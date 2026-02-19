La culminación de la IE 166 está prevista para junio, mientras la comunidad educativa sigue actividades en una sede temporal. | Foto: El Peruano/Composición LR

La culminación de la IE 166 está prevista para junio, mientras la comunidad educativa sigue actividades en una sede temporal. | Foto: El Peruano/Composición LR

Las obras de la Institución Educativa 166 Karol Wojtyla, ubicada en San Juan de Lurigancho, alcanzan un 56% de avance físico, según informó el Ministerio de Educación. La construcción forma parte del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP), que ejecuta en el distrito una inversión superior a 1.084 millones de soles destinada a la construcción integral de 14 modernas infraestructuras educativas.

La intervención contempla no solo la edificación de nuevos ambientes, sino también la implementación de mobiliario y equipamiento tecnológico. De acuerdo con el sector, los trabajos se intensificarán desde el 23 de febrero con el incremento de personal y frentes de obra, buscando cumplir el cronograma actualizado y concluir la construcción a mitad de año.

Proyecto educativo en San Juan de Lurigancho registra 56% de avance

El Ministerio de Educación detalló que en diciembre de 2025 se presentó una disminución en el ritmo de ejecución debido a inconvenientes de gestión entre la empresa contratista y su subcontratista principal. Esta situación generó ajustes en la planificación inicial.

Pese a ello, los trabajos no se paralizaron completamente y un equipo de operarios continuó desarrollando labores en el recinto. Con la reorganización operativa prevista para los próximos días, se espera acelerar la ejecución y asegurar la entrega dentro del nuevo plazo establecido.

La construcción de la IE 166 Karol Wojtyla integra el paquete de 14 colegios que el PEIP viene desarrollando en el distrito. Actualmente, dos instituciones ya han sido culminadas y entregadas, mientras que las doce restantes muestran avances que van del 56% al 96%.

Infraestructura moderna beneficiará a más de 27.000 estudiantes

El programa contempla beneficiar a más de 27.618 estudiantes mediante la renovación de espacios educativos bajo estándares modernos. Las nuevas infraestructuras incluirán aulas flexibles, ambientes accesibles para estudiantes con discapacidad, laboratorios equipados, aulas de innovación pedagógica, bibliotecas y espacios deportivos.

Como parte de la política de información permanente, el 4 de febrero se realizó una reunión con el equipo directivo y la Asociación de Padres de Familia (APAFA) para explicar el estado actual y las acciones destinadas a acelerar su culminación. También se acordó un encuentro ampliado con los comités de aula.

Mientras concluyen las obras, la comunidad educativa continúa desarrollando sus actividades en una sede temporal facilitada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho mediante un convenio interinstitucional. Este mecanismo permite garantizar la continuidad del servicio educativo hasta la entrega definitiva de la nueva infraestructura prevista para junio.

