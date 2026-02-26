Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar fue detenido preliminarmente esta madrugada

La madrugada del jueves 26 de febrero, la Policía ejecutó la detención preliminar de Adrián Villar como parte de las diligencias por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.

La intervención se realizó en un inmueble del distrito de Miraflores y estuvo a cargo de unidades especializadas en investigación de accidentes de tránsito. Tras el operativo, Villar fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con los procedimientos de ley y rendir su declaración ante el Ministerio Público.

Nota en desarrollo...