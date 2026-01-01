HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     
Sociedad

Universidades con licencia denegada podrán enseñar por un año más tras ampliación de Sunedu

Siete universidades con licencia denegada seguirán operando con 1.087 estudiantes matriculados, mientras que 18.752 estudiantes más podrían beneficiarse de esta ampliación.

Nueva disposición permite ampliar plazo de cierre a instituciones educativas en proceso de cese
Nueva disposición permite ampliar plazo de cierre a instituciones educativas en proceso de cese | Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento hasta octubre de 2025 a 43 universidades y 2 escuelas de posgrado por no cumplir con los requisitos mínimos de calidad educativa establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, una nueva disposición permite que aquellas instituciones en proceso de cese y que aún brindan el servicio educativo amplíen hasta 12 meses adicionales el plazo de cierre.

La medida fue oficializada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0035-2025-SUNEDU-CD, publicada el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de que miles de estudiantes puedan culminar sus estudios sin verse afectados por el cierre de sus casas de estudio.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Universidades con licencia denegada podrán continuar brindando servicio educativo con condiciones. Foto: El Peruano.

Universidades con licencia denegada podrán continuar brindando servicio educativo con condiciones. Foto: El Peruano.

PUEDES VER: Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

lr.pe

Siete universidades con licencia denegada continuarán enseñando

Según la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario (UVE), existen 7 universidades con licencia institucional denegada que, pese a ello, continúan brindando el servicio educativo durante el proceso de cese. En estas instituciones siguen matriculados 1.087 estudiantes, de los cuales aproximadamente el 60 % (653 alumnos) requiere uno o más ciclos académicos adicionales para poder graduarse.

Además, se ha identificado 18.752 estudiantes más, respecto de los cuales no se cuenta con información actualizada sobre su continuidad académica, incluidos aquellos en situación de inactividad o reserva de matrícula, quienes podrían reincorporarse y también beneficiarse de la ampliación.

¿Qué requisitos deben cumplir las universidades para acogerse a la ampliación?

La ampliación del plazo de cese no reactiva la licencia institucional denegada ni permite que las universidades sigan prestando el servicio de manera indefinida. Se trata de una medida excepcional y temporal que permite a las instituciones continuar con clases mientras sus estudiantes concluyen sus programas, complementando las ampliaciones previas otorgadas por resoluciones anteriores.

Las universidades que deseen acogerse a este beneficio deberán:

  • Actualizar sus “Planes de Operaciones”, detallando la nueva fecha de cese de actividades.
  • Presentar un anexo presupuestal que garantice la sostenibilidad del servicio educativo durante la ampliación.
  • Actualizar el Formato F1 – Declaración Jurada sobre el nuevo plazo de cierre.

Las instituciones tienen un plazo de 45 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para comunicar su decisión de acogerse a la ampliación, bajo responsabilidad. Para aquellas universidades cuyo periodo restante sea menor a este plazo, la modificación de los planes de operaciones debe comunicarse hasta el día del cese vigente.

PUEDES VER: MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

lr.pe

Supervisión y objetivo de la norma

La resolución encarga a la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario el diseño e implementación de estrategias para supervisar que la ampliación se utilice exclusivamente para garantizar la culminación efectiva de los estudios de los estudiantes.

La Sunedu sosteniene que la medida responde a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, ya que permite cubrir los ciclos académicos requeridos por la mayoría de los alumnos sin desnaturalizar el cierre progresivo de las instituciones que no cumplieron los estándares mínimos de calidad.

Notas relacionadas
Gobierno de José Jerí oficializa a Vicente Espinoza en la Sunedu pese a rechazo de la Junta Nacional de Rectores

Gobierno de José Jerí oficializa a Vicente Espinoza en la Sunedu pese a rechazo de la Junta Nacional de Rectores

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí nombra a Vicente Espinoza como nuevo superintendente de la Sunedu pese a cuestionamientos

Gobierno de José Jerí nombra a Vicente Espinoza como nuevo superintendente de la Sunedu pese a cuestionamientos

LEER MÁS
Renuncia de Manuel Castillo a la Sunedu no frena los cuestionamientos por presunto nepotismo

Renuncia de Manuel Castillo a la Sunedu no frena los cuestionamientos por presunto nepotismo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano

Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Sociedad

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025