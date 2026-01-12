Conoce las 5 carreras de Ingeniería con mayor demanda laboral este 2026, según especialista: 3 fueron las mejores pagadas en 2025 | Foto: Francisco Erazo / La República.

Conoce las 5 carreras de Ingeniería con mayor demanda laboral este 2026, según especialista: 3 fueron las mejores pagadas en 2025 | Foto: Francisco Erazo / La República.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las carreras de ingeniería lideraron las preferencias estudiantiles en 2025 y concentraron más del 50% de la demanda laboral universitaria, una tendencia que se mantendría en 2026, de acuerdo con lo señalado por Hernando Zurita, decano de Ingeniería de la Universidad Científica del Sur, en declaraciones a La República.

Sin embargo, el avance de las tendencias digitales incrementará la competencia. Según el Estudio Tendencias Laborales 2025, el 71% de las empresas incorporó nuevos perfiles digitales en 2024, mientras que el 48% de los empleadores ya utiliza inteligencia artificial en sus procesos de selección y capacitación.

"No solo se buscarán especialistas en tecnología, sino también profesionales capaces de liderar proyectos interdisciplinarios, adaptarse a entornos de cambio constante y aportar soluciones innovadoras con impacto económico y social", indicó Zurita.

Las carreras más demandadas en 2026, según especialista

Hernando Zurita consideró a las siguientes carreras de ingeniería como las que tendrán mayor demanda en 2026:

Ingeniería de Sistemas de Información : fue la carrera con mayor demanda laboral en 2025, con 5.226 puestos proyectados. Según explicó Zurita, una formación complementada con especializaciones en Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos ampliará las oportunidades de innovación y empleabilidad. “Estos conocimientos se aplican en sectores como servicios, finanzas, retail, salud y telecomunicaciones, donde los profesionales lideran procesos de digitalización y la implementación de sistemas inteligentes”, agregó.

: fue la carrera con mayor demanda laboral en 2025, con 5.226 puestos proyectados. Según explicó Zurita, una formación complementada con especializaciones en Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos ampliará las oportunidades de innovación y empleabilidad. “Estos conocimientos se aplican en sectores como servicios, finanzas, retail, salud y telecomunicaciones, donde los profesionales lideran procesos de digitalización y la implementación de sistemas inteligentes”, agregó. Ingeniería de Software : según el decano, la empleabilidad de estos profesionales seguirá en aumento gracias al uso de metodologías ágiles y a la integración de herramientas de inteligencia artificial en productos y sistemas. Esta combinación genera alta demanda en empresas tecnológicas, consultoras, startups y departamentos de tecnología corporativos.

: según el decano, la empleabilidad de estos profesionales seguirá en aumento gracias al uso de metodologías ágiles y a la integración de herramientas de inteligencia artificial en productos y sistemas. Esta combinación genera alta demanda en empresas tecnológicas, consultoras, startups y departamentos de tecnología corporativos. Ingeniería Civil : megaproyectos como la Línea 2 del Metro de Lima, la Nueva Carretera Central y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impulsarán la demanda de estos profesionales. No obstante, Zurita advirtió que una formación integral en herramientas como BIM resulta decisiva para gestionar proyectos de gran escala con eficiencia, seguridad y control.

: megaproyectos como la Línea 2 del Metro de Lima, la Nueva Carretera Central y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impulsarán la demanda de estos profesionales. No obstante, Zurita advirtió que una formación integral en herramientas como BIM resulta decisiva para gestionar proyectos de gran escala con eficiencia, seguridad y control. Ingeniería Industrial : de acuerdo con el especialista, su aporte es clave para reducir costos, mejorar la calidad y liderar la transformación operativa, mediante el uso de recursos avanzados, análisis de datos y criterios de sostenibilidad. “Estos profesionales son requeridos en sectores como manufactura, minería, logística y comercio, donde su capacidad para unir innovación y gestión resulta esencial para la competitividad”, añadió.

: de acuerdo con el especialista, su aporte es clave para reducir costos, mejorar la calidad y liderar la transformación operativa, mediante el uso de recursos avanzados, análisis de datos y criterios de sostenibilidad. “Estos profesionales son requeridos en sectores como manufactura, minería, logística y comercio, donde su capacidad para unir innovación y gestión resulta esencial para la competitividad”, añadió. Ingeniería de Minas: el especialista enfatizó que la ejecución de más de diez proyectos en 2026, respaldados por inversiones millonarias, asegura una alta demanda para estos profesionales. Su labor impacta directamente en la productividad, la innovación y el cumplimiento de los estándares ambientales y normativos del sector.

Las carreras de ingeniería mejor pagadas en 2025

El impacto de la demanda por las carreras de ingeniería se refleja en los altos salarios. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional, las tres carreras de ingeniería mejor pagadas en 2025 fueron:

Ingeniería de Minas: sueldo promedio de S/ 4.187 para jóvenes y más de S/ 8.500 para adultos

Ingeniería de Sistemas: S/ 4.331 y S/ 7.807

Ingeniería Civil: S/ 3.966 y S/ 7.000.

Ante este panorama, Zurita destacó que las universidades enfrentan el reto de actualizar sus planes de estudio en las áreas de ingeniería y fortalecer la capacitación continua, incorporando contenidos en inteligencia artificial, gestión de datos y metodologías de gestión de proyectos, en un contexto de alta competencia impulsado por carreras con remuneraciones elevadas.

