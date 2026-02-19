Solo un partido de los 38 en carrera propone recuperar Sunedu y eliminar leyes de la contrarreforma universitaria

La Sunedu no está en las prioridades de los partidos.

La Sunedu no está en las prioridades de los partidos.

Este mes se han cumplido tres años desde que se concretó la contrarreforma universitaria y los retrocesos son evidentes. Los miembros del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), bajo la nueva composición, han licenciado a cinco universidades privadas denegadas, han permitido la creación de más de 2.000 carreras sin control previo y han eliminado las direcciones de supervisión y fiscalización. Se convirtió, en pocas palabras, “en ese padre amoroso, complaciente y cariñoso de las universidades”, tal como lo prometió el exsuperintendente Manuel Castillo.

Pues bien, pese a este debilitamiento del sistema universitario, La República ha podido detectar que solo un partido de los 38 que participarán en las elecciones generales del 12 de abril se ha comprometido no solo a recuperar la función rectora y fiscalizadora de la Sunedu sino también a eliminar todas las leyes de la contrarreforma que promovió este actual Congreso.

TE RECOMENDAMOS ¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

A través de una revisión de los planes de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pudo encontrar que el Partido Morado es el único que explica las acciones que ejecutará de llegar al Ejecutivo y Legislativo; mientras que otras cinco agrupaciones proponen el fortalecimiento de la Sunedu sin dar más detalles. Las 32 restantes simplemente, no le dan importancia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De este último grupo, cuatro son partidos nuevos y uno cuenta con representación en el Parlamento. Estos son Venceremos, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno, Perú Primero y Somos Perú. Los dos primeros son de izquierda, los dos siguientes de centro y el último de derecha para mayores señas. Pero, ¿qué proponen?

Empoderar a Sunedu

En su plan de gobierno, el Partido Morado, que lleva como candidato presidencial a Mesías Guevara, promete derogar las leyes de la contrarreforma universitaria y restaurar las funciones originales de la Sunedu.

Por ejemplo, plantea la restitución del licenciamiento obligatorio y renovable de las universidades y facultades. “Este Congreso aprobó el licenciamiento permanente de universidades y eliminó el de facultades, pero nosotros vamos a regresarlos. El licenciamiento será cada seis u ocho años para la mejora continua de la calidad”, explica.

También propone la reconstitución del consejo directivo de la Sunedu mediante concurso público, como era antes, para retirar a los representantes de las universidades elegidos por los rectores, como juez y parte.

“Se restituirá las direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización y habrá una revisión obligatoria de las más de 2.000 carreras creadas entre el 2023 y 2024 sin control”, señala el Partido Morado, el cual postula al Senado a Daniel Mora, promotor de la Ley Universitaria.

En el caso de los demás partidos, destacan los planteamientos de Venceremos (Ronald Atencio) y Ahora Nación (Alfonso López Chau). El primero ofrece renovar la Sunedu, dotándole de mayores competencias y capacidades; mientras que el segundo garantiza la autonomía y fiscalización de la misma.

En tanto, el Partido de Buen Gobierno (Jorge Nieto) y Primero Perú (Mario Vizcarra) solo prometen fortalecer la Sunedu. Lo mismo ofrece Somos Perú (George Forsyth); aunque plantea que se encargue también del licenciamiento de institutos.

Se necesita de evaluación

Al respecto, el exfuncionario del Ministerio de Educación (Minedu), Jorge Mori, quien es hoy director de Cappes, sostiene que los partidos políticos tienen temor de mostrar una postura sobre Sunedu por las implicancias que existen. Por eso, un número bajo de estos tocó el tema en su plan de gobierno.

“Ya antes ha generado tensiones y eso puede generar que pierdan votos. La Sunedu es una papa caliente”, afirma.

Mori considera también que sería un error mirar al pasado porque, más bien, se tiene que realizar una evaluación de lo que ha funcionado en estos casi 12 años pensando en un nuevo modelo de Sunedu.

"Debemos encontrar un punto medio, por ejemplo, en la autorización de carreras. Se pasó de un proceso burocrático a uno muy flexible. Lo mismo con la composición del consejo directivo que debe volver a ser por concurso público”, agrega.

Por otro lado, en la vereda contraria, el candidato de Sí Creo, Carlos Espá, anunció que eliminará la Sunedu “por estar en manos de personas con intereses particulares”.

Balcázar y los retrocesos

El ahora presidente José María Balcázar promovió una serie de retrocesos en el sistema universitario cuando fue congresista y también presidente de la Comisión de Educación.

Por ejemplo, impulsó el licenciamiento indefinido de universidades. “Tener que acreditar cada seis o siete años es un insulto a la inteligencia”, mencionó.

Balcázar también ha sido autor de un buen número de universidades públicas que han terminado siendo creadas por este Parlamento, a pesar de que no se contaba con presupuesto.

También ha propuesto que se retire la necesidad de que el grado de doctor sea obtenido con estudios presenciales como requisito para ser rector o superintendente de la Sunedu.