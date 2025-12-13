Gripe H3N2 preocupa en el Perú: esto es lo que debes saber, según especialistas | Foto: Freepik/ Composición LR

Gripe H3N2 preocupa en el Perú: esto es lo que debes saber, según especialistas | Foto: Freepik/ Composición LR

Ante el aumento de casos del virus de influenza A H3N2 subclado K en Europa y Estados Unidos, el Ministerio de Salud anunció, mediante un comunicado, que el riesgo en el país frente a esta enfermedad es actualmente de leve a moderado. Además, el Minsa destacó que el clima cálido propio de esta temporada limita la propagación masiva del virus.

La institución también resaltó que realiza un seguimiento constante a la situación internacional de la influenza A H3N2 subclado K y que se mantiene en comunicación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adoptar las medidas necesarias, según la evolución de la epidemia. Para conocer más al respecto, conversamos con un epidemiólogo, quien nos brindó mayores detalles sobre este virus.

TE RECOMENDAMOS EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

El comunicado apunta que aquellos ciudadanos que vengan del extranjero deben estar alertas ante posibles síntomas. Foto: Minsa

¿Cómo se manifiesta la influenza A H3N2 subclado K?

Manuel Loayza, epidemiólogo de la Universidad Ricardo Palma, detalló en entrevista para La República algunos de los principales síntomas a tener en cuenta, así como los casos que podrían presentar mayor gravedad, de acuerdo a la edad o condiciones preexistentes.

Síntomas principales de la influenza A H3N2

Fiebre.

Tos.

Dolor de cabeza.

Congestión nasal.

Malestar general puede incluir fatiga, dolores musculares, escalofríos, entre otros, dependiendo de la intensidad del virus y del estado inmunológico de cada persona.

¿Qué complicaciones podrían darse en algunos pacientes con influenza A H3N2?

Neumonía.

Bronconeumonía.

Faringitis.

Otitis media.

Población vulnerable de la influenza A H3N2

Niños menores de 5 años.

menores de 5 años. Personas mayores de 60 años .

. Personas con enfermedades crónicas (como diabetes, asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, etc.).

(como diabetes, asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, etc.). Personas que no siguen correctamente su tratamiento médico.

Personas con baja adherencia al tratamiento.

Evolución de la influenza A H3N2

La infección suele durar entre 5 a 7 días .

. El cuerpo genera anticuerpos una vez superado el proceso infeccioso.

una vez superado el proceso infeccioso. En la mayoría de casos, el organismo se recupera de manera natural, sin mayores complicaciones.

¿La vacuna combate la influenza A H3N2 subclado K?

El epidemiólogo Manuel Loayza coincidió con lo señalado por el Minsa respecto a que la estación del año reduce la propagación del virus. Sin embargo, advirtió que muchas personas podrían verse afectadas, ya que no cuentan con ninguna dosis de la vacuna. "Es importante tener la vacuna, ya que actúa como un gatillo rápido que permite, de alguna manera, una respuesta más inmediata de los anticuerpos y evita que te enfermes severamente", precisó.

En la misma línea, el jefe del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Sergio Bernales, Augusto Tarazona, indicó a La República que las personas deben vacunarse. No obstante, recalcó que, con esta nueva variante, la inmunización contra la influenza podría no ser tan efectiva. "Las vacunas de la temporada actual no incluyen los antígenos del subclado K, por lo que la protección frente a esta variante específica es baja", detalló.

¿De qué trata esta nueva variante del subclado K?

Tarazona explicó que el subclado K corresponde a una mutación antigénica del virus. Aunque no cambia la naturaleza del H3N2, sí lo hace distinto a nivel de reconocimiento inmunológico. Esto implica:

Mayor probabilidad de que las personas desarrollen síntomas intensos porque no cuentan con anticuerpos dirigidos a este antígeno específico.

La vacuna aplicada en 2025 no incluyó este antígeno, por lo que no neutraliza de forma óptima al subclado K, aunque sí protege contra las demás variantes de influenza que siguen circulando.

Por su parte, Loayza apuntó que el subclado K del H3N2 corresponde a un cambio parcial en la proteína, no a una mutación completa. Ese pequeño ajuste basta para que el sistema inmunológico tarde más en reconocerlo, lo que puede producir síntomas más intensos.

¿Perú esta preparado para recibir la influenza A H3N2 subclado K?

El infectólogo Augusto Tarazona señaló que, para evaluar el nivel de riesgo de la epidemia, se deben vigilar los siguientes pilares clave: la tendencia de positividad, que mide el porcentaje de muestras positivas respecto al total evaluado; la tasa efectiva de transmisión, que indica cuántas personas se contagian a partir de un caso infectado; la vigilancia genómica, que permite identificar si la variante del subclado K ha ingresado al país; y el monitoreo clínico, que considera el número de personas hospitalizadas, los casos febriles y la evolución de las y los pacientes.

Adicionalmente, el epidemiólogo Loayza añadió que la prevención se basa en hábitos ya conocidos durante la pandemia, pero que muchas personas dejaron de aplicar.