Rescatan cría de oso andino hallada en una vivienda de Puno y será trasladada a Madre de Dios

El hallazgo de un cachorro de oso andino generó atención entre los especialistas del Serfor en Puno. El animal fue hallado en una casa del distrito de Ayapata, en la provincia de Carabaya. Se trata de un ejemplar macho que tiene tres meses de edad y pesa 3,88 kilogramos.

Personal de la entidad realizó exámenes al osezno y determinó que se encuentra en buen estado de salud y que presenta un comportamiento esquivo, característico de su especie. Sin embargo, al encontrarse fuera de su hábitat, será derivado a un centro de cría autorizado en Madre de Dios. Luego de un proceso de rehabilitación y atención, se espera que pueda regresar a su entorno natural.

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El oso andino ayuda a dispersar semillas y mantiene el equilibrio de la biodiversidad. Foto: referencial/difusión

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Al respecto, Ovidio Vega Moncada, administrador técnico del Serfor-Puno, resaltó que esta variedad se encuentra protegida y cumple un rol importante en el equilibrio de los ecosistemas. Ante ello, exhortó a la ciudadanía a que los animales silvestres no sean capturados ni comprados, ya que se trata de una acción ilegal sancionada drásticamente. "La colaboración de todos es clave para protegerlas", afirmó.

Serfor alertó que la ocurrencia de incendios forestales genera que muchos osos se acerquen a zonas pobladas. Foto: difusión

Por ello, resaltó que algunos ejemplares podrían estar buscando alimento o refugio, lo cual sería normal en esta temporada del año. Asimismo, el incremento de reportes no representa un peligro para las personas.

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Recomendaciones

La entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego brindó algunas sugerencias en caso de que algún ciudadano aviste un oso andino:

No acercarse ni intentar fotografiarlo

No compartir la ubicación exacta del avistaje en redes sociales

No alimentarlo ni interactuar con él

Permitir que siga su camino sin molestarlo

Si se observa desde un vehículo, detenerse o reducir la velocidad sin perseguirlo.

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