HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Jaque mate a Jerí? el Congreso lo censura | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Avance en obras de emblemático colegio en San Juan de Lurigancho ya supera el 56%: recibió una inversión de más 1.100 millones de soles y proyecto estaría listo en junio

La intervención incluye la construcción de 14 infraestructuras modernas, con aulas flexibles y laboratorios equipados, beneficiando a más de 27.000 estudiantes.

La culminación de la IE 166 está prevista para junio, mientras la comunidad educativa sigue actividades en una sede temporal.
La culminación de la IE 166 está prevista para junio, mientras la comunidad educativa sigue actividades en una sede temporal. | Foto: El Peruano/Composición LR

Las obras de la Institución Educativa 166 Karol Wojtyla, ubicada en San Juan de Lurigancho, alcanzan un 56% de avance físico, según informó el Ministerio de Educación. La construcción forma parte del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP), que ejecuta en el distrito una inversión superior a 1.084 millones de soles destinada a la construcción integral de 14 modernas infraestructuras educativas.

La intervención contempla no solo la edificación de nuevos ambientes, sino también la implementación de mobiliario y equipamiento tecnológico. De acuerdo con el sector, los trabajos se intensificarán desde el 23 de febrero con el incremento de personal y frentes de obra, buscando cumplir el cronograma actualizado y concluir la construcción a mitad de año.

TE RECOMENDAMOS

CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

lr.pe

Proyecto educativo en San Juan de Lurigancho registra 56% de avance

El Ministerio de Educación detalló que en diciembre de 2025 se presentó una disminución en el ritmo de ejecución debido a inconvenientes de gestión entre la empresa contratista y su subcontratista principal. Esta situación generó ajustes en la planificación inicial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Pese a ello, los trabajos no se paralizaron completamente y un equipo de operarios continuó desarrollando labores en el recinto. Con la reorganización operativa prevista para los próximos días, se espera acelerar la ejecución y asegurar la entrega dentro del nuevo plazo establecido.

La construcción de la IE 166 Karol Wojtyla integra el paquete de 14 colegios que el PEIP viene desarrollando en el distrito. Actualmente, dos instituciones ya han sido culminadas y entregadas, mientras que las doce restantes muestran avances que van del 56% al 96%.

PUEDES VER: DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

lr.pe

Infraestructura moderna beneficiará a más de 27.000 estudiantes

El programa contempla beneficiar a más de 27.618 estudiantes mediante la renovación de espacios educativos bajo estándares modernos. Las nuevas infraestructuras incluirán aulas flexibles, ambientes accesibles para estudiantes con discapacidad, laboratorios equipados, aulas de innovación pedagógica, bibliotecas y espacios deportivos.

Como parte de la política de información permanente, el 4 de febrero se realizó una reunión con el equipo directivo y la Asociación de Padres de Familia (APAFA) para explicar el estado actual y las acciones destinadas a acelerar su culminación. También se acordó un encuentro ampliado con los comités de aula.

Mientras concluyen las obras, la comunidad educativa continúa desarrollando sus actividades en una sede temporal facilitada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho mediante un convenio interinstitucional. Este mecanismo permite garantizar la continuidad del servicio educativo hasta la entrega definitiva de la nueva infraestructura prevista para junio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Contraloría advierte a UGEL Puno deficiencias en 58 colegios públicos cerca a inicio de año escolar 2026

Contraloría advierte a UGEL Puno deficiencias en 58 colegios públicos cerca a inicio de año escolar 2026

LEER MÁS
Colegios tendrán resguardo policial: PNP y Minedu coordinan acciones para inicio del año escolar 2026

Colegios tendrán resguardo policial: PNP y Minedu coordinan acciones para inicio del año escolar 2026

LEER MÁS
Nuevo calendario 2026 del Minedu trae cambios clave en las vacaciones escolares

Nuevo calendario 2026 del Minedu trae cambios clave en las vacaciones escolares

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto usaba información de la empresa donde laboraba para extorsionar con S/ 90.000 en San Martín de Porres

Sujeto usaba información de la empresa donde laboraba para extorsionar con S/ 90.000 en San Martín de Porres

LEER MÁS
Campeona nacional de buceo libre fallece tras ser atropellada en San Isidro: conductor se habría dado a la fuga

Campeona nacional de buceo libre fallece tras ser atropellada en San Isidro: conductor se habría dado a la fuga

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro en Argentina EN VIVO: sindicatos marchan contra la reforma laboral de Javier Milei hoy, minuto a minuto

Paro HOY en la Carretera Central EN VIVO: gremios exigen inicio inmediato de megaobra al nuevo presidente José Balcázar

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

Sociedad

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

Paro HOY en la Carretera Central EN VIVO: gremios exigen inicio inmediato de megaobra al nuevo presidente José Balcázar

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin delito cometido

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025