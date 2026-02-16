HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario del Minedu para el regreso a clases

El Ministerio de Educación estableció el inicio del ciclo académico 2026 con un total de 42 semanas de actividades educativas.

Distribución de bloques lectivos y vacaciones escolares en el 2026.
Distribución de bloques lectivos y vacaciones escolares en el 2026. | Foto: composición LR/Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) detalló el cronograma oficial del año escolar 2026 que se aplicará en más de 55.000 colegios públicos del Perú. La planificación contempla el inicio de clases para el lunes 16 de marzo y un total de 42 semanas de actividad educativa, distribuidas entre bloques de enseñanza, semanas de gestión y periodos de descanso. El objetivo es lograr que los estudiantes tengan garantizada la continuidad del servicio académico y una correcta organización institucional.

¿Cuándo inician las clases en el Perú este 2026?

De acuerdo al Minedu, el año lectivo 2026 iniciará el próximo lunes 16 de marzo y culminará el 18 de diciembre. Además, estará dividido en cuatro tramos académicos de nueve semanas cada uno. También tendrá pausas programadas para alumnos y jornadas exclusivas para labores docentes.

¿Cómo se distribuirán los bloques lectivos este 2026?

El Ministerio de Educación anunció que el año escolar 2026 se organizará en cuatro etapas académicas. Cada una tendrá semanas dedicadas a la gestión institucional o al descanso para los educandos. El calendario se ha establecido de la siguiente manera:

  • Primer periodo lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo
  • Segundo periodo lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio
  • Tercer periodo lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre
  • Cuarto periodo lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

¿Cuándo serán las vacaciones estudiantiles este 2026?

El Ministerio de Educación describió que este 2026 habrá tres periodos de recesos en instituciones públicas. El primero será desde el lunes 18 al viernes 22 de mayo (una semana), tras finalizar el primer bloque de clases. El segundo fue designado desde el lunes 27 de julio al viernes 7 de agosto (2 semanas). Se espera que retornen a las aulas el 10 de agosto. En tanto, el último periodo de vacaciones será del lunes 12 al 16 de octubre (una semana).

Calendario oficial del Minedu incluye 42 semanas de desarrollo académico. Foto: Minedu

Calendario oficial del Minedu incluye 42 semanas de desarrollo académico. Foto: Minedu

¿Cuándo serán las semanas de gestión para docentes este 2026?

El año escolar también contará con semanas de gestión para que los directivos y docentes dediquen tiempo exclusivo al trabajo interno de las instituciones educativas. Además, se efectuará la evaluación de avances, informes, coordinación pedagógica y organización de actividades institucionales. Cabe resaltar que en estos periodos no habrá clases para los estudiantes.

  • Primer bloque de gestión: del 2 al 13 de marzo
  • Segundo bloque de gestión: del 18 al 22 de mayo
  • Tercer bloque de gestión: del 27 de julio al 7 de agosto
  • Cuarto bloque de gestión: del 12 al 16 de octubre
  • Quinto bloque de gestión: del 21 al 31 de diciembre.

