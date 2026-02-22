¿Los colegios públicos y privados comenzarán clases el mismo día? Revisa lo que dijo Minedu sobre el inicio del año escolar

Para garantizar el inicio del año escolar, el Minedu está supervisando infraestructuras y distribuyendo materiales educativos, en coordinación con gobiernos locales y regionales. | Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el calendario del año escolar 2026 para las instituciones públicas del país, confirmando la fecha en que miles de estudiantes retomarán clases tras el periodo de vacaciones. La programación alcanza a más de 55.000 colegios estatales a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, el cronograma establece las fechas de arranque y término del ciclo lectivo, así como los bloques de aprendizaje, semanas de receso estudiantil y periodos destinados a labores de gestión docente. En el caso de los centros educativos privados, la aplicación del calendario no es obligatoria bajo los mismos términos.

¿El calendario escolar 2026 aplica igual para colegios privados?

El cronograma difundido por el Minedu rige para instituciones educativas públicas. En el caso de los privados, cada centro puede establecer su propia planificación, por lo que el inicio de clases podría variar respecto a la fecha fijada para el sector estatal.

Asimismo, sobre la publicación del calendario, el Minedu informó que viene realizando acciones para asegurar el buen comienzo del año escolar 2026. Entre ellas, la supervisión de infraestructura, distribución de materiales educativos y coordinación con gobiernos regionales y locales para garantizar que las instituciones públicas cuenten con las condiciones necesarias desde el primer día de clases.

Inicio de clases 2026 en colegios públicos: fecha oficial confirmada por el Minedu

Según lo dispuesto por el Minedu, las clases en las instituciones públicas comenzarán el lunes 16 de marzo de 2026 y concluirán el 18 de diciembre del mismo año. Durante ese periodo se cumplirán 42 semanas de servicio educativo, distribuidas en cuatro bloques académicos.

El primer periodo lectivo se desarrollará del 16 de marzo al 15 de mayo; el segundo, del 25 de mayo al 24 de julio; el tercero, del 10 de agosto al 9 de octubre; y el cuarto, del 19 de octubre al 18 de diciembre. Entre estos se han programado tres recesos escolares: del 18 al 22 de mayo, del 27 de julio al 7 de agosto y del 12 al 16 de octubre.

