HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Balacera en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

La Policía investiga un presunto ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato. La víctima tenía antecedentes.

Una balacera en San Miguel dejó un hombre muerto tras recibir más de 20 disparos. La víctima fue identificada como Daniel Gian Piero Mayorga Solari, de 33 años.
Una balacera en San Miguel dejó un hombre muerto tras recibir más de 20 disparos. La víctima fue identificada como Daniel Gian Piero Mayorga Solari, de 33 años. | La República | Mabel Alva

Un tiroteo registrado la madrugada de este domingo 22 de febrero dejó un hombre fallecido en el distrito limeño de San Miguel. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a.m. en la cuadra 23 de la avenida La Libertad, donde se contabilizaron más de 20 disparos en la escena.

De acuerdo con el comandante y jefe del Depincri San Miguel, Ricardo Asenjo, el ataque estuvo dirigido contra un vehículo que presentaba requisitoria vigente por robo. La víctima fue identificada como Daniel Gian Piero Mayorga Solari (33), quien se encontraba dentro de la unidad de placa CNI-211 cuando fue interceptado por un auto negro desde el cual le dispararon reiteradamente.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

lr.pe

Carro fue robado anteriormente

Peritos policiales confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala, de las cuales al menos siete fueron mortales. Tras el ataque, el vehículo avanzó sin control y terminó impactando contra la puerta enrollable de una vivienda, hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Según información policial, el automóvil en el que se hallaba el fallecido había sido reportado como hurtado en enero y recuperado nueve días después.

El carro recibió múltiples impactos. Foto: La República.

El carro recibió múltiples impactos. Foto: La República.

PUEDES VER: Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

lr.pe

¿Cuál fue el móvil?

Vecinos indicaron que, tras la ráfaga de disparos, el hombre aún habría pedido ayuda antes de perder la vida. Las primeras diligencias señalan como principal hipótesis un ajuste de cuentas vinculado a sicariato.

La investigación quedó a cargo de la Depincri San Miguel, que continúa recabando imágenes de videovigilancia y testimonios para identificar a los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Poder Judicial ratifica cadena perpetua contra sicarios que asesinaron a una familia en San Miguel

Poder Judicial ratifica cadena perpetua contra sicarios que asesinaron a una familia en San Miguel

LEER MÁS
Parque de las Leyendas celebrará San Valentín bajo las estrellas con evento nocturno especial este 14 de febrero

Parque de las Leyendas celebrará San Valentín bajo las estrellas con evento nocturno especial este 14 de febrero

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

LEER MÁS
Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

LEER MÁS
Amigo rescatista de policía arrastrado por el río Rímac recuerda: "Salí corriendo para alcanzarlo"

Amigo rescatista de policía arrastrado por el río Rímac recuerda: "Salí corriendo para alcanzarlo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Rusia lanza una ola de bombardeos sobre Ucrania y deja al menos 5 muertos a poco de cumplirse cuatro años de invasión

Sociedad

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Habilitan DNI electrónico sin costo para este grupo de peruanos: verifica si puedes acceder al beneficio

Puno: despiste de bus de músicos deja 6 fallecidos y más de 30 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Ica: después de 21 días de ser baleado murió en alcalde de Los Aquijes

Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025