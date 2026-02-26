HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

¡Gabinete en problemas! Renovación Popular no dará su voto de confianza | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Suboficial PNP desaparece en Huaraz tras salir de su trabajo: cámaras registran su ingreso a camioneta de colega

Marleni Rucana fue vista por última vez el 21 de febrero subiendo al vehículo de un colega en Huaraz. El propietario fue detenido y la Fiscalía solicitó al Poder Judicial 15 días de detención preliminar mientras continúan las investigaciones.

Fiscalía solicita ampliar detención de suboficial implicado en desaparición
Fiscalía solicita ampliar detención de suboficial implicado en desaparición | Difusión

La suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Marleni Martha Rucana Silvestre (27), permanece desaparecida desde el sábado 21 de febrero, luego de salir de su puesto de trabajo en el sector Paltay, en Huaraz.

La última vez que fue vista, cerca del mediodía, cámaras de seguridad la captaron abordando una camioneta roja perteneciente a un colega policial, quien actualmente permanece detenido. La investigación se desarrolla en una etapa preliminar.

TE RECOMENDAMOS

PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Cámaras la captaron subiendo a camioneta de colega

Según las diligencias realizadas, las imágenes muestran a la agente subiendo a una camioneta que, aparentemente, pertenece al suboficial José Enrique Villafán Arteaga (52). Cuatro días después de su desaparición, el vehículo fue hallado en Lima y entregado a las autoridades por el hermano del efectivo, para que se le realicen las pericias correspondientes.

La camioneta tenía una orden de búsqueda y requisitoria activa por el presunto delito de secuestro, por lo que fue incautada como parte de la investigación. Villafán Arteaga fue detenido mientras avanzan las indagaciones para esclarecer lo sucedido.

Suboficial de la PNP desaparecida tras abordar camioneta de colega. Foto: Difusión

Suboficial de la PNP desaparecida tras abordar camioneta de colega. Foto: Difusión

Fiscalía solicita ampliar detención

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz informó que solicitó al Poder Judicial la ampliación de la detención preliminar del policía por 15 días, con el fin de continuar con las diligencias fiscales y policiales.

Por su parte, el jefe de la Divincri de Huaraz, coronel PNP Percy Chacón, declaró a medios locales que las circunstancias previas a la desaparición están siendo investigadas. Indicó que podría tratarse de un presunto abandono de servicio, dado que la suboficial habría salido antes de completar un turno de 24 horas. Sin embargo, advirtió que el caso podría derivar en otro escenario penal conforme continúen las pesquisas.

Marleni Rucana Silvestre lleva ocho años de servicio en la Policía Nacional y, en los últimos tres, estuvo asignada al Departamento de Medio Ambiente. Sus familiares y compañeros continúan con una intensa búsqueda y exigen que se esclarezca el caso lo más pronto posible.

Notas relacionadas
Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

LEER MÁS
Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

LEER MÁS
Padres y madres de familia terminan peleando en fiesta de promoción escolar y menores intentan separarlos en Huaraz

Padres y madres de familia terminan peleando en fiesta de promoción escolar y menores intentan separarlos en Huaraz

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

LEER MÁS
Incendio frente al Hospital Guillermo Almenara en La Victoria moviliza más de 10 unidades de bomberos

Incendio frente al Hospital Guillermo Almenara en La Victoria moviliza más de 10 unidades de bomberos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suboficial PNP desaparece en Huaraz tras salir de su trabajo: cámaras registran su ingreso a camioneta de colega

Incendio frente al Hospital Guillermo Almenara en La Victoria moviliza más de 10 unidades de bomberos

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Sociedad

Incendio frente al Hospital Guillermo Almenara en La Victoria moviliza más de 10 unidades de bomberos

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Poder Judicial autoriza levantamiento de secreto bancario del expresidente Pedro Castillo por el caso 'Los Niños'

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025