Sigue EN VIVO Titulares en La República     
Sociedad

Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,6 se sintió esta mañana en Lima, según IGP

El sismo de hoy, 17 de diciembre, se registró a 6 kilómetros al norte de Chilca y se produjo a una profundidad de 56 kilómetros, de acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP).


Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,6 se sintió en Lima, según IGP
Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,6 se sintió en Lima, según IGP | Foto: LR.

Un sismo de magnitud 3,6 se registró hoy a las 6:57 a.m. a 6 kilómetros al norte de Chilca, en CañeteLima. El temblor tuvo una profundidad de 56 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X.

Según el reporte oficial de la entidad, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado III-III en Chilca, lo que significa que fue percibido incluso fuera de la zona donde se originó. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales mayores.

Foto: Centro Sismológico Nacional.

Foto: Centro Sismológico Nacional.

¿Qué hacer durante un temblor en Perú?

  • Mantener la serenidad y dirigirse a las zonas de seguridad previamente establecidas.
  • Prestar atención constante a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Alejarse de ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y superficies de vidrio.
  • Mantener distancia de cables eléctricos y postes en la vía pública.
  • Asimismo, las autoridades regionales del Indeci recomiendan conservar la calma e identificar las zonas seguras dentro y fuera del hogar para prevenir daños.
  • Entre los implementos indispensables se encuentra la mochila de emergencia, que debe incluir mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, una radio portátil, entre otros artículos esenciales.

Todo lo que debe llevar una mochila de emergencia frente a un sismo

De acuerdo con las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia destinada a enfrentar sismos en el país debe contener una serie de elementos básicos indispensables para los primeros días posteriores a un desastre.

  • Artículos de higiene personal: toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, además de jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo y medicamentos o tratamientos específicos para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: preferentemente en monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado adicional.
  • Alimentos no perecibles: agua embotellada sin gas (medio litro), barras de cereal, alimentos enlatados y chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y copias de documentos como DNI o carné del seguro.
  • Otros artículos: bolsas plásticas resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete para el suelo y mascarillas.
  • Artículos específicos: productos de uso femenino, insumos para bebés y niños, así como artículos destinados a personas adultas mayores.

