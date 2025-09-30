HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
Sociedad

La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

La renovación de la vía beneficiará a los vecinos de Oquendo en Callao. Asimismo, la municipalidad provincial busca reducir el flujo hacia las avenidas Néstor Gambetta y Canta Callao.

Constante levantamiento de polvo en avenida Los Alisos significaba un problema de salud para los vecinos de Oquendo, Callao.
Constante levantamiento de polvo en avenida Los Alisos significaba un problema de salud para los vecinos de Oquendo, Callao. | Municipalidad Provincial del Callao | Composición de Jazmin Ceras

¡Buenas noticias para los chalacos! La Municipalidad Provincial del Callao anunció las obras de renovación de la avenida Los Alisos, una vía clave que conecta la región del primer puerto con Lima Metropolitana. Esta pista, abandonada por más de 30 años, busca reducir el tráfico y flujo de vehículos hacia otras avenidas como Néstor Gambetta y Canta Callao.

El municipio chalaco precisó que para la obra en la av. Los Alisos no recibió apoyo del Gobierno Regional del Callao pese a reiteradas solicitudes, por lo que acudieron al Ministerio de Vivienda para firmar un convenio y lograr el financiamiento del 100% del proyecto. Este beneficiará directamente a los vecinos de la zona de Oquendo, señala.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Imágenes captan ataque contra Franco Danós, cantante de música urbana, en exteriores de barbería en Callao

lr.pe

Avenida Los Alisos renovada tras 30 años

Los trabajos en la av. Los Alisos comprenderán un tramo de cuatro kilómetros y la construcción de más de 89.000 metros cuadrados de pista, 25.000 metros cuadrados de veredas, 5.600 metros cuadrados de señalización vial y cerca de 19.000 metros cuadrados de áreas verdes e iluminación LED. Con ello, se busca poner fin a problemas de tránsito, polvo y desorden urbano en la zona.

“Los vecinos de Oquendo esperaron por décadas la modernización de esta vía. Tocamos las puertas del Gobierno Regional y nos ignoraron; pero el Gobierno Central no lo hizo", expresó el alcalde Pedro Spadaro. La inversión para la ejecución de la obra vial está estimada en aproximadamente 3.000 millones de soles, que será totalmente financiado por el sector Vivienda.

PUEDES VER: Gobernador del Callao sobre aumento de criminalidad: "No es nuestra competencia en su totalidad”

lr.pe

Queja por polvo excesivo en av. Alisos

Vecinos de la zona Oquendo en Callao saludaron la iniciativa de la Municipalidad Provincial del Callao y enfatizaron en el problema que han atravesado por años: el exceso de polvo. "Desde hace más de 15 años la avenida Los Alisos ha tenido baches, tierra. Esto incomoda. Aquí he criado a mis hijos, y cada vez que pasa un tráiler se hace una nube de polvo que llega a nuestros hogares y a nuestros alimentos. Eso es dañino y afecta nuestra salud. Cuando llueve, los charcos de lodo y los huecos hacen imposible caminar", declaró una residente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre: "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada"

Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre: "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco del 30 de septiembre al 2 de octubre: zonas y horarios afectados por Electro Sur Este

Corte de luz en Cusco del 30 de septiembre al 2 de octubre: zonas y horarios afectados por Electro Sur Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Terremoto de magnitud 6,9 sacude Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

Sociedad

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Corte de agua en Trujillo, La Libertad, hasta el 12 de octubre: conoce los horarios y distritos afectados, según Sedalib

Examen de admisión San Marcos 2026-I: a qué hora empieza y quiénes rinden la prueba este sábado 4 de octubre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

General Óscar Arriola es el nuevo Comandante General PNP

Óscar Arriola es el nuevo comandante de la PNP: ¿quién es el reemplazo del suspendido Víctor Zanabría?

"Pequeño J." es hijo de una familia con historia criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota