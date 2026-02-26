Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura

El tiempo no se detiene, al igual que la Liga 1 2026. La fecha 5 del Torneo Apertura comenzará con grandes partidos como Alianza Atlético vs ADT, Melgar vs Los Chankas, Sport Huancayo vs Sporting Cristal y el partido de la fecha Universitario contra FC Cajamarca de Henán Barcos. Por otro lado, Alianza Lima tendrá una complicada prueba vs UTC. Todos los partidos los podrás ver por L1 MAX y los detalles por La República Deportes.

Alianza Lima pese a las críticas por su falta de juego y la prematura eliminación en Copa Libertadores, en fase preliminar contra 2 de Mayo, se mantieen como líder de la tabla de posiciones con UTC. Asimismo, el tricampeón del fútbol nacional quiere recortar distancias.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. UTC 4 4 10 2. Alianza Lima 4 3 10 3. FBC Melgar 4 5 9 4. Universitario 4 3 8 5. Los Chankas 4 2 8 6. Sporting Cristal 4 1 5 7. FC Cajamar 4 0 5 8. Deportivo Garcilaso 4 0 5 9. Alianza Atlético 4 0 5 10. Cienciano 4 2 4 11. Sport Huancayo 4 0 4 12. Comerciantes Unidos 4 -1 4 13. Cusco FC 4 -1 4 14. Sport Boys 4 -1 4 15. ADT 4 -2 4 16. Juan Pablo II 3 -6 4 17. CD Moquegua 4 -5 3 18. Atlético Grau 4 -4 1

Programación de la fecha 5 de la Liga 1 Torneo Apertura

Viernes 27

Alianza Atl. vs. AD Tarma

Día: sábado 27 de febrero – 3:00 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Melgar vs. Los Chankas

Día: sábado 27 de febrero – 5:45 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano

Día: sábado 27 de febrero – 8:15 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Sábado 28

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Día: domingo 28 de febrero – 11:00 a. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

UTC vs. Alianza Lima

Día: domingo 28 de febrero – 1:15 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Sport Boys vs. Moquegua

Día: domingo 28 de febrero – 7:00 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Lunes 1

Comerciantes Unidos vs. Grau

Día: lunes 1 de marzo – 1:00 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Juan Pablo II vs. Cusco

Día: lunes 1 de marzo – 3:30 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes