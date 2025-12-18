La atención quirúrgica en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) atraviesa un momento crítico debido a la falta de equipos básicos de anestesia, situación que ha generado la suspensión de cirugías electivas y ha afectado directamente a pacientes que permanecen en lista de espera. Así lo advirtió Fernando Hurtado, técnico-administrativo del INCN, quien expuso la problemática en declaraciones a La República y mediante documentos y evidencias que presentó.

Según señaló Hurtado, el servicio de anestesiología del centro quirúrgico no puede atender a los pacientes programados para una operación porque no se cuenta con los equipos de anestesia necesarios para garantizar procedimientos seguros. Esta carencia, afirmó, no es reciente y ha sido advertida de manera reiterada a las autoridades del establecimiento de salud.

Informes desde 2021 sin respuesta efectiva

De acuerdo con lo manifestado por el técnico-administrativo, desde el año 2021 se han elaborado informes dirigidos a las instancias correspondientes alertando sobre la falta y el deterioro de los equipos de anestesia. “Se ha hecho informes reiterados informando a las autoridades de que no contamos con estos equipos, por lo que se corre con el riesgo de que se deje de operar a los pacientes y hoy ya se ha llegado a ese punto”, indicó Hurtado.

La situación, añadió, representa un riesgo para la vida de las personas, ya que los procedimientos quirúrgicos no pueden realizarse sin condiciones mínimas de seguridad. Esta versión se sustenta en documentos elaborados por los propios médicos del instituto y remitidos a los directivos en distintas fechas: octubre de 2021, febrero y abril de 2022, enero de 2023, setiembre de 2024, así como noviembre y diciembre de 2025. Pese a ello, según lo señalado, no se habría obtenido una respuesta concreta que solucione el problema.

En esos informes se advertía que las máquinas de anestesia habían superado su vida útil, presentaban fallas técnicas y no cumplían con los criterios normativos exigidos. En ese contexto, el 16 de diciembre de 2025 se emitió un documento solicitando la reposición del cargo en la jefatura de la unidad a Jacqueline Gamboa Ore y el retiro del cargo a William Gamboa Ore.

Además, uno de los casos que expuso el denunciante fue que durante una operación cerebral, una de las máquinas dejó de funcionar, por lo que tuvieron que utilizar otros métodos para evitar complicaciones o daños severos en el paciente.

Equipos antiguos y cirugías suspendidas

Otra de las observaciones que se hizo fue que los equipos disponibles en el centro quirúrgico tienen, en promedio, 10 años de antigüedad. Además, existen dos máquinas de procedencia china que fueron donadas, pero que no pueden ser utilizadas de manera regular. Según explicó, estos equipos solo han sido derivados para casos especiales de emergencia o procedimientos que no sean complejos.

Como consecuencia de esta limitación, varios pacientes que tenían cirugías programadas han sido enviados de regreso a sus domicilios, a la espera de una solución concreta. El técnico-administrativo resaltó que el INCN es un establecimiento especializado exclusivamente en patologías neurológicas, por lo que los pacientes deben atravesar un proceso largo que incluye citas médicas, evaluaciones especializadas y diversas revisiones antes de llegar a una intervención quirúrgica.

Indicadores de desempeño y condiciones de infraestructura

A la problemática vinculada al equipamiento médico se suman los resultados de los indicadores de desempeño del instituto. Según el portal de transparencia, en 2024 el INCN registró niveles bajos de avance en sus compromisos de mejora. Un ejemplo citado es que, entre enero y mayo de ese año, el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años con deficiencias o factores de riesgo de discapacidad fue de 0.

En términos generales, el instituto obtuvo un puntaje de 72.73, ubicándose en el último lugar de Lima centro por segundo año consecutivo. Estos resultados han generado cuestionamientos internos sobre la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asimismo, trabajadores del INCN han reportado el deterioro de la infraestructura del establecimiento. Entre las deficiencias señaladas figuran pisos en mal estado, tubos de cable expuestos, desmontes y camas de cirugía que requieren ser estabilizadas con cartón, según imágenes recopiladas por el propio personal.

Pedido de cambio en la dirección general

La situación institucional ha derivado también en un pronunciamiento de los cuatro gremios sindicales del INCN, los cuales presentaron un memorial solicitando el cambio del director general, Luis Jaime Saavedra. Los sindicatos sostienen que el funcionario no habría cumplido con los estándares requeridos para el cargo y cuestionan su designación.

Además, según documentos que exponen el sueldo de los directivos, en los últimos meses su remuneración se habría incrementado de 12 mil a un aproximado de 15 mil soles, situación que ha generado malestar entre los trabajadores. “No sé con qué criterio se aumenta el sueldo a estos funcionarios”, menciona Hurtado.

Pese a estos reclamos, los denunciantes afirmaron que no han recibido una respuesta por parte del Ministerio de Salud (Minsa). No obstante, señalaron que esperan entablar un diálogo con la entidad y alcanzar un acuerdo, ya que, según indicaron, cerca del 80% del personal hospitalario estaría solicitando la renuncia del directivo.

Descargo oficial del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Frente a las declaraciones realizadas. El INCN emitió un comunicado de prensa en el que precisó su posición sobre los cuestionamientos formulados. En el documento, el instituto informó que, debido a la antigüedad de las máquinas de anestesia actualmente operativas, la gestión institucional viene realizando el trámite regular para el alquiler de equipos de anestesia y se tiene prevista la incorporación de una máquina durante el presente mes y de dos adicionales para el mes siguiente. Asimismo, se encuentra en proceso el alquiler de un arco en C de fluoroscopia.

El INCN señaló también que las cirugías de emergencia continúan realizándose con normalidad, a cargo de los anestesiólogos programados, mientras se concreta el alquiler de los equipos de anestesia que permitirán retomar las cirugías electivas.

En relación con el cambio de jefatura, la institución indicó que este se produjo por la falta de compromiso para apoyar la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neuroquirúrgica Pediátrica, orientada a la atención de niños con epilepsia severa, así como por la falta de apoyo para contar con dos arcos en C de fluoroscopia, necesarios para disminuir el desembalse quirúrgico de cirugías altamente especializadas, como las de malformaciones arteriovenosas. El comunicado añade que, al día siguiente del cambio de jefatura del Servicio de Anestesiología, se produjo la suspensión de las cirugías electivas.

Respecto a las declaraciones del trabajador, el INCN indicó que estas obedecerían a su disconformidad por la disminución del número de guardias remuneradas que realizaba, medida que, según la institución, se adoptó para distribuirlas de manera equitativa entre sus compañeros y garantizar el adecuado descanso del personal. Finalmente, el instituto recordó que sus edificaciones, con una historia de 325 años, son intangibles por su valor histórico y cultural, motivo por el cual las mejoras a realizarse ya se encuentran proyectadas en el denominado “Plan de Hospitales Centenarios”.

