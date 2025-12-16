Desabastecimiento de vacunas contra la influenza afecta a adultos mayores en Lima Metropolitana

Desabastecimiento de vacunas contra la influenza en Lima. Foto: Silvana Quiñonez / La República | Silvana Quiñonez / La República

La preocupación por la propagación de la influenza, en especial de la variante H3N2, se intensifica en Lima tras la confirmación de dos niños contagiados. En este contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) recordó que la vacuna contra la influenza forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y se administra de manera gratuita a los grupos de mayor riesgo. Sin embargo, la realidad en los establecimientos de salud dista de lo anunciado.

Un equipo de La República recorrió diversos centros de salud habilitados para la inoculación y comprobó el desabastecimiento de vacunas, una situación que afecta principalmente a los adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables frente a esta enfermedad.

San Juan de Miraflores: dosis agotadas desde inicios de diciembre

En el centro de salud San Juan de Miraflores, ubicado en el distrito del mismo nombre, el personal confirmó que no cuentan con vacunas contra la influenza. Según informaron, las dosis se agotaron durante la primera semana de diciembre y, hasta el momento, no hay una fecha definida para la llegada de un nuevo lote.

Una situación similar se registra en el puesto de salud Ricardo Palma, también en San Juan de Miraflores. Allí indicaron que las vacunas se terminaron hace varios días y que los pacientes deben acudir a otros establecimientos, como un centro materno infantil o el centro de salud Trébol Azul, en busca de atención.

En el centro de salud Trébol Azul, el panorama no es muy distinto. El personal informó que solo quedan dos dosis de la vacuna contra la influenza, las cuales ya han sido asignadas a dos pacientes adultos mayores. Ante la demanda de otros usuarios, se les pidió regresar al día siguiente para verificar si había llegado un nuevo lote.

Según información del Minsa, la vacunación se realiza únicamente a adultos mayores de 60 años, niños menores de cinco años, pacientes con comorbilidades y gestantes, debido a la limitada disponibilidad de dosis.

Rímac: adultos mayores se van sin vacunar

En el centro de salud Ciudad y Campo del Rímac, el desabastecimiento se hizo evidente desde ayer por la tarde, cuando se agotaron las últimas vacunas disponibles. Durante la visita del equipo periodístico, se observó la llegada de una mujer junto a su padre adulto mayor con la esperanza de que pudiera ser vacunado; sin embargo, se encontraron con que ya no había dosis. El personal del establecimiento les recomendó acudir al centro de salud Mariscal Castilla, donde, según indicaron, aún contarían con vacunas contra la influenza.

En el centro de salud La Libertad, en San Juan de Lurigancho, tampoco hay vacunas contra la influenza desde hace dos días. Una doctora del establecimiento precisó que el desabastecimiento podría extenderse “hasta abril”. “Se han terminado las vacunas… deberían abastecerse”, comentó Juan, de 60 años, quien acudió junto a su esposa para vacunarse contra la influenza, pero no encontró dosis disponibles debido a la alta demanda en la zona. Hasta el cierre de este informe, no se recibió ningún descargo por parte del Ministerio de Salud sobre la falta de vacunas en los establecimientos visitados.

Alerta por influenza H3N2 y contradicción con anuncios oficiales

El desabastecimiento se produce en un contexto de alerta por la circulación del virus de la influenza H3N2 y la confirmación de casos en Lima. Frente a ello, el Minsa reiteró que existe una lista de locales donde los ciudadanos pueden aplicarse la vacuna contra la influenza y aseguró que esta se encuentra disponible de manera permanente en los centros de salud del primer nivel de atención.

No obstante, el recorrido realizado por La República evidenció una situación distinta: locales sin stock, personal que desconoce cuándo llegarán nuevas dosis y ciudadanos que deben desplazarse de un establecimiento a otro en busca de una vacuna que, en la práctica, no está disponible.

La vacunación regular contra la influenza tiene como objetivo reducir las complicaciones graves asociadas a esta enfermedad estacional, especialmente en adultos mayores, niños pequeños, gestantes y pacientes con enfermedades crónicas. La falta de dosis no solo genera malestar entre los usuarios, sino que también expone a estos grupos a un mayor riesgo de hospitalizaciones y complicaciones de salud. La República intentó contactarse con el Minsa para conocer su descargo, pero no se obtuvo respuestas concretas.

