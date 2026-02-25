HOYSuscripcion LR Focus

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son captados de la mano y él sonríe al ser consultado por la actriz peruana

‘Amor y fuego’ mostró imágenes de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tomados de la mano tras un concierto del cantante español, dejando entrever que mantendrían una relación amorosa.  

Stephanie Cayo es la menor de las hermanas Cayo y cuenta con 37 años. Foto: Composición LR/Instagram/Amor y fuego.
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación sentimental tras las recientes imágenes que emitió el programa ‘Amor y fuego’. En el informe se muestra al famoso cantante español durante una presentación en Guayaquil, Ecuador, donde la actriz peruana estuvo detrás del escenario, cantando y aplaudiendo cada uno de sus temas.

Sin embargo, lo que sorprendió más a los presentes fue la química y confianza entre ambos. Según las imágenes, se tomaban de la mano y él la acercó hacia sí para luego sujetarla por la cintura mientras caminaban. Esto lo hacía el artista delante de sus amigos cercanos.  

PUEDES VER: ¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación?: esta es la diferencia de edad entre ambos

lr.pe

Alejandro Sanz sonríe al ser consultado por Stephanie Cayo

Alejandro Sanz se encuentra en Lima para ofrecer dos conciertos, el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero. Durante un reencuentro con sus fans en Miraflores, donde firmó autógrafos, fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego', quienes le consultaron por Stephanie Cayo, la menor de las hermanas Cayo.

“Hemos visto que Stephanie Cayo es muy amiga tuya, ¿qué tal con ella?, ¿cuánto tiempo de amistad tienen? Fue la pregunta que tomó por sorpresa al intérprete de ‘La fuerza del corazón’. Tras unos segundos de silencio, el cantante solo atinó a sonreír y evitó responder, para luego cortar su firma de autógrafos y despedirse de ellas. Este gesto no hizo más que acrecentar los rumores de un posible romance entre ambos.  

PUEDES VER: Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

lr.pe

¿Cuál es la gran diferencia de edad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Alejandro Sanz nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, España, por lo que actualmente cuenta con 57 años. Por su parte, Stephanie Cayo hizo lo mismo el 8 de abril de 1988 y tiene 37 años. En conclusión, llevan una distancia de 20 años.

Vale recordar que la actriz peruana es parte de producciones de Netflix y es hermana de Bárbara y Fiorella Cayo. La última relación que tuvo Stephanie fue con el popular actor español Maxi Iglesias, con quien estuvo más de un año y se conocieron en las grabaciones de la película peruana ‘Hasta que nos volvamos a encontrar”.

Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

Amplían horario del Metropolitano por concierto de Alejandro Sanz: rutas y paraderos este 25 y 26 de febrero

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo de sus conciertos en el Estadio Nacional

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia del hijastro de Marisel Linares, tras caso Lizeth Marzano

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Padre de Francesca Montenegro no apoya a Adrián Villar y pide castigo tras atropello a Lizeth Marzano: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

