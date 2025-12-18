Priorizan vacunación contra la influenza para niños, adultos mayores y embarazadas. | Foto: La República

Con el fin de facilitar el acceso a la vacunación contra la influenza para aquellos que aún no se han inmunizado, el Ministerio de Salud anunció la instalación de ocho centros de vacunación permanentes en Lima Metropolitana. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la prevención de esta infección respiratoria.

En un comunicado oficial, la institución destacó que la vacunación se priorizará para niños y niñas menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

Centros permanentes de vacunación en Lima

Los centros de inmunización estarán disponibles de forma permanente en los distritos de Lince, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina, Rímac, Comas, Villa El Salvador y Chorrillos, con el propósito de ampliar la cobertura y acercar el servicio a más ciudadanos. Aquí el detalle de los centros permanentes.

Centro de Salud Lince

Centro de Salud Huáscar XV en San Juan de Lurigancho

Centro Materno Infantil Santa Anita

Centro de Salud La Molina

Centro Materno Infantil Rímac

Centro Materno Infantil Santa Luzmila II en Comas

Centro Materno Infantil Juan Pablo II en Villa El Salvador

Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa en Chorrillos.

Cabe resaltar, que el Minsa resaltó que para la aplicación de vacunas contra la influenza se priorizará la población vulnerable o grupo de riesgo frente a la influenza. El horario de atención en estos puntos es desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

El Minsa recordó a la población que no es necesario vacunarse nuevamente contra la influenza si ya recibieron la dosis correspondiente entre abril y noviembre. Si hay dudas sobre el esquema de vacunación, las personas pueden verificar su estado de inmunización a través del carné de vacunación digital, que está disponible en la plataforma oficial.

Además, el Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a mantener y reforzar las medidas de prevención contra la influenza. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar lugares con alta concentración de personas y usar mascarilla si se presentan síntomas de infecciones respiratorias, todo con el fin de reducir el riesgo de contagio.