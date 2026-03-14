Delia Espinoza saca ventaja a Humberto Abanto y es virtualmente la nueva decana del CAL

Delia Espinoza es la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Delia Espinoza es la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

La abogada Delia Espinoza saca ventaja frente a Humberto Abanto y es virtualmente la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima, según el avance del escrutinio de las elecciones CAL 2026. Los resultados preliminares indican que la candidata obtiene 22.924 votos, mientras que su contendor alcanza 13.117 sufragios.

En medio del avance del escrutinio, Humberto Abanto reconoció la ventaja de su contendora y la felicitó públicamente. El candidato se acercó a Delia Espinoza tras conocer los resultados preliminares y le expresó: “Un gran abrazo, ahora celebre usted por mí, estamos todos contentos con el resultado”. El gesto reflejó un clima de aceptación del desenlace electoral entre ambas listas.

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La votación se desarrolló este sábado 14 de marzo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde horas de la mañana, abogados habilitados acudieron a emitir su voto. El cierre de mesas se produjo a las 4.00 p. m., momento en el que se inició el conteo oficial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La segunda vuelta se convocó luego de que ningún candidato superara la mayoría absoluta en la primera jornada electoral. La ventaja obtenida por Espinoza en esa etapa marcó el punto de partida de esta definición.