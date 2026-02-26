Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura
La quinta fecha del Torneo Apertura llega con unos partidazos como Universitario ante FC Cajamarca del 'Pirata' Barcos y Sporting Cristal cara a cara con Sport Huancayo.
El tiempo no se detiene, al igual que la Liga 1 2026. La fecha 5 del Torneo Apertura comenzará con grandes partidos como Alianza Atlético vs ADT, Melgar vs Los Chankas, Sport Huancayo vs Sporting Cristal y el partido de la fecha Universitario contra FC Cajamarca de Henán Barcos. Por otro lado, Alianza Lima tendrá una complicada prueba vs UTC. Todos los partidos los podrás ver por L1 MAX y los detalles por La República Deportes.
Alianza Lima pese a las críticas por su falta de juego y la prematura eliminación en Copa Libertadores, en fase preliminar contra 2 de Mayo, se mantieen como líder de la tabla de posiciones con UTC. Asimismo, el tricampeón del fútbol nacional quiere recortar distancias.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. UTC
|4
|4
|10
|2. Alianza Lima
|4
|3
|10
|3. FBC Melgar
|4
|5
|9
|4. Universitario
|4
|3
|8
|5. Los Chankas
|4
|2
|8
|6. Sporting Cristal
|4
|1
|5
|7. FC Cajamar
|4
|0
|5
|8. Deportivo Garcilaso
|4
|0
|5
|9. Alianza Atlético
|4
|0
|5
|10. Cienciano
|4
|2
|4
|11. Sport Huancayo
|4
|0
|4
|12. Comerciantes Unidos
|4
|-1
|4
|13. Cusco FC
|4
|-1
|4
|14. Sport Boys
|4
|-1
|4
|15. ADT
|4
|-2
|4
|16. Juan Pablo II
|3
|-6
|4
|17. CD Moquegua
|4
|-5
|3
|18. Atlético Grau
|4
|-4
|1
Programación de la fecha 5 de la Liga 1 Torneo Apertura
Viernes 27
- Alianza Atl. vs. AD Tarma
- Día: sábado 27 de febrero – 3:00 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Melgar vs. Los Chankas
- Día: sábado 27 de febrero – 5:45 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Deportivo Garcilaso vs. Cienciano
- Día: sábado 27 de febrero – 8:15 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
Sábado 28
- Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
- Día: domingo 28 de febrero – 11:00 a. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- UTC vs. Alianza Lima
- Día: domingo 28 de febrero – 1:15 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Sport Boys vs. Moquegua
- Día: domingo 28 de febrero – 7:00 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
Lunes 1
- Comerciantes Unidos vs. Grau
- Día: lunes 1 de marzo – 1:00 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Juan Pablo II vs. Cusco
- Día: lunes 1 de marzo – 3:30 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Universitario vs. FC Cajamarca
- Día: lunes 1 de marzo – 6:00 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes