Sunedu: conoce la lista oficial de las 103 universidades licenciadas en 2026
El listado incluye universidades públicas y privadas en diversas regiones, con datos como la fecha de licenciamiento y tipo de gestión, accesibles en la plataforma de Sunedu.
A nivel nacional, la Sunedu mantiene actualizado el registro de universidades licenciadas en el Perú, información clave para estudiantes y familias que buscan instituciones con autorización vigente. Al 2026, el sistema universitario peruano cuenta con 103 universidades con licencia institucional, entre públicas y privadas, distribuidas en distintas regiones del país.
El listado incluye universidades de gestión pública y privada, ubicadas en Lima y diversas regiones del país. La relación oficial permite conocer datos como la fecha de licenciamiento, la resolución correspondiente, el departamento y provincia donde operan, así como el tipo de gestión. Esta información puede ser consultada a través de la plataforma virtual de la Sunedu, utilizando filtros por nombre, región o estado de la licencia.
Lista de universidades con licencia institucional vigente
El registro oficial de la Sunedu presenta a las universidades licenciadas con información detallada sobre su autorización institucional. Entre ellas figuran universidades nacionales, privadas, interculturales y especializadas, todas con licencia vigente al 2026. Este listado constituye la referencia oficial para verificar si una universidad está habilitada para ofrecer el servicio educativo universitario en el país.
- Universidad José Carlos Mariátegui – Moquegua
- Universidad Nacional de Música – Lima
- Universidad Nacional Daniel Alomía Robles – Huánuco
- Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – Áncash
- Universidad Politécnica del Perú S.A. – Lima
- Universidad Privada de Trujillo – La Libertad
- Universidad Peruana del Centro – Junín
- Universidad Nacional Ciro Alegría – La Libertad
- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque
- Universidad Nacional San Luis Gonzaga – Ica
- Universidad Autónoma de Ica – Ica
- Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima – Lima
- Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima
- Universidad Tecnológica de los Andes – Apurímac
- Universidad Peruana Los Andes – Junín
- Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac – Apurímac
- Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Lima
- Universidad Señor de Sipán – Lambayeque
- Universidad Nacional del Callao – Callao
- Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Lima
- Universidad Privada Norbert Wiener – Lima
- Universidad Nacional de Tumbes – Tumbes
- Universidad Privada San Juan Bautista – Lima
- Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – Madre de Dios
- Universidad Nacional Agraria de la Selva – Huánuco
- Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco
- Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco
- Universidad Nacional de Huancavelica – Huancavelica
- Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba – Cusco
- Universidad Tecnológica del Perú – Lima
- Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt – Junín
- Universidad César Vallejo – La Libertad
- Universidad de Huánuco – Huánuco
- Universidad Nacional de Piura – Piura
- Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – Cusco
- Universidad Nacional de San Martín – San Martín
- Universidad Nacional de Frontera – Piura
- Universidad Nacional del Santa – Áncash
- Universidad Nacional del Centro del Perú – Junín
- Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI – La Libertad
- Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja – Huancavelica
- Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Loreto
- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Áncash
- Universidad Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca
- Universidad Le Cordon Bleu – Lima
- Universidad Nacional de Ucayali – Ucayali
- Universidad María Auxiliadora – Lima
- Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma – Junín
- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía – Ucayali
- Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad
- Universidad Católica Sedes Sapientiae – Lima
- Universidad Nacional de Cañete – Lima
- Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa
- Universidad Nacional de Juliaca – Puno
- Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua – Amazonas
- Universidad Continental – Junín
- Universidad Autónoma del Perú – Lima
- Universidad Nacional de Cajamarca – Cajamarca
- Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas – Loreto
- Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – Lima
- Universidad Jaime Bausate y Meza – Lima
- Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna
- Universidad Peruana Unión – Lima
- Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga – Ayacucho
- Universidad Nacional de Barranca – Lima
- Universidad Científica del Sur – Lima
- Universidad ESAN – Lima
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima
- Universidad Privada Antenor Orrego – La Libertad
- Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa – Junín
- Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Lambayeque
- Universidad La Salle – Arequipa
- Universidad Nacional de Jaén – Cajamarca
- Universidad Nacional de Moquegua – Moquegua
- Universidad Católica de Santa María – Arequipa
- Universidad Nacional del Altiplano – Puno
- Universidad Andina del Cusco – Cusco
- Universidad Privada de Tacna – Tacna
- Universidad Nacional de Ingeniería – Lima
- Universidad de Ciencias y Humanidades – Lima
- Universidad Privada del Norte – La Libertad
- Universidad Católica San Pablo – Arequipa
- Universidad Marcelino Champagnat – Lima
- Universidad San Ignacio de Loyola – Lima
- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima
- Universidad Nacional José María Arguedas – Apurímac
- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas – Amazonas
- Universidad de San Martín de Porres – Lima
- Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Lima
- Universidad Nacional Autónoma de Huanta – Ayacucho
- Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima
- Universidad de Piura – Piura
- Universidad Ricardo Palma – Lima
- Universidad Femenina del Sagrado Corazón – Lima
- Universidad de Ciencias y Artes de América Latina – Lima
- Universidad para el Desarrollo Andino – Huancavelica
- Universidad Peruana Cayetano Heredia – Lima
- Universidad del Pacífico – Lima
- Universidad de Lima – Lima
- Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima
- Universidad de Ingeniería y Tecnología – Lima
- Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (filial licenciada) – Pasco
- Universidad Nacional Agraria La Molina (sede principal licenciada) – Lima
Requisitos exigidos por Sunedu para otorgar la licencia institucional universitaria
Para otorgar la licencia institucional, la Sunedu evalúa el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, las cuales incluyen:
- Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio claramente definidos.
- Oferta educativa coherente con los instrumentos de planeamiento institucional.
- Infraestructura y equipamiento adecuados para el desarrollo de actividades académicas.
- Desarrollo y fomento de la investigación como parte de la función universitaria.
- Docentes calificados, con un mínimo del 25% a tiempo completo.
- Disponibilidad de servicios educacionales complementarios para los estudiantes.
- Mecanismos de mediación e inserción laboral para los egresados.
- Transparencia en la información institucional, accesible al público.
El proceso de licenciamiento autoriza únicamente a las universidades que acreditan estas condiciones, permitiendo a la Sunedu supervisar de forma continua el sistema universitario y garantizar estándares mínimos de calidad en la educación superior.
