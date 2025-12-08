HOYSuscripcion LR Focus

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

Hecho resaltó la generosidad del comerciante, quien no dudó en donar varias cajas de juguetes de distintos tamaños, los cuales serán entregados a niños de escasos recursos. 

Gesto solidario de emprendedor en Tacna conmueve en redes sociales.
Gesto solidario de emprendedor en Tacna conmueve en redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

El espíritu navideño brilló con fuerza en un reciente video viral de TikTok que muestra a un emprendedor peruano en Tacna, dedicado a la importación de juguetes, realizando un gesto solidario que toca el corazón. Este comerciante recibió la visita del tiktoker Yapecausita, popular por realizar contenido humorístico en redes sociales. Sin pensarlo dos veces, el emprendedor se unió con entusiasmo a la celebración navideña.

En las imágenes virales de TikTok, se puede ver cómo el vendedor recoge varias cajas de juguetes—sin importar si son grandes, pequeños o de mayor valor—y las coloca en una bolsa destinada a los niños que más lo necesitan.

lr.pe

Su reacción fue completamente genuina y desinteresada, mostrando que la verdadera ayuda no se mide por precios ni tamaños cuando se trata de brindar felicidad. El tiktoker quedó asombrado por la rapidez y dedicación del comerciante.

Usuarios de TikTok resaltan la generosidad de emprendedor peruano

Cientos de usuarios en las redes sociales destacaron la generosidad del comerciante y muchos se mostraron interesados por visitar la tienda. Cabe resaltar, que su gesto no solo reflejó empatía en plena temporada navideña, sino también el impacto positivo que pueden tener los pequeños actos de bondad.

"Hay que ir a apoyarlo", "Iré a comprar regalo para mi pequeño", "Quien ayuda, Dios le multiplica", "Vale mucho por su generosidad", "Bendiciones al señor por su apoyo", reaccionaron usuarios en TikTok.

