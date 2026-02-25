EE.UU. aplica nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

Donald Trump impuso aranceles de 10% luego de que la Corte Suprema limitara los poderes del presidente americano.

Estados Unidos empezó a aplicar desde el martes 24 de febrero un arancel global de 10% a todos los productos que ingresen a su país, pese al fallo de la Corte Suprema americana, que declaró ilegales gran parte del esquema arancelario que el presidente Donald Trump impuso el año pasado, frenando así su agresiva estrategia comercial.

Si bien, el republicano anunció el último sábado su intención de imponer un tributo de 15%, por el momento, la Casa Blanca mantiene la aplicación del arancel del 10% por 150 días, lo que abre nuevamente un flanco de incertidumbre en los exportadores peruanos.

Dicha decisión tendría un efecto negativo, aunque marginal, en el Perú, y obligaría a los exportadores a ganar menos por cada envío. En caso todos paguen lo mismo, el mayor golpe no estaría en la competitividad frente a otros países, sino en los márgenes de ganancia, es decir, la utilidad que queda al exportador luego de cubrir costos de producción, logística y comercialización pese a vender lo mismo, así como en la capacidad de negociación y en la incertidumbre que frena decisiones de inversión.

Para Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, no necesariamente se perdería competitividad frente a otros países al ser una tasa uniforme para todos los países. "No incidiría directamente en la competitividad frente a otros países que exportan a Estados Unidos, salvo que hayan exclusiones o acuerdos especiales para ciertos países o sectores, como se hizo anteriormente en los casos para México y Canadá", explicó a La República.

Arándanos, uvas, oro en bruto, café y cátodos de cobre entre los principales productos que Perú vende a Estados Unidos. Fuente: ADEX

Una afección a los márgenes de ganancia

Es decir, si todos pagan 10%, nadie parte con ventaja adicional, pero "sí reduce los márgenes de ganancia de los exportadores si no se logra internalizar o compensar el arancel en precios o en acuerdos comerciales", advirtió el ejecutivo del gremio de comercio exterior.

En la misma línea, el exministro de Comercio Exterior Juan Carlos Mathews reconoció para este diario que la rentabilidad de los exportadores peruanos puede resentirse, al igual que la afección a las ganancias. "Si le pones 15% al arancel (tal como anunció inicialmente Trump), el distribuidor suele compartir esa pérdida o esa menor competitividad con el proveedor. Ese es el punto de desventaja", indicó.

Sin embargo, precisó que la ventaja que tiene el Perú es la estacionalidad. "En algunos momentos del año, como pasa con el mango, somos el único proveedor y de reconocida calidad en el mercado, lo cual hace que tengamos poder de negociación", manifestó el también decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de USIL.

Fuente: ADEX

Agroindustria, el sector de mayor dependencia de EE.UU.

El sector que genera mayor preocupación es la agroindustria, toda vez que el Perú tiene mayor dependencia de Estados Unidos. "Es evidente que en el caso de la agroindustria sería uno de los más latentes a impactos en reducciones de márgenes de ganancia para los exportadores”, sostuvo Zacnich.

Productos como paltas, arándanos, uvas y espárragos, altamente expuestos al mercado estadounidense son sensibles al precio. Frente ello, advirtió que los grandes compradores buscarán trasladar el costo hacia el proveedor. "Seguramente los compradores, en este caso los retailers, los grandes distribuidores, busquen que los exportadores asuman parte del costo para mantener el precio final competitivo en sus mercados de destino", afirmó.

En palta, nuestro principal competidor es México, país que siempre venderá más a Estados Unidos. Sin embargo, la diversificación que tiene el Perú le permite salir airoso, toda vez que Europa le compra este producto en mayor cuantía al Perú, destaca Mathews. Otro punto que insiste es la ventaja de estacionalidad que atesora el Perú.

"En el agro la gran ventaja que tenemos es el clima y la ubicación estratégica; estamos en el hemisferio sur y los países que más consumen están en el hemisferio norte. Le vendemos nuestra fruta de verano cuando ellos están con nieve", explicó.

Para el exministro, esa ventaja permite ingresar productos peruanos cuando ellos tienen poca producción o nula.

Las exportaciones del Perú a EE.UU. registraron US$10.148 millones y registraron un crecimiento de 6,4% respecto al 2024 y representa el 11,3% del total (US$ 90.081 millones).

Textiles y joyería

En manufacturas, el panorama cambia. Zacnich de Comex Perú recordó que cuando algunos países asiáticos enfrentaban aranceles de 20% o 30%, Perú se veía favorecido. Con un arancel global, esa ventaja desaparece, debido a que todos regresarían a un arancel de 10%.

En joyería, la concentración es el principal riesgo. "Poco más del 80% de sus exportaciones son dirigidas al mercado norteamericano. Entonces quedan bastante expuestas a esos cambios bruscos en precios", apuntó.

Incluso un mayor costo de entrada, debido a que Trump aún tiene en mente elevarlo a 15%, encarecería el producto final para los consumidores estadounidenses. "Para mantener esa competitividad que tenían, los exportadores podrían verse forzados naturalmente a renegociar precios con compradores", indicó.

¿Qué tan dependiente es Perú de Estados Unidos?

Al cierre del 2025, las exportaciones peruanas a Estados Unidos alcanzaron cifras récord de US$10.200 millones, es decir 6,4% más que el año previo. Los arándanos y uvas fueron los principales productos exportados a EE.UU., principal mercado de destino para ambos

Si el mercado estadounidense se encarece, ¿qué tan rápido se puede mover la oferta hacia otros destinos? Para Zacnich, el margen de maniobra existe, pero no es inmediato ni automático. Cambiar de mercado implica rehacer procesos y estructuras que han tomado años en consolidarse.

"Reconfigurar cadenas de distribución implica tiempo, certificaciones, nueva redistribución, ajustes logísticos, digamos que no es tan fácil que de la noche a la mañana puedas dirigir tus exportaciones de un destino A a un destino B", indicó el vocero del gremio.

Aunque el peso de EE.UU. en el total exportado no sea dominante (11,3%), sí lo es en determinados rubros estratégicos, como la agroindustria o la joyería.

Uvas y arándanos, dos de las frutas que más vende el Perú a Estados Unidos.

Mathews recuerda que la estructura comercial del país hoy es distinta a la de hace dos décadas. "Perú tiene una gran fortaleza, que es tener la torta comercial bastante bien diversificada. De las exportaciones totales, Estados Unidos pesa más o menos 13%, China pesa más con 34% hoy día", explicó.

Con ello, no desconoce la relevancia del mercado estadounidense, pero insiste en relativizar su peso dentro del total. "No estoy minimizando el problema, Estados Unidos es importante y en productos no tradicionales, en manufacturas, es el más importante, pero una ventaja y vale la pena siempre subrayarlo, es que no somos dependientes", sostuvo.

Para el exministro, el análisis no puede hacerse en bloque, sino producto por producto y competidor por competidor. "Hay que mirar en cada rubro cómo quedan parados los competidores que tiene Perú, para ver si alguno tiene alguna ventaja sobre Perú o no", sostuvo.

Si el arancel frena parte del dinamismo, el efecto agregado no movería de manera sustantiva la balanza exportadora del país. "Cualquier impacto es marginal", afirmó.

Cómo se sorteó el arancel inicial

Zacnich recordó que, frente al arancel previo, los exportadores optaron por absorber parte del costo y renegociar condiciones. Cuando se aplicaron aranceles previos, el sector exportador no perdió volumen, pero sí rentabilidad. La estrategia fue sostener mercado, incluso a costa de menores ganancias.

Buena parte del ajuste se dio en la negociación directa con compradores. "Muchos exportadores lograron absorber parte del arancel en negociaciones con compradores para mantener la participación del mercado con volúmenes similares", explicó.

Es decir, el volumen se mantuvo, pero el margen se comprimió. "Pese al impacto negativo en márgenes, el sector exportador adoptó parcialmente sus estrategias comerciales para capear esa subida inicial de aranceles y eso naturalmente lo vemos en los resultados", concluyó.

ADEX: Arancel de 10% genera incertidumbre, pero dependerá de cómo se aplique

Desde la Asociación de Exportadores (ADEX), la aplicación del nuevo gravamen no permite aún determinar su efecto real sobre las exportaciones peruanas. La clave estará en si el 10% reemplaza o se suma a tasas previas y cómo quedan los competidores. En diálogo con La República, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Edgar Vásquez, el impacto real de esta nueva medida sobre el Perú aún no puede determinarse con precisión.

"El impacto va a depender de cómo se esté aplicando exactamente el 10%", explica. Uno de los puntos centrales es determinar si el 10% resulta una elevación del arancel base o si se trata de una sobretasa adicional. En el primer caso, un producto que antes pagaba 0% pasaría a pagar 10%, uno que pagaba 6% subiría a 10% y uno que pagaba 11% podría mantenerse en ese nivel. En ese escenario, el cambio para el Perú no sería sustancial, dado que ya enfrentaba un recargo del 10% bajo el esquema anterior.

En cambio, si el nuevo arancel funciona como una sobretasa adicional, el impacto sería mayor. Por ejemplo, un producto que pagaba 6% podría pasar a pagar 16%, y uno que pagaba 11% podría elevarse a 21%. "Eso sí generaría un efecto más fuerte en los costos", advierte.

Vásquez sostiene que el elemento determinante será la posición relativa del Perú frente a sus competidores. Antes del fallo judicial, Perú enfrentaba una tasa adicional del 10%, mientras que otros países tenían recargos mucho más altos. Esa diferencia le otorgaba cierta ventaja comparativa.

"Si ahora todos quedan en 10%, se nivela la cancha", señala. En ese escenario, países que antes estaban más castigados recuperarían competitividad y el Perú perdería la ventaja relativa que había ganado.

El directivo también advierte que, si finalmente el arancel global se elevara al 15%, como fue mencionado en un anuncio previo por Trump, el efecto sería más severo. "Pasar de 10% a 15% implica un 50% más de carga arancelaria", lo que reduciría márgenes y podría afectar la permanencia de algunos exportadores en el mercado estadounidense.

Medidas de Trump genera distorsiones

Para ADEX, este tipo de medidas de Donald Trump genera distorsiones en el comercio internacional y se pierde predictibilidad, indica, lo que afecta decisiones de inversión, contratos y planificación productiva.

Además, "al final, quien termina pagando es el consumidor estadounidense", afirma, al advertir que menores niveles de competencia y mayores costos pueden trasladarse a precios finales más altos.

Dato:

-Estados Unidos fue el principal destino de la agroindustria peruana con US$4.371 millones, le siguió confecciones (US$799 millones), siderometalurgia (US$ 609 millones), minería no metálica (US$347 millones) y el rubro 'varios' (US$114 millones).