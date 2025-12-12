HOYSuscripcion LR Focus

"Nunca pensé que él fuera el extorsionista"

Capturan a dos miembros del grupo Los Deza que extorsionaban a comerciantes, colectiveros y a miembros de grupos musicales en el cono norte de Lima. Exigían 20 mil soles a cambio de no atentar contra las víctimas de la extorsión ni sus familiares.

CAE MIEMBRO DEL GRUPO LOS DEZA
CAE MIEMBRO DEL GRUPO LOS DEZA

La extorsión es uno de los delitos que más ha aumentado en Perú en los últimos cinco años. Las bandas delincuenciales especializadas en esta práctica criminal tienen en la mira a comerciantes, grupos musicales, transportistas y empresarios, a quienes les exigen considerables sumas de dinero para no hacerle daño a ellos o a sus familias.

El dueño de una bodega ubicada en el distrito de Independencia se había convertido en uno de los blancos extorsivos en Lima. Le exigían 3 mil soles, pero lo más impresionante es que uno de los integrantes de la banda era una persona muy cercana a la víctima. “Nunca pensé que él fuera el extorsionista”, dijo el agraviado.

Para fortuna del comerciante, agentes de la División de Investigación de Extorsiones capturó a los delincuentes.

La extorsión comenzó con el envío de un panfleto por parte del grupo Los Deza a la víctima. En el escrito había un número celular a la que la persona debía comunicarse lo más pronto posible. Le dijeron que si no llamaba tomarían represalias contra él, sus familiares o su local comercial. Incluso llegaron a detonar una carga de dinamita.

Preocupado por las amenazas, la persona llamó a ese número y le exigieron 20 mil soles y luego bajaron a 3 mil soles.

Sin embargo, el comerciante llamó al coronel Víctor Revoredo y este decidió hacer un plan para evitar el pago y capturar a los extorsionistas. Fue así como interceptaron las llamadas que la víctima sostenía con los delincuentes y establecieron la ubicación.

Para evitar ser detectados, los delincuentes se comunicaron con la víctima desde números diferentes, pero aún si pudieron ubicar el lugar de origen de las llamadas.

Deyvid Estiven Lapa Mendoza (19) y Jonatan Ponte Montalvan (19) eran quienes venían extorsionando no sol0o a bodegueros de Independencia sino a otros comerciantes de Lima Norte.

A ellos se les incautó dos celulares incriminados, una pistola Taurus de serie KIP 21407, un grillete de la PNP, tres cargadores de radio portátil, una radio portátil, 12 envoltorios con marihuana, 13 cartuchos de fusil, un chip telefónico, dos cacerinas, mecha de seguridad, municiones, detonadores y emulsión.

El coronel Revoredo explicó que los integrantes de esta banda habrían extorsionado a comerciantes, colectiveros y a agrupaciones musicales a quienes exigían un pago de 20 mil soles.

“Sobre el particular, los referidos delincuentes exigían a los agraviados que realicen los pagos extorsivos cada semana por la cuenta interbancaria de Dayvid Lapa Mendoza”, dijo el oficial.

Jonatan Ponte terminó confesando que fue el quien colocaba los explosivos y exigió 3 mil soles a bodegueros. También aseguró ser propietario de la pistola que la adquirió a un “amigo” por la suma de 3 mil soles.

