Sociedad

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Las vacantes están dirigidas a titulados técnicos, bachilleres y profesionales en diversas especialidades. Los postulantes deben revisar las bases específicas de cada plaza y cumplir con los requisitos académicos y de experiencia.

El Minedu ofrece diversas vacantes laborales en distintas especialidades, ubicadas en varias regiones del Perú.
El Minedu ofrece diversas vacantes laborales en distintas especialidades, ubicadas en varias regiones del Perú. | Andina | Composición LR

En el marco del inicio del Año Escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) abrió una nueva convocatoria bajo el régimen CAS con más de 100 vacantes disponibles en distintas regiones del país, incluido Lima. El proceso, vigente hasta el 19 de febrero, está dirigido a titulados técnicos, bachilleres y profesionales universitarios, según el perfil de cada puesto.

Se trata de una de las convocatorias más amplias del sector Educación en lo que va del año, con sueldos que oscilan entre S/ 2.500 y S/ 8.000. Las plazas se distribuyen en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Perfiles y remuneraciones

La oferta laboral abarca especialidades pedagógicas, científicas, sociales, administrativas y de salud. Entre los principales puestos destacan:

  • Auxiliares académicos – S/ 2.500
    Requieren título universitario en Educación. Vacantes en Ica, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura, Tacna, Loreto, Cajamarca, Apurímac, San Martín y Huánuco.
  • Auxiliares de laboratorio – S/ 2.500
    Dirigido a profesionales con formación en Educación (biología y química o ciencia y tecnología), técnicos en laboratorio o bachilleres en biología, química o farmacia. Plazas en Huancavelica, Lima y Pasco.
  • Bibliotecólogos – S/ 4.000
    Se solicita bachiller en Administración, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales o Educación. Vacantes en Amazonas, Áncash, Cajamarca, Pasco y Tumbes.
  • Docentes de secundaria – S/ 4.500
    El Minedu requiere especialistas en distintas áreas. En la mayoría de los casos se exige título universitario en Educación en la especialidad correspondiente o bachiller en carreras afines.
  1. Artes Visuales (Arequipa, La Libertad, Puno)
  2. Biología y Química (Arequipa)
  3. Ciencias del Deporte (Arequipa, Huánuco, La Libertad, Tumbes)
  4. Ciencias Sociales e Historia (Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Tumbes)
  5. Comunicación y Literatura (Áncash, Cusco, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes)
  6. Educación Artística (Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima)
  7. Gestión Empresarial (Lima, Puno)
  8. Inglés (Áncash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios)
  9. Matemática y Física (Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín, Puno)
  10. Música (Huancavelica, La Libertad, Puno, San Martín)
  11. Química (Arequipa, Huancavelica, San Martín, Tumbes)
  12. Tecnología (Arequipa, Huánuco, La Libertad)
  13. Coordinación de Investigación y Monografía (Cusco, Lima)
  • Psicólogos – S/ 4.500
    Vacantes en Apurímac, San Martín e Ica. Se requiere título universitario en Psicología.
  • Responsables de seguimiento – S/ 3.600
    Dirigido a profesionales técnicos o licenciados en Enfermería. Plazas en Áncash, Lima y Huánuco.
  • Monitores y auxiliares de residencia – S/ 2.500
    Se solicita formación en Educación, Enfermería, Psicología, Trabajo Social u Obstetricia. Vacantes en Apurímac, Cusco, Ica y La Libertad.
  • Director/a General – S/ 8.000
    Una de las posiciones mejor remuneradas. Exige título universitario en Administración, Derecho o Educación. Lugar de trabajo: Tacna.

¿Cómo postular a las plazas del Minedu?

El Minedu precisó que cada plaza cuenta con bases específicas donde se detallan funciones, requisitos académicos, experiencia mínima, cronograma y documentación obligatoria.

Los interesados deben:

  • Revisar cuidadosamente las bases del puesto al que desean postular.
  • Verificar que cumplen con el perfil y la experiencia solicitada.
  • Preparar y completar los anexos y formatos requeridos.
  • Presentar la postulación dentro del plazo establecido.

La convocatoria fue publicada el 9 de febrero y permanecerá abierta hasta el 19 de febrero de 2026, por lo que los postulantes cuentan con pocos días para completar el proceso. Desde el sector se recuerda que el incumplimiento de requisitos o la omisión de documentos puede dejar fuera al candidato. Para conocer el detalle completo de cada vacante y descargar las bases oficiales, los interesados deben ingresar al portal institucional del Ministerio de Educación y ubicar la convocatoria correspondiente a febrero de 2026.

