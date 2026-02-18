HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

Adaptado a más de 3.000 metros de altura y compañero inseparable de los pastores de Cusco, Puno y Arequipa, el chaku cusqueño busca salir del anonimato y ser declarado como Patrimonio Cultural.

Chaku cusqueño en busca del reconocimiento oficial.
Chaku cusqueño en busca del reconocimiento oficial. | Foto: composición LR/ACP-UCPE

Perú no solo enorgullece al mundo por sus atractivos turísticos, sino también por la autenticidad de sus razas caninas originarias. En el 2025, el Pleno del Congreso aprobó el reconocimiento del perro pastor chiribaya y esto marcó un precedente para la defensa del patrimonio biológico nacional. De esta forma, la Asociación Canófila Peruana – Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE) está en la búsqueda de que también se declare como patrimonio cultural de la Nación a la raza chaku cusqueño o chapito.

El cinólogo Jaime Rodríguez Valencia, presidente de la ACP-UCPE, explicó a La República que esta aprobación tendrá un impacto enorme, especialmente en las comunidades altoandinas, al reconocer oficialmente la presencia de esta raza a través de las generaciones y promover la crianza responsable, el registro genealógico (pedigrí) y su estándar racial.

Asociación Canófila Peruana busca reconocimiento para el chaku cusqueño. Foto: difusión

Asociación Canófila Peruana busca reconocimiento para el chaku cusqueño. Foto: difusión

Chaku cusqueño: en busca del reconocimiento oficial como la tercera raza canina oriunda del Perú

La raza chaku cusqueño es oriunda de zonas altoandinas a más de 3.000 m.s n.m. de Cusco (Sicuani, Huanta, Tambo), Puno, Juliaca, Arequipa y Ayacucho. Aunque no se cuenta con evidencia arqueológica preinca confirmada, como en el caso del pastor chiribaya, esta raza sustenta su antigüedad en la tradición oral. Según el juez internacional canino Jaime Rodríguez, hay comuneros que confirman que estos canes han perdurado por generaciones. "Es un perro que los ha acompañado por cientos de años", resaltó.

Tras los buenos resultados con la valorización del pastor chiribaya se espera que pronto el chaku cusqueño sea reconocido a nivel nacional e internacional. Para ello, ya se trabaja con la congresista Magaly Ruiz y se espera que en dos semanas se presente el proyecto de ley ante la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Su aprobación final sería en junio.

Raza originaria se ha transmitido entre generaciones en las comunidades altoandinas del Perú. Foto: difusión

Raza originaria se ha transmitido entre generaciones en las comunidades altoandinas del Perú. Foto: difusión

En paralelo, la Asociación Canófila Peruana – Unión Canófila Peruana coordina con la Federación Canina Americana (FECAM)y la World Kennel Union (WKU) para su reconocimiento internacional como raza oficial peruana durante una exposición oficial en Guadalajara, México, en octubre del 2026. Asegura que hay una urgencia debido a que se detectó la presencia del chaku cusqueño en Bolivia y el norte de Chile. "Hemos cursado dos solicitudes a ambas para que nos permitan exponer los trabajos, como se hizo con el perro pastor chiribaya, y se reconozca al perro chaku cusqueño como raza peruana. Tenemos que reconocerlo cuanto antes", enfatizó.

¿Cuál es su morfología y cómo se adaptó? Un perro hecho para el frío

De acuerdo a Rodríguez, el perro chaku cusqueño tiene una morfología muy bien adaptada a su trabajo en el campo, y no solo es un conductor de ganado, sino que también es de guarda. Además, su característica distintiva frente al chiribaya es el pelo ondeado o semirrizado.

"Es un perro que tiene una doble capa, un manto primario y un manto secundario. El secundario es precisamente una lanilla que le ayuda a regular su temperatura corporal. Excelente angulación coxofemoral, eso le da un excelente balance en el movimiento porque es de trabajo y muy valeroso. Jamás debe presentar signos de miedo, de temor", describió.

Entre otras características, su cabeza es esocéfala (similar al ancestro del lobo), orejas caídas y largas, ojos almendrados (color varía según el manto) y una depresión nasofrontal (surco) muy marcada entre los ojos. Se tienen identificadas tres variedades: pequeño, mediano y grande.

"La historia se reescribe día a día y en los perros sucede lo mismo. Hasta hace un tiempo pensábamos que solamente teníamos al perro sin pelo del Perú. Pero hoy por hoy sale el pastor chiribaya y ahora el chaku. No podemos darle la espalda y ser ajenos a todo este legado cultural canino. Somos uno de los pocos países que tenemos razas nativas. Pero me dirán 'los uruguayos tienen el cimarrón uruguayo, los chilenos tienen el pastor magallánico'. Sí, pero estos han nacido del mestizaje de perros llegados de Europa, no son originarios. El Perú no deja de estar de moda. Y ahora nuestros perros también nos dicen que ellos son un legado que también puede darle el sitial que se merece nuestro país", finalizó.

