Política

Indira Huilca cuestiona gabinete de Denisse Miralles: "El país se inunda y ellos hacen sus repartijas"

El accidentado debut del equipo liderado por Miralles generó polémica tras la salida de última hora de Hernando De Soto. Para Indira Huilca, este cambio evidencia el intercambio de favores políticos por encima de las necesidades del país.

Denisse Miralles fue señalada como premier del PCM tras la declinación de Hernando de Soto.
Denisse Miralles fue señalada como premier del PCM tras la declinación de Hernando de Soto.

La juramentación del nuevo gabinete ministerial, ahora bajo el liderazgo de Denisse Miralles, ha generado diversas opiniones tras cambiar, de último momento, al economista Hernando De Soto, quien había asegurado que su designación iba "viento en popa". Una de las voces que ha criticado esta variación ha sido la exlegisladora Indira Huilca, al no tardar en calificar la recomposición del Consejo de Ministros como un ejercicio de "repartija" política en el momento donde la emergencia climática golpea diversas regiones del país.

A través de la red social X (ex Twitter), Huilca señaló el contraste entre la parálisis gubernamental y la urgencia de las poblaciones afectadas por los desastres naturales. "El país se inunda y ellos hacen sus repartijas", sentenció, aludiendo a que los cambios en las carteras responderían a cuotas de poder y alianzas bajo la mesa.

HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"Balcázar se hipoteca a Acuña. Estamos ante otro gabinete en el que priman los intereses particulares del Pacto Mafioso por encima de las urgencias del país. El país se inunda, mientras ellos hacen sus repartijas", mencionó.

Denisse Miralles reemplaza a De Soto en la Presidencia del Consejo de Ministros

La transición entre la gestión saliente de Ernesto Álvarez y el nuevo equipo del presidente José María Balcázar se vio sacudida por la declinación de De Soto. Según reveló la propia Miralles en su primera conferencia de prensa, la frustrada juramentación del economista se debió a su intención de realizar "cambios adicionales" en la lista de ministros ya pactada, lo que generó una fricción con el Ejecutivo.

Por su parte, Hernando de Soto indicó a través de un comunicado que su designación había sido un engaño. "Lo que pasó fue la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos", señaló.

Además, aseguró que lobistas y políticos manejan el poder en el Estado peruano y advirtió que "ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado".

El Gabinete Miralles dispone de un plazo máximo de 30 días (hasta el 26 de marzo) tras su juramentación para comparecer ante el Pleno del Congreso y solicitar el voto de confianza, según estipula el artículo 130 de la Carta Magna.

