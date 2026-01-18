Sunedu: conoce la lista oficial de las 103 universidades licenciadas en 2026

Las universidades en Perú pasaron por un proceso de licenciamiento para su funcionamiento. | Foto: Andina/Sunedu/LR

A nivel nacional, la Sunedu mantiene actualizado el registro de universidades licenciadas en el Perú, información clave para estudiantes y familias que buscan instituciones con autorización vigente. Al 2026, el sistema universitario peruano cuenta con 103 universidades con licencia institucional, entre públicas y privadas, distribuidas en distintas regiones del país.

El listado incluye universidades de gestión pública y privada, ubicadas en Lima y diversas regiones del país. La relación oficial permite conocer datos como la fecha de licenciamiento, la resolución correspondiente, el departamento y provincia donde operan, así como el tipo de gestión. Esta información puede ser consultada a través de la plataforma virtual de la Sunedu, utilizando filtros por nombre, región o estado de la licencia.

Lista de universidades con licencia institucional vigente

El registro oficial de la Sunedu presenta a las universidades licenciadas con información detallada sobre su autorización institucional. Entre ellas figuran universidades nacionales, privadas, interculturales y especializadas, todas con licencia vigente al 2026. Este listado constituye la referencia oficial para verificar si una universidad está habilitada para ofrecer el servicio educativo universitario en el país.

Universidad José Carlos Mariátegui – Moquegua Universidad Nacional de Música – Lima Universidad Nacional Daniel Alomía Robles – Huánuco Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – Áncash Universidad Politécnica del Perú S.A. – Lima Universidad Privada de Trujillo – La Libertad Universidad Peruana del Centro – Junín Universidad Nacional Ciro Alegría – La Libertad Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque Universidad Nacional San Luis Gonzaga – Ica Universidad Autónoma de Ica – Ica Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima – Lima Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima Universidad Tecnológica de los Andes – Apurímac Universidad Peruana Los Andes – Junín Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac – Apurímac Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Lima Universidad Señor de Sipán – Lambayeque Universidad Nacional del Callao – Callao Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Lima Universidad Privada Norbert Wiener – Lima Universidad Nacional de Tumbes – Tumbes Universidad Privada San Juan Bautista – Lima Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – Madre de Dios Universidad Nacional Agraria de la Selva – Huánuco Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco Universidad Nacional de Huancavelica – Huancavelica Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba – Cusco Universidad Tecnológica del Perú – Lima Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt – Junín Universidad César Vallejo – La Libertad Universidad de Huánuco – Huánuco Universidad Nacional de Piura – Piura Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – Cusco Universidad Nacional de San Martín – San Martín Universidad Nacional de Frontera – Piura Universidad Nacional del Santa – Áncash Universidad Nacional del Centro del Perú – Junín Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI – La Libertad Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja – Huancavelica Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Loreto Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Áncash Universidad Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca Universidad Le Cordon Bleu – Lima Universidad Nacional de Ucayali – Ucayali Universidad María Auxiliadora – Lima Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma – Junín Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía – Ucayali Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad Universidad Católica Sedes Sapientiae – Lima Universidad Nacional de Cañete – Lima Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa Universidad Nacional de Juliaca – Puno Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua – Amazonas Universidad Continental – Junín Universidad Autónoma del Perú – Lima Universidad Nacional de Cajamarca – Cajamarca Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas – Loreto Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – Lima Universidad Jaime Bausate y Meza – Lima Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna Universidad Peruana Unión – Lima Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga – Ayacucho Universidad Nacional de Barranca – Lima Universidad Científica del Sur – Lima Universidad ESAN – Lima Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima Universidad Privada Antenor Orrego – La Libertad Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa – Junín Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Lambayeque Universidad La Salle – Arequipa Universidad Nacional de Jaén – Cajamarca Universidad Nacional de Moquegua – Moquegua Universidad Católica de Santa María – Arequipa Universidad Nacional del Altiplano – Puno Universidad Andina del Cusco – Cusco Universidad Privada de Tacna – Tacna Universidad Nacional de Ingeniería – Lima Universidad de Ciencias y Humanidades – Lima Universidad Privada del Norte – La Libertad Universidad Católica San Pablo – Arequipa Universidad Marcelino Champagnat – Lima Universidad San Ignacio de Loyola – Lima Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima Universidad Nacional José María Arguedas – Apurímac Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas – Amazonas Universidad de San Martín de Porres – Lima Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Lima Universidad Nacional Autónoma de Huanta – Ayacucho Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima Universidad de Piura – Piura Universidad Ricardo Palma – Lima Universidad Femenina del Sagrado Corazón – Lima Universidad de Ciencias y Artes de América Latina – Lima Universidad para el Desarrollo Andino – Huancavelica Universidad Peruana Cayetano Heredia – Lima Universidad del Pacífico – Lima Universidad de Lima – Lima Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima Universidad de Ingeniería y Tecnología – Lima Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (filial licenciada) – Pasco Universidad Nacional Agraria La Molina (sede principal licenciada) – Lima

Requisitos exigidos por Sunedu para otorgar la licencia institucional universitaria

Para otorgar la licencia institucional, la Sunedu evalúa el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, las cuales incluyen:

Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio claramente definidos.

Oferta educativa coherente con los instrumentos de planeamiento institucional.

Infraestructura y equipamiento adecuados para el desarrollo de actividades académicas.

Desarrollo y fomento de la investigación como parte de la función universitaria.

Docentes calificados, con un mínimo del 25% a tiempo completo.

Disponibilidad de servicios educacionales complementarios para los estudiantes.

Mecanismos de mediación e inserción laboral para los egresados.

Transparencia en la información institucional, accesible al público.

El proceso de licenciamiento autoriza únicamente a las universidades que acreditan estas condiciones, permitiendo a la Sunedu supervisar de forma continua el sistema universitario y garantizar estándares mínimos de calidad en la educación superior.

