Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Sociedad

Así fue la detención preliminar contra Adrián Villar después de 9 días de la muerte de Lizeth Marzano

El joven 21 años es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Su detención se produjo en un inmueble de Miraflores y tendrá vigencia por 72 horas mientras continúan las investigaciones.

Adrián Villar fue detenido cuando se encontraba en un inmueble de sus familiares en Miraflores.
Adrián Villar fue detenido cuando se encontraba en un inmueble de sus familiares en Miraflores. | La República

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Adrián Villar, conductor del vehículo que el 17 de febrero atropelló y acabó con la vida de la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano. La medida se ejecutó a nueve días del accidente, tras una orden judicial que autorizó su detención preliminar por 72 horas ante el riesgo de que obstaculice las investigaciones o se dé a la fuga.

El arresto se produjo en el distrito de Miraflores durante un allanamiento realizado en la vivienda de sus familiares. Aunque durante la intervención se le colocó el chaleco distintivo de detenido, este fue retirado antes de su traslado hacia la dependencia policial. El joven de 21 años no brindó declaraciones a la prensa.

Procedimiento en curso

Villar pasó los exámenes de ley respectivos en la División de Medicina Legal y, posteriormente, fue trasladado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, donde permanece detenido mientras continúan las investigaciones. En los exteriores de este lugar también se encuentra el vehículo implicado en el accidente, el cual tiene el capó hundido y su placa colgando como evidencia del fuerte impacto.

Vehículo implicado en el accidente contra Lizeth Marzano. Foto: Carlos Felix / La República

De momento, abogados de la familia de Lizeht Marzano han confirmado que a las 11:00 p. m. de este jueves 26 de febrero se realizará la reconstrucción de los hechos. Para ello, se movilizaría tanto a Villar como a la unidad que utilizó la noche del fatídico siniestro en San Isidro, a fin de tener mayor precisión sobre lo ocurrido. En tanto, Emerson Campos, defensa legal del joven implicado, evitó pronunciarse sobre las diligencias.

Delitos y nuevos implicados

Adrián Villar es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. El Ministerio Público estima que, de ser hallado culpable, podría recibir una condena no menor de ocho años de pena privativa de la libertad.

Parte policial del día del accidente revela que, tras atropellarla, auto se dio a la fuga. Foto: La República

La periodista Marisel Linares, madrastra del joven y propietaria del vehículo con el que se produjo el accidente, también fue incluida en esta investigación por presunto encubrimiento personal. Esto luego de que se difundieran imágenes en las que se le observa conversando con Villar horas después del hecho en un parque de San Isidro.

Además, los policías Jhon Matencio Arteaga y José Servan Noa —identificados como los que acudieron al departamento donde, según cámaras de seguridad, se refugió Villar tras el accidente y no lo detuvieron— podrían enfrentar cargos por corrupción de funcionarios debido a un presunto accionar irregular y la omisión de una intervención correspondiente.

Nuevos detalles

En las últimas horas, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reveló que Adrián Villar viajó a Cajamarca cuatro días después de atropellar a Lizeth Marzano. Según el monitoreo que hicieron, el joven abandonó Lima el 21 de febrero a las 5:00 a. m. Con esto, también descartó que el investigado haya acudido a una clínica y pasado una prueba de dosaje etílico tras el accidente de tránsito, como inicialmente argumentó la defensa del implicado.

