación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, vecinos de la av. Miguel Grau, en la urbanización Santa Victoria, compraron motobombas y mangueras para evacuar ellos mismos el agua estancada desde la mañana del miércoles 25 de febrero, tras la última lluvia torrencial. Se trata de una labor que se repite en algunos sectores de la ciudad.

Desembolsaron más de S/ 10.000

En diálogo con La República, la vecina Liliana Fernández contó que la compra de las dos motobombas de 6 pulgadas, los 200 metros de mangueras y abrazaderas demandó un desembolso de más de 10.000 soles. Con ello se encuentran bombeando el agua desde la tarde del miércoles hacia la acequia Yortuque. Son unas cinco cuadras las que necesitan ser drenadas en este sector lo más pronto antes de una nueva lluvia.

"No es tanto por los negocios que hay en esta avenida, sino, por nuestras casas y la salud de nuestras familias. Estamos haciendo un esfuerzo enorme un grupo de vecinos para darle solución a esto, porque no podemos esperar a la Municipalidad. (...). Solo en equipos se invirtió unos 10.000 soles, a esto hay que sumarle la gasolina que necesitan estas máquinas para funcionar varias horas", declaró.

Los vecinos han trabajado en esta labor durante gran parte del día, inclusive, en la madrugada, sin que hasta el momento haya llegado un representante de la comuna provincial a comprometerse a ayudarlos.

Adicionalmente, para protegerse, algunos dueños de negocios han decidido construir muros en sus accesos para evitar que, ante una nueva inundación, el agua vuelva entrar a sus establecimientos.

Aniegos por todo Chiclayo

Es importante indicar que la intensa lluvia registrada la mañana del miércoles 25 generó estancamiento de agua en muchos sectores de la ciudad de Chiclayo. Principalmente, son los residentes en las urbanizaciones quienes han tomado la iniciativa de ellos mismos desaguar sus calles. La experiencia del Fenómeno de El Niño Costero del 2017 y el Ciclón Yaku del 2023 les sirve en esta nueva emergencia.