Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
PSG vs Flamengo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Copa Intercontinental 2025?

El actual campeón de la Copa Libertadores se verá las caras ante Luis Enrique y compañía en busca del título de la Copa Intercontinental 2025. Revisa todos los detalles de esta esperada final.

PSG y Flamengo se enfrentarán a las 12.00 p. m. por la final de la Copa Intercontinental. Foto: composición LR/X
PSG y Flamengo se enfrentarán a las 12.00 p. m. por la final de la Copa Intercontinental. Foto: composición LR/X

PSG vs Flamengo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 17 de diciembre por la final de la Copa Intercontinental 2025. El partido entre brasileños y parisinos se disputará en el Ahmad bin Ali Stadium, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DSports en Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Para llegar a esta instancia, el Mengao tuvo que dejar en el camino a Cruz Azul de México y Pyramids de Egipto. Por su parte, el equipo comandado por Luis Enrique llegó a esta fase de manera directa, de acuerdo a las bases de la organización del campeonato.

PSG vs Flamengo: ficha del partido

PartidoPSG vs Flamengo
¿Cuándo?Miércoles 17 de diciembre del 2025
¿A qué hora?12.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?DSports
¿Dónde?Ahmad bin Ali Stadium

¿A qué hora juega PSG vs Flamengo?

En suelo peruano, el compromiso entre PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver PSG vs Flamengo?

La cobertura televisiva del duelo entre campeones será responsabilidad de DSports en Sudamérica. En el ámbito internacional, el partido estará disponible a través de la plataforma FIFA+.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: DAZN
  • Brasil: Globo, SporTV, Cazé TV
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Costa Rica: DAZN, FIFA+
  • Ecuador: DSports
  • México: DAZN, FIFA+
  • Paraguay: DAZN
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: beIN Sports Ñ
  • España: FIFA+

¿Cómo ver PSG vs Flamengo online?

Además de la plataforma DGO, el duelo entre PSG y Flamengo podrá seguirse en línea y de forma gratuita a través de la cobertura de La República Deportes, que ofrecerá el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del partido.

Posibles alineaciones PSG vs Flamengo

Así formarían los equipos de Filipe Luis y Luis Enrique.

  • PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Goncalo Ramos.
  • Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Joao Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique.

Apuestas y pronósticos PSG vs Flamengo

De acuerdo a las principales casas de apuestas, el conjunto parisino es el favorito para llevarse el título de la Copa Intercontinental 2025. A continuación, revisa las mejores cuotas.

  • Betsson: PSG 1.65 | Empate 4.00 | Flamengo 5.10
  • 1XBet: PSG 1.67 | Empate 4.05 | Flamengo 5.00
  • Coolbet: PSG 1.60 | Empate 4.10 | Flamengo 5.15
  • Bet365: PSG 1.65 | Empate 4.00 | Flamengo 4.95
  • Inkabet: PSG 1.55 | Empate 4.00 | Flamengo 5.10
  • Apuesta Total: PSG 1.65 | Empate 3.90 | Flamengo 5.00
  • Betano: PSG 1.60 | Empate 4.05 | Flamengo 5.00
