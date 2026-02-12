HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Nuevo calendario 2026 del Minedu trae cambios clave en las vacaciones escolares

El calendario incluye 42 semanas de actividad escolar, con periodos de gestión y evaluación docente, asegurando la continuidad del servicio educativo a nivel nacional.

El Ministerio de Educación oficializa el calendario escolar 2026 y establece el inicio de clases.
El Ministerio de Educación oficializa el calendario escolar 2026 y establece el inicio de clases. | Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el calendario escolar 2026 y confirmó que las clases con estudiantes comenzarán el lunes 16 de marzo en todo el país. El cronograma establece la organización del año académico en bloques lectivos y periodos de gestión, distribuidos a lo largo de 42 semanas de actividad educativa.

La programación contempla tres periodos de descanso estudiantil durante el año, además de semanas destinadas a la planificación y evaluación docente. La estructura busca mantener la continuidad del servicio educativo y ordenar los tiempos de enseñanza en instituciones públicas a nivel nacional.

Estas son las nuevas fechas de vacaciones escolares en 2026

El primer periodo de vacaciones se desarrollará del 18 al 22 de mayo, luego de culminar las primeras nueve semanas de clases, que iniciarán el 16 de marzo y se extenderán hasta el 15 de mayo. Este intervalo corresponde al segundo bloque de semanas de gestión del calendario oficial.

El segundo descanso, considerado el más extenso del año, está programado del 27 de julio al 7 de agosto. Tras este receso, los estudiantes retornarán a las aulas el 10 de agosto para iniciar el tercer bloque lectivo.

El tercer periodo de vacaciones se realizará del 12 al 16 de octubre. Posteriormente, las clases continuarán hasta el 18 de diciembre, fecha en que concluirá el cuarto bloque de semanas lectivas.

Así se distribuirá el año académico 2026, según el Ministerio de Educación

El calendario escolar estará dividido en cuatro bloques de semanas lectivas, cada uno con una duración de nueve semanas. Antes del inicio de clases, del 2 al 13 de marzo, se desarrollará el primer bloque de semanas de gestión institucional.

El segundo bloque lectivo irá del 25 de mayo al 24 de julio, mientras que el tercero se extenderá del 10 de agosto al 9 de octubre. El cuarto y último bloque académico comprenderá del 19 de octubre al 18 de diciembre.

Finalmente, el año escolar cerrará con un quinto bloque de semanas de gestión del 21 al 31 de diciembre. Con esta organización, el Minedu establece un esquema que combina periodos de enseñanza con espacios de planificación y evaluación a lo largo del 2026.

