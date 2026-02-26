La suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Marleni Martha Rucana Silvestre (27), permanece desaparecida desde el sábado 21 de febrero, luego de salir de su puesto de trabajo en el sector Paltay, en Huaraz.

La última vez que fue vista, cerca del mediodía, cámaras de seguridad la captaron abordando una camioneta roja perteneciente a un colega policial, quien actualmente permanece detenido. La investigación se desarrolla en una etapa preliminar.

Cámaras la captaron subiendo a camioneta de colega

Según las diligencias realizadas, las imágenes muestran a la agente subiendo a una camioneta que, aparentemente, pertenece al suboficial José Enrique Villafán Arteaga (52). Cuatro días después de su desaparición, el vehículo fue hallado en Lima y entregado a las autoridades por el hermano del efectivo, para que se le realicen las pericias correspondientes.

La camioneta tenía una orden de búsqueda y requisitoria activa por el presunto delito de secuestro, por lo que fue incautada como parte de la investigación. Villafán Arteaga fue detenido mientras avanzan las indagaciones para esclarecer lo sucedido.

Fiscalía solicita ampliar detención

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz informó que solicitó al Poder Judicial la ampliación de la detención preliminar del policía por 15 días, con el fin de continuar con las diligencias fiscales y policiales.

Por su parte, el jefe de la Divincri de Huaraz, coronel PNP Percy Chacón, declaró a medios locales que las circunstancias previas a la desaparición están siendo investigadas. Indicó que podría tratarse de un presunto abandono de servicio, dado que la suboficial habría salido antes de completar un turno de 24 horas. Sin embargo, advirtió que el caso podría derivar en otro escenario penal conforme continúen las pesquisas.

Marleni Rucana Silvestre lleva ocho años de servicio en la Policía Nacional y, en los últimos tres, estuvo asignada al Departamento de Medio Ambiente. Sus familiares y compañeros continúan con una intensa búsqueda y exigen que se esclarezca el caso lo más pronto posible.