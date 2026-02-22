Balacera en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

Una balacera en San Miguel dejó un hombre muerto tras recibir más de 20 disparos. La víctima fue identificada como Daniel Gian Piero Mayorga Solari, de 33 años. | La República | Mabel Alva

Un tiroteo registrado la madrugada de este domingo 22 de febrero dejó un hombre fallecido en el distrito limeño de San Miguel. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a.m. en la cuadra 23 de la avenida La Libertad, donde se contabilizaron más de 20 disparos en la escena.

De acuerdo con el comandante y jefe del Depincri San Miguel, Ricardo Asenjo, el ataque estuvo dirigido contra un vehículo que presentaba requisitoria vigente por robo. La víctima fue identificada como Daniel Gian Piero Mayorga Solari (33), quien se encontraba dentro de la unidad de placa CNI-211 cuando fue interceptado por un auto negro desde el cual le dispararon reiteradamente.

Carro fue robado anteriormente

Peritos policiales confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala, de las cuales al menos siete fueron mortales. Tras el ataque, el vehículo avanzó sin control y terminó impactando contra la puerta enrollable de una vivienda, hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Según información policial, el automóvil en el que se hallaba el fallecido había sido reportado como hurtado en enero y recuperado nueve días después.

El carro recibió múltiples impactos. Foto: La República.

¿Cuál fue el móvil?

Vecinos indicaron que, tras la ráfaga de disparos, el hombre aún habría pedido ayuda antes de perder la vida. Las primeras diligencias señalan como principal hipótesis un ajuste de cuentas vinculado a sicariato.

La investigación quedó a cargo de la Depincri San Miguel, que continúa recabando imágenes de videovigilancia y testimonios para identificar a los responsables.

