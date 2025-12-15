La línea de transporte urbano Carmen de la Punta, conocida como ETCAPSA, que cubre la ruta Callao–Ate, paralizó sus operaciones luego de que los conductores fueran blanco de amenazas de extorsionadores, quienes exigen el pago de cupos para permitir la circulación de sus unidades. En los mensajes extorsivos, emitidos a través de WhasApp, la autodenominada banda 'Los Malditos de la avenida Venezuela' solicitan S/10.000 como “inscripción” inicial y un monto mensual similar, bajo advertencias de atentar contra la vida de los trabajadores si no se accede a sus demandas.

Acompañados de fotos y videos de armas de fuego, además de reiteradas llamadas intimidatorias, los delincuentes dieron un plazo de 24 horas a los dirigentes para que realicen el pago. Ante el riesgo inminente, los choferes decidieron suspender labores, lo que ha generado que los vehículos permanezcan estacionados en el parque de la sede de Santa Anita, donde la directiva de la empresa se reunió para decidir acciones futuras.

Delincuentes amenazan con atacar conductores de la línea. Foto: Francisco Erazo/LaRepública.

"Yo por mí salgo, pero mi familia... no voy a arriesgar mi vida para ganar 100 o 200 soles", señaló a América TV uno de los choferes, en medio de la incertidumbre sobre su futuro laboral.

Otros conductores, quienes conversaron con Exitosa, reafirmaron su posición de no salir a trabajar, a pesar de que diciembre es el mes que le genera más ganancias por fiestas navideñas. Además, indicaron que durante los últimos días solo tres o cuatro unidades salieron a circular, principalmente por la necesidad económica de los choferes. La línea hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) frente a la sensación de abandono por parte de las autoridades.

PNP pide confianza a conductores

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la unidad de investigación de extorsiones de la Dirincri, tomó conocimiento del caso y aseguró que la PNP se encuentra realizando las coordinaciones necesarias para abordar la situación. En ese sentido, pidió a los transportistas a presentar formalmente la denuncia y a confiar en la autoridad.

Buses de la empresa permanecieron en su sede de Santa Anita. Foto: Francisco Erazo/LaRepública.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

