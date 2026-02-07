Una casa de estudios superior logró obtener el licenciamiento institucional de Sunedu tras cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Se trata de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), que ahora podrá ofrecer dos programas de estudio enfocados en el sector salud para el año académico 2026.

La decisión se formalizó mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 06-2026-SUNEDU/CD, que autoriza a la institución educativa a dictar programas conducentes a los grados académicos de bachiller y títulos profesionales en Enfermería, Farmacia y Bioquímica, en modalidad presencial.

Otorgan licenciamiento institucional a universidad

Durante la evaluación, la casa de estudios acreditó contar con la infraestructura necesaria para las actividades académicas y servicios complementarios. Sus laboratorios y talleres especializados están debidamente equipados, y dispone de tecnología que respalda la gestión académica, administrativa y el acceso a recursos bibliográficos.

En el área de investigación, el centro académico presentó normativa interna, planificación y presupuesto para implementar su política institucional. Destaca la conformación de un Comité de Ética y la definición de líneas de investigación vinculadas a la salud. Además, cuenta con docentes calificados, incluyendo profesionales con experiencia en investigación.

Respecto a Responsabilidad Social Universitaria y Bienestar, la entidad evidenció una estructura que garantiza la operatividad de servicios como atención primaria de salud, psicopedagogía, servicio social y actividades culturales.

El personal asignado cumple con los perfiles establecidos, y se destina más del 2 % del presupuesto a estas actividades, asegurando su ejecución. En gestión y transparencia, el centro académico mantiene un Portal Web Institucional y un Portal de Transparencia actualizados, con la información exigida por la Ley Universitaria y la normativa vigente.

Solicitud denegada en 2019 por Sunedu

Sunedu había denegado inicialmente la solicitud de la UNID en 2019, por no cumplir con los requisitos mínimos para universidades nuevas. Esta decisión se formalizó en la Resolución N° 163-2019-SUNEDU/CD, notificada el 11 de diciembre de ese año. Como consecuencia, la casa de estudios anunció que cesaría sus actividades el 28 de abril de 2023, estableciéndose un plazo hasta el 30 de abril de 2024 para que los estudiantes pudieran completar sus grados y títulos.

Tras presentar la documentación que demostraba el cumplimiento de los requisitos exigidos, en febrero de 2026 Sunedu otorgó nuevamente el licenciamiento institucional. Con esta autorización, los estudiantes ahora podrán acceder a una nueva alternativa de formación profesional en el área de la salud, bajo estándares de calidad previamente verificados por la entidad reguladora.

