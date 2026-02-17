PNP coordina con Minedu resguardo policial en los colegios ante inicio de año escolar. | Andina | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Región Policial Lima, inició coordinaciones con el Ministerio de Educación (Minedu) para incorporar a efectivos en los colegios como promotores educativos de cara al inicio del año escolar 2026. La medida apunta a reforzar las labores preventivas en las instituciones y evitar que más adolescentes se vean involucrados en actos delictivos.

El jefe de la Región Policial Lima, Francisco Vargas, señaló que se viene trabajando con las UGEL. “Estamos tomando acciones con las UGEL para que haya una presencia policial en los colegios, pero que ese policía tenga los perfiles adecuados para que pueda interactuar, tanto con el alumnado, como con los profesores y con los maestros”, indicó.

PNP informó sobre desarticulación de bandas criminales con menores de edad

Asimismo, precisó que el coronel Vela recibió hace dos semanas la disposición para avanzar con las coordinaciones y que en los próximos días se evaluarán los resultados de dichas gestiones. “Justamente me voy a reunir el viernes con él para que me dé los adelantos, qué coordinaciones se han realizado para ver cómo ya ejecutamos este plan”, agregó.

Las declaraciones fueron brindadas durante una conferencia de prensa en la que también se informó sobre la desarticulación de seis bandas criminales en Lima, entre cuyos integrantes había dos menores de edad, lo que —según la Policía— evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención dentro del entorno escolar.

