Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Este es el nuevo proyecto de S/ 114 millones en MegaPlaza Independencia que transformará el Parque Arauco y su zona residencial
- Siete de cada 10 especialistas en recursos humanos prefieren habilidades blandas desarrolladas antes que conocimientos técnicos
Precio del dólar hoy, jueves 26 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 26 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,365 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 26 de febrero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3,310
- Venta: S/3,410
Scotiabank
- Compra: S/3,331
- Venta: S/3,442
BBVA
- Compra: S/3,270
- Venta: S/3,445