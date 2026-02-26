HOYSuscripcion LR Focus

Política

Candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú es detenida tras agredir con golpes e insultos racistas a policías

La detención de Edith Herrera ocurrió en Cusco durante un episodio violento en el que Herrera agredió con un puño al efectivo que la grababa. Tras los incidentes fue llevada a la comisaría, donde profirió insultos a los agentes.

La candidata de Podemos Perú fue retirada de su candidatura al Parlamento Andino.
La candidata de Podemos Perú fue retirada de su candidatura al Parlamento Andino. | Foto: composición LR/ RPP

Edith Herrera García, candidata al Parlamento Andino por el partido Podemos Perú, fue detenida por agentes de la Policía Nacional de Cusco tras protagonizar un violento episodio de agresión verbal, que incluyó insultos de índole racista, contra dos efectivos de la PNP, de la sección de Familia, de la comisaría de Santiago.

Únete a nuestro canal de política y economía

El incidente ocurrió en plena vía donde la aspirante política, vinculada a la organización de José Luna Gálvez, fue detenida por el presunto delito contra la administración pública, en su modalidad de violencia y resistencia a la autoridad.

Edith Herrera fue detenida por agredir a policías en Cusco

De acuerdo con el parte policial, Herrera García fue intervenida por efectivos de la comisaría de la zona. Durante el procedimiento, la candidata habría opuesto resistencia, escalando rápidamente a la agresión física contra los uniformados. Testigos y grabaciones captaron el momento en que la mujer lanza improperios y comentarios discriminatorios contra los agentes.

"(Detienen) A la persona Edith Herrera García por estar inmersa en el delito contra la administración pública en violencia y resistencia a la autoridad. Tanto serían los vejámenes que se realizaban que el efectivo, el suboficial Quispe, graba estos hechos en su equipo celular, y en donde la señora, al ver esa situación, pues se abalanza contra el efectivo, le quita el teléfono y lo lanza, y posteriormente le agrede con un puño o un golpe de puño en el hombro", declaró el teniente Ccoa Flores a RPP.

Tras el altercado, los efectivos procedieron a su detención inmediata y la llevaron a la comisaría; en el lugar no quiso ser atendida por suboficiales, sino por el comisario. Al ser interrogada por las autoridades, profirió insultos al apellido de uno de ellos.

"Su nombre (Suboficial Quispe) Quispe tenías que ser. (¿Cómo?) Quispe tenía que ser... Justo me voy a poner mi pollera para ponerme al nivel de la señora. Por eso te he preguntado, ¡qué grado de instrucción tienes, porque eres ignorante!", se le escucha decir en el video.

Podemos Perú retira la candidatura de Herrera

Tras darse a conocer los hechos, Podemos Perú dio a conocer, a través de un comunicado, que retira la candidatura de Herrera García al Parlamento Andino. Asimismo, indicaron que se aceleren las investigaciones y que se aplique la sanción correspondiente por agredir a la Policía Nacional, según contemple el Código Penal.

Podemos Perú retiró de la candidatura a Edith Herrera. Foto: PP

Podemos Perú retiró de la candidatura a Edith Herrera. Foto: PP

La violencia contra un efectivo policial se sanciona en el Perú con penas que oscilan entre los 4 y 12 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de las lesiones.

Mientras que el delito de discriminación, según el Código Penal, sanciona los actos de discriminación con penas de hasta 3 años de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

