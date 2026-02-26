La autoridad policial aseguró que realizaron un seguimiento a Adrián Villar tras su orden de detención. | Composición LR

La autoridad policial aseguró que realizaron un seguimiento a Adrián Villar tras su orden de detención. | Composición LR

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), sostuvo que Adrián Villar, quien actualmente se encuentra bajo investigación por el deceso de la deportista Lizeth Marzano, viajó a Cajamarca cuatro días después de atropellarla.

Según la autoridad, la institución realizó un monitoreo de Villar y detectó que abandonó Lima el 21 de febrero a las 05:00 a. m. Este hecho podría agravar su situación, ya que previamente había declarado que fue ingresado a una clínica local tras el accidente de tránsito.

TE RECOMENDAMOS MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Abogado de la familia de Lizeth Marzano no descarta solicitud de prisión preventiva contra Adrián Villar

PNP asegura que siguió a Adrían Villar

Arriola especificó que el trayecto de Villar fue seguido por la Policía Nacional después de que se solicitara la detención preliminar el 20 de febrero, aunque esta no fue autorizada. "A este sujeto lo hemos estado observando. Se dirigía a su destino, se trasladó a Cajamarca. Tenemos las grabaciones del presunto responsable del atropello. Nosotros lo hemos estado vigilando", señaló el general en una entrevista para Panamericana.

De igual manera, el comandante aseguró que la coartada presentada por la defensa de Villar "ha quedado desmontada" tras la aparición de nuevas pruebas. También destacó que la PNP ha mantenido comunicación constante con los familiares de Lizeth Marzano, y que todos los involucrados en el hecho serán sometidos a juicio.

PUEDES VER: Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Villar estuvo junto a su familia tras crimen

Las cámaras de seguridad en San Isidro registraron a Adrián Villar encontrándose con sus familiares luego de atropellar a Lizeth Marzano, a quien no brindó asistencia tras el incidente. En las imágenes se observa a la periodista Marisel Linares y Rubén Villar caminando junto al joven por la avenida Camino Real, minutos después de causar la muerte de la campeona nacional.

Según las grabaciones, la familia permaneció junta en el parque Alfonso Ugarte durante varios minutos, lo que contradice los testimonios previos acerca de la ubicación y el presunto estado emocional del joven tras el accidente. Posteriormente, la Policía Nacional arrestó a Adrián Villar en la madrugada del 26 de febrero y enfrentará cargos por homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.