Un nuevo atentado contra el transporte público se vivió la noche de este martes 16 de diciembre, cuando una cúster de la empresa HRG Express, que trasladaba pasajeros en su recorrido habitual, fue atacada a balazos en San Martín de Porres. Según información preliminar, el ataque sería una represalia directa de bandas extorsivas contra los choferes que no habrían cumplido con el pago de cupos.

El hecho se suma a una serie de atentados que, según informó la empresa, serían al menos cinco en lo que va del año contra esta línea. La violencia no solo apunta a los conductores, sino que pone en riesgo a ciudadanos. Durante el ataque, una de las balas impactó contra los vidrios de la unidad, y las esquirlas terminaron hiriendo en el rostro a un pasajero. Pese a las lesiones, el afectado decidió retirarse del lugar por sus propios medios tras el ataque.

Quinto atentado contra la empresa HRG Express

El atentado se registró alrededor de las 11:00 de la noche, cuando la cúster de placa Z2L-717 circulaba por el cruce de las avenidas Dominicos y Canta Callao. De acuerdo con la información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y abrieron fuego directamente contra el parabrisas y las ventanas delanteras.

El chofer relató los momentos de pánico vividos a Rpp. “Yo me he aventado para atrás… lo único que hice es cubrirme y aventarme encima de ellos. Gracias a Dios nadie salió herido de bala”, declaró. Añadió que trabaja “tranquilo todos los días para llevar el pan a mi familia” y negó tener conflictos personales que pudiesen haber llevado a este tipo de ataques.

Mensajes de extorsionadores a empresa HRG Express. Foto: Difusión.

Empresa recibe mensajes extorsivos y videos con armas

La empresa confirmó en América Noticias que reciben mensajes intimidantes atribuidos a una banda que se autodenomina HR Piratas. En los textos, los delincuentes amenazan con nuevos atentados y fijan horarios límite para el pago del dinero exigido. “Desde mañana quiero los pagos hasta las 6 de la tarde; el que pague después de esa hora paga S/20”, se lee en uno de los textos enviados.

En otras comunicaciones, los extorsionadores advierten represalias directas contra las familias de los choferes y los propietarios de las unidades. “No vamos por choferes, vamos por ustedes… para la próxima les vuelo las casas uno por uno”, señalan. Según informaron, las bandas criminales exigen entre S/15 y S/20 soles diarios por unidad para permitirles circular.

Empresa indicó que paga a dos bandas extorsivas, con cuotas de hasta 20 soles diarios. Foto: Disfusión.

Miedo a denunciar y respuesta policial

Desde la empresa, aseguran que son extorsionados por al menos dos organizaciones criminales. Tras el atentado, efectivos de la Depincri de Lima Norte y de la Comisaría PNP de La Ensenada llegaron a la zona para recoger los casquillos de bala y tomar la manifestación del conductor. Sin embargo, los transportistas reconocen que no han presentado denuncias formales, alegando falta de garantías y respuestas efectivas en las dependencias policiales.

Mientras tanto, diversos gremios de transporte vienen implementando jornadas de manifestación y paralizaciones para mostrar su desacuerdo con el manejo de la inseguridad de la actual gestión. Reclaman que las medidas implementadas no son efectivas y que las muertes y asesinatos continúan incluso en estado de emergencia.

