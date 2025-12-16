PSG vs Flamengo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Copa Intercontinental 2025?
El actual campeón de la Copa Libertadores se verá las caras ante Luis Enrique y compañía en busca del título de la Copa Intercontinental 2025. Revisa todos los detalles de esta esperada final.
PSG vs Flamengo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 17 de diciembre por la final de la Copa Intercontinental 2025. El partido entre brasileños y parisinos se disputará en el Ahmad bin Ali Stadium, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DSports en Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.
Para llegar a esta instancia, el Mengao tuvo que dejar en el camino a Cruz Azul de México y Pyramids de Egipto. Por su parte, el equipo comandado por Luis Enrique llegó a esta fase de manera directa, de acuerdo a las bases de la organización del campeonato.
PSG vs Flamengo: ficha del partido
|Partido
|PSG vs Flamengo
|¿Cuándo?
|Miércoles 17 de diciembre del 2025
|¿A qué hora?
|12.00 p. m. (hora peruana)
|¿En qué canal?
|DSports
|¿Dónde?
|Ahmad bin Ali Stadium
¿A qué hora juega PSG vs Flamengo?
En suelo peruano, el compromiso entre PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 11.00 a. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.
¿En qué canal ver PSG vs Flamengo?
La cobertura televisiva del duelo entre campeones será responsabilidad de DSports en Sudamérica. En el ámbito internacional, el partido estará disponible a través de la plataforma FIFA+.
- Argentina: DSports
- Bolivia: DAZN
- Brasil: Globo, SporTV, Cazé TV
- Chile: DSports
- Colombia: DSports
- Costa Rica: DAZN, FIFA+
- Ecuador: DSports
- México: DAZN, FIFA+
- Paraguay: DAZN
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: beIN Sports Ñ
- España: FIFA+
¿Cómo ver PSG vs Flamengo online?
Además de la plataforma DGO, el duelo entre PSG y Flamengo podrá seguirse en línea y de forma gratuita a través de la cobertura de La República Deportes, que ofrecerá el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del partido.
Posibles alineaciones PSG vs Flamengo
Así formarían los equipos de Filipe Luis y Luis Enrique.
- PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Goncalo Ramos.
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Joao Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique.
Apuestas y pronósticos PSG vs Flamengo
De acuerdo a las principales casas de apuestas, el conjunto parisino es el favorito para llevarse el título de la Copa Intercontinental 2025. A continuación, revisa las mejores cuotas.
- Betsson: PSG 1.65 | Empate 4.00 | Flamengo 5.10
- 1XBet: PSG 1.67 | Empate 4.05 | Flamengo 5.00
- Coolbet: PSG 1.60 | Empate 4.10 | Flamengo 5.15
- Bet365: PSG 1.65 | Empate 4.00 | Flamengo 4.95
- Inkabet: PSG 1.55 | Empate 4.00 | Flamengo 5.10
- Apuesta Total: PSG 1.65 | Empate 3.90 | Flamengo 5.00
- Betano: PSG 1.60 | Empate 4.05 | Flamengo 5.00