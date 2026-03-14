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Goles de Lisandro Alzugaray y Alex Valera para el triunfo de Universitario contra UTC en el Monumental (2-0)

Cremas se recuperaron luego del tropezón en Andahuaylas y ya son terceros en el Torneo Apertura (14 puntos).

Lisandro Alzugaray fue la figura en el Monumental.
Lisandro Alzugaray fue la figura en el Monumental. | Carlos Felix

Triunfo trabajado. Universitario de Deportes sigue pasando apuros para ganar en el Torneo Apertura y anoche con tantos de Lisandro Alzugaray y Alex Valera sumó de a tres ante un aguerrido UTC en el estadio Monumental (2-0).

En los 45 iniciales la “U” no pudo prevalecer su condición de local y tuvo llegadas pero sin tanta claridad. Marlon De Jesús en el elenco cajamarquino asustó, pero su remate mordido fue desviado por el golero Miguel Vargas. En la respuesta, un tiro libre ejecutado por Lisandro Alzugaray dio en el travesaño, siendo el argentino el hombre más inquietante en ataque, pero le faltó ese último toque para romper el cero.

De ahí solo serían los intentos sosos de Williams Riveros, quien no pudo conectar de cabeza; Valera, que terminó siendo cortado su ataque y Alzugaray nuevamente fallaría en un mano a mano tras excelente pase de Miguel Silveira -uno de los más destacados-.

El elenco cajamarquino comenzaría el complemento con 10 jugadores debido a la expulsión Dylan Caro cuando faltaban segundos para concluir los primeros 45 minutos.

Esto favoreció a los dirigidos por Javier Rabanal, quien dirigió desde uno de los palcos del Monumental, y ahí empezó a encontrar los espacios. Sobre los 50 minutos un remate cruzado de Valera le dijo algo al palo defendido por Angelo Campos.

Williams Riveros vio la tarjeta roja (56’) y ambos elencos se equipararon. Esto abrió más los espacios y Alzugaray (61’) finalmente pudo desahogarse con un golazo. Un robo de balón en salida por parte del brasileño Silveira fue directo para José Carabalí, quien metió un centro preciso al corazón del área para que el “Licha” saque un fuerte zurdazo que hizo delirar a los más de 45.000 hinchas que llegaron hasta el Monumental.

A poco para el final lograron ampliar el resultado con un penal ejecutado por Alex Valera (90’ +11), luego de una previa falta en el área contra José Rivera. La “U” se reencontró con el triunfo y escaló hasta la tercera casilla del Torneo Apertura con 14 puntos.

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