'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿a qué hora y dónde ver la continuación de la serie furor de Netflix?

Cine y series

Bridgerton temporada 4 parte 2: hora exacta para ver su estreno en Netflix

Conoce aquí a qué hora se estrena Bridgerton temporada 4 parte 2 en Netflix. Revisa el horario oficial en Perú y Latinoamérica y cómo ver los nuevos episodios.

'Bridgerton' temporada 4 causó furor con su primera parte. Foto: Captura YouTube
La espera llega a su fin para los seguidores del fenómeno romántico de época. La parte 2 de ‘Bridgerton’ temporada 4 aterriza en Netflix con los episodios 5, 6, 7 y 8, encargados de cerrar el arco narrativo centrado en Benedict Bridgerton y Sophie Baek. Tras una primera tanda que dejó preguntas abiertas y tensiones sociales en aumento, la nueva entrega promete resolver los conflictos que marcaron el destino de sus protagonistas.

Esta segunda mitad profundiza en el vínculo entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha), quien oculta su identidad bajo el alias de la 'Dama de plata'. La trama explora las diferencias de clase en la alta sociedad londinense, donde el peso del linaje y las apariencias amenaza con separar a la pareja en uno de los romances más comentados del universo creado por la plataforma de la 'N' roja.

PUEDES VER: 'El agente nocturno' temporada 3: final explicado de la serie de espionaje de Netflix y qué pasó con Peter Sutherland

lr.pe

Horario de estreno de 'Bridgerton' temporada 4 parte 2

El estreno de ‘Bridgerton’ temporada 4 parte 2 está programado para el jueves 26 de febrero de 2026. Ese día se liberarán los cuatro capítulos finales que completan la temporada, estrategia que Netflix ha replicado en otras producciones para mantener la conversación digital activa y prolongar el impacto en audiencias globales.

Como es habitual en los lanzamientos internacionales de la plataforma, los episodios estarán disponibles en simultáneo según la zona horaria. Estos son los horarios confirmados:

  • Estados Unidos: 12:00 a. m. (PT) / 3:00 a. m. (ET)
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 2:00 a. m.
  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 3:00 a. m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4:00 a. m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 a. m.
  • España: 9:00 a. m.

PUEDES VER: 'El agente nocturno' temporada 3 reparto: ¿quién es quién en la serie de espionaje de Netflix?

lr.pe

¿Dónde ver la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

La serie es una producción exclusiva de Netflix, por lo que solo podrá verse a través de esta plataforma de streaming. Para acceder a los nuevos episodios es necesario contar con una suscripción activa y conexión a internet, ya sea desde dispositivos móviles, computadoras, Smart TV o consolas compatibles.

La serie, que desde su debut se consolidó como uno de los títulos más populares del catálogo, mantiene su apuesta por relatos románticos ambientados en la Regencia británica, con una cuidada dirección de arte y un elenco que ha ganado notoriedad temporada tras temporada. En esta nueva fase, el desenlace de Benedict y Sophie se perfila como uno de los momentos clave de la franquicia.

