Sociedad

Sunedu: conoce la lista oficial de las 103 universidades licenciadas en 2026

El listado incluye universidades públicas y privadas en diversas regiones, con datos como la fecha de licenciamiento y tipo de gestión, accesibles en la plataforma de Sunedu.

Las universidades en Perú pasaron por un proceso de licenciamiento para su funcionamiento.
Las universidades en Perú pasaron por un proceso de licenciamiento para su funcionamiento.

A nivel nacional, la Sunedu mantiene actualizado el registro de universidades licenciadas en el Perú, información clave para estudiantes y familias que buscan instituciones con autorización vigente. Al 2026, el sistema universitario peruano cuenta con 103 universidades con licencia institucional, entre públicas y privadas, distribuidas en distintas regiones del país.

El listado incluye universidades de gestión pública y privada, ubicadas en Lima y diversas regiones del país. La relación oficial permite conocer datos como la fecha de licenciamiento, la resolución correspondiente, el departamento y provincia donde operan, así como el tipo de gestión. Esta información puede ser consultada a través de la plataforma virtual de la Sunedu, utilizando filtros por nombre, región o estado de la licencia.

lr.pe

Lista de universidades con licencia institucional vigente

El registro oficial de la Sunedu presenta a las universidades licenciadas con información detallada sobre su autorización institucional. Entre ellas figuran universidades nacionales, privadas, interculturales y especializadas, todas con licencia vigente al 2026. Este listado constituye la referencia oficial para verificar si una universidad está habilitada para ofrecer el servicio educativo universitario en el país.

  1. Universidad José Carlos Mariátegui – Moquegua
  2. Universidad Nacional de Música – Lima
  3. Universidad Nacional Daniel Alomía Robles – Huánuco
  4. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – Áncash
  5. Universidad Politécnica del Perú S.A. – Lima
  6. Universidad Privada de Trujillo – La Libertad
  7. Universidad Peruana del Centro – Junín
  8. Universidad Nacional Ciro Alegría – La Libertad
  9. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque
  10. Universidad Nacional San Luis Gonzaga – Ica
  11. Universidad Autónoma de Ica – Ica
  12. Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima – Lima
  13. Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima
  14. Universidad Tecnológica de los Andes – Apurímac
  15. Universidad Peruana Los Andes – Junín
  16. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac – Apurímac
  17. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Lima
  18. Universidad Señor de Sipán – Lambayeque
  19. Universidad Nacional del Callao – Callao
  20. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Lima
  21. Universidad Privada Norbert Wiener – Lima
  22. Universidad Nacional de Tumbes – Tumbes
  23. Universidad Privada San Juan Bautista – Lima
  24. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – Madre de Dios
  25. Universidad Nacional Agraria de la Selva – Huánuco
  26. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco
  27. Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco
  28. Universidad Nacional de Huancavelica – Huancavelica
  29. Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba – Cusco
  30. Universidad Tecnológica del Perú – Lima
  31. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt – Junín
  32. Universidad César Vallejo – La Libertad
  33. Universidad de Huánuco – Huánuco
  34. Universidad Nacional de Piura – Piura
  35. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – Cusco
  36. Universidad Nacional de San Martín – San Martín
  37. Universidad Nacional de Frontera – Piura
  38. Universidad Nacional del Santa – Áncash
  39. Universidad Nacional del Centro del Perú – Junín
  40. Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI – La Libertad
  41. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja – Huancavelica
  42. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Loreto
  43. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Áncash
  44. Universidad Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca
  45. Universidad Le Cordon Bleu – Lima
  46. Universidad Nacional de Ucayali – Ucayali
  47. Universidad María Auxiliadora – Lima
  48. Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma – Junín
  49. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía – Ucayali
  50. Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad
  51. Universidad Católica Sedes Sapientiae – Lima
  52. Universidad Nacional de Cañete – Lima
  53. Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa
  54. Universidad Nacional de Juliaca – Puno
  55. Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua – Amazonas
  56. Universidad Continental – Junín
  57. Universidad Autónoma del Perú – Lima
  58. Universidad Nacional de Cajamarca – Cajamarca
  59. Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas – Loreto
  60. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – Lima
  61. Universidad Jaime Bausate y Meza – Lima
  62. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna
  63. Universidad Peruana Unión – Lima
  64. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga – Ayacucho
  65. Universidad Nacional de Barranca – Lima
  66. Universidad Científica del Sur – Lima
  67. Universidad ESAN – Lima
  68. Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima
  69. Universidad Privada Antenor Orrego – La Libertad
  70. Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa – Junín
  71. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Lambayeque
  72. Universidad La Salle – Arequipa
  73. Universidad Nacional de Jaén – Cajamarca
  74. Universidad Nacional de Moquegua – Moquegua
  75. Universidad Católica de Santa María – Arequipa
  76. Universidad Nacional del Altiplano – Puno
  77. Universidad Andina del Cusco – Cusco
  78. Universidad Privada de Tacna – Tacna
  79. Universidad Nacional de Ingeniería – Lima
  80. Universidad de Ciencias y Humanidades – Lima
  81. Universidad Privada del Norte – La Libertad
  82. Universidad Católica San Pablo – Arequipa
  83. Universidad Marcelino Champagnat – Lima
  84. Universidad San Ignacio de Loyola – Lima
  85. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima
  86. Universidad Nacional José María Arguedas – Apurímac
  87. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas – Amazonas
  88. Universidad de San Martín de Porres – Lima
  89. Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Lima
  90. Universidad Nacional Autónoma de Huanta – Ayacucho
  91. Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima
  92. Universidad de Piura – Piura
  93. Universidad Ricardo Palma – Lima
  94. Universidad Femenina del Sagrado Corazón – Lima
  95. Universidad de Ciencias y Artes de América Latina – Lima
  96. Universidad para el Desarrollo Andino – Huancavelica
  97. Universidad Peruana Cayetano Heredia – Lima
  98. Universidad del Pacífico – Lima
  99. Universidad de Lima – Lima
  100. Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima
  101. Universidad de Ingeniería y Tecnología – Lima
  102. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (filial licenciada) – Pasco
  103. Universidad Nacional Agraria La Molina (sede principal licenciada) – Lima

lr.pe

Requisitos exigidos por Sunedu para otorgar la licencia institucional universitaria

Para otorgar la licencia institucional, la Sunedu evalúa el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, las cuales incluyen:

  • Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio claramente definidos.
  • Oferta educativa coherente con los instrumentos de planeamiento institucional.
  • Infraestructura y equipamiento adecuados para el desarrollo de actividades académicas.
  • Desarrollo y fomento de la investigación como parte de la función universitaria.
  • Docentes calificados, con un mínimo del 25% a tiempo completo.
  • Disponibilidad de servicios educacionales complementarios para los estudiantes.
  • Mecanismos de mediación e inserción laboral para los egresados.
  • Transparencia en la información institucional, accesible al público.

El proceso de licenciamiento autoriza únicamente a las universidades que acreditan estas condiciones, permitiendo a la Sunedu supervisar de forma continua el sistema universitario y garantizar estándares mínimos de calidad en la educación superior.

