La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

Constante levantamiento de polvo en avenida Los Alisos significaba un problema de salud para los vecinos de Oquendo, Callao. | Municipalidad Provincial del Callao | Composición de Jazmin Ceras

¡Buenas noticias para los chalacos! La Municipalidad Provincial del Callao anunció las obras de renovación de la avenida Los Alisos, una vía clave que conecta la región del primer puerto con Lima Metropolitana. Esta pista, abandonada por más de 30 años, busca reducir el tráfico y flujo de vehículos hacia otras avenidas como Néstor Gambetta y Canta Callao.

El municipio chalaco precisó que para la obra en la av. Los Alisos no recibió apoyo del Gobierno Regional del Callao pese a reiteradas solicitudes, por lo que acudieron al Ministerio de Vivienda para firmar un convenio y lograr el financiamiento del 100% del proyecto. Este beneficiará directamente a los vecinos de la zona de Oquendo, señala.

Avenida Los Alisos renovada tras 30 años

Los trabajos en la av. Los Alisos comprenderán un tramo de cuatro kilómetros y la construcción de más de 89.000 metros cuadrados de pista, 25.000 metros cuadrados de veredas, 5.600 metros cuadrados de señalización vial y cerca de 19.000 metros cuadrados de áreas verdes e iluminación LED. Con ello, se busca poner fin a problemas de tránsito, polvo y desorden urbano en la zona.

“Los vecinos de Oquendo esperaron por décadas la modernización de esta vía. Tocamos las puertas del Gobierno Regional y nos ignoraron; pero el Gobierno Central no lo hizo", expresó el alcalde Pedro Spadaro. La inversión para la ejecución de la obra vial está estimada en aproximadamente 3.000 millones de soles, que será totalmente financiado por el sector Vivienda.

Queja por polvo excesivo en av. Alisos

Vecinos de la zona Oquendo en Callao saludaron la iniciativa de la Municipalidad Provincial del Callao y enfatizaron en el problema que han atravesado por años: el exceso de polvo. "Desde hace más de 15 años la avenida Los Alisos ha tenido baches, tierra. Esto incomoda. Aquí he criado a mis hijos, y cada vez que pasa un tráiler se hace una nube de polvo que llega a nuestros hogares y a nuestros alimentos. Eso es dañino y afecta nuestra salud. Cuando llueve, los charcos de lodo y los huecos hacen imposible caminar", declaró una residente.

