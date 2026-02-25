Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación sentimental tras las recientes imágenes que emitió el programa ‘Amor y fuego’. En el informe se muestra al famoso cantante español durante una presentación en Guayaquil, Ecuador, donde la actriz peruana estuvo detrás del escenario, cantando y aplaudiendo cada uno de sus temas.

Sin embargo, lo que sorprendió más a los presentes fue la química y confianza entre ambos. Según las imágenes, se tomaban de la mano y él la acercó hacia sí para luego sujetarla por la cintura mientras caminaban. Esto lo hacía el artista delante de sus amigos cercanos.

Alejandro Sanz sonríe al ser consultado por Stephanie Cayo

Alejandro Sanz se encuentra en Lima para ofrecer dos conciertos, el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero. Durante un reencuentro con sus fans en Miraflores, donde firmó autógrafos, fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego', quienes le consultaron por Stephanie Cayo, la menor de las hermanas Cayo.

“Hemos visto que Stephanie Cayo es muy amiga tuya, ¿qué tal con ella?, ¿cuánto tiempo de amistad tienen? Fue la pregunta que tomó por sorpresa al intérprete de ‘La fuerza del corazón’. Tras unos segundos de silencio, el cantante solo atinó a sonreír y evitó responder, para luego cortar su firma de autógrafos y despedirse de ellas. Este gesto no hizo más que acrecentar los rumores de un posible romance entre ambos.

¿Cuál es la gran diferencia de edad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Alejandro Sanz nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, España, por lo que actualmente cuenta con 57 años. Por su parte, Stephanie Cayo hizo lo mismo el 8 de abril de 1988 y tiene 37 años. En conclusión, llevan una distancia de 20 años.

Vale recordar que la actriz peruana es parte de producciones de Netflix y es hermana de Bárbara y Fiorella Cayo. La última relación que tuvo Stephanie fue con el popular actor español Maxi Iglesias, con quien estuvo más de un año y se conocieron en las grabaciones de la película peruana ‘Hasta que nos volvamos a encontrar”.